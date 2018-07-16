В Рыбинске на улице Революции нашли мёртвую женщину. Тело 93-летней пенсионерки неестественным образом лежало во дворе дома.

Тело бабушки нашли во дворе соседи

Оказалось, что бабушка выпала из окна девятого этажа.

— У неё окна квартиры на обе стороны выходят. Она сперва у одного окна сидела, почти ноги свесив. Потом у другого. А потом её нашли уже на земле, — рассказывает перепуганная соседка. — Честно говоря, бабуся в последнее время уже чудила.

Однако официальную версию смерти установят после проверки.

— Началась доследственная проверка по факту обнаружения тела. Обстоятельства падения устанавливаются, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

В июне в Дзержинском районе Ярославля случилась трагедия: из окна девятого этажа выпал двухлетний ребёнок.