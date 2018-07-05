Так женщина выглядела вечером после косметической процедуры

Желание как можно дольше оставаться молодой и красивой вышло боком для 46-летней жительницы Ярославля. Вместо пары морщин возле глаз женщины появились ожоги от косметической процедуры.



— Вот тебе и омолодилась! — вздыхает Лариса Чистякова.

Всё покраснело и опухло

Женщина решила убрать морщинки и подтянуть кожу вокруг глаз и пошла в один из салонов красоты в центре Ярославля.



— Я хотела выглядеть помоложе, — рассказала Лариса. — В середине января в салоне мне сделали процедуру фракционным лазером. На консультации мне сказали, что после десяти дней реабилитации после лазера на останется никаких следов.

После процедуры область вокруг глаз покраснела и опухла.



— Я мазала, как мне сказали в салоне, но и через месяц следы полностью не прошли, — говорит Лариса. — Возле висков остались полосочки, как ожоги. Я ждала, в марте снова обратилась в салон.

Исправим за дополнительные деньги

По словам женщины, ей сказали, что это пигментация, возникшая из-за того, что она неправильно ухаживала за кожей после процедуры.



— Они как сговорились. Всё твердили, что это нарушена пигментация из-за того, что попали солнечные лучи, — рассказывает Лариса Чистякова. — Мне предложили лечить эту пигментацию фотовспышками.

Женщине назначили курс из семи процедур за дополнительную плату, но Лариса сходила только на одну.



— После процедуры на коже появились покраснения, да и сама она была болезненной, — рассказала пациентка. — Да и по деньгам я уже потратила прилично. Первая процедура лазером стоила около 7 тысяч, новые процедуры стоили по 550 рублей. А я в детском саду работаю и не могу позволить себе тратить столько денег.



Лариса рассказала, что она написала претензию, но ей ответили отказом, мол, ответственности за последствия салон не несёт. Теперь единственное желание женщины, чтобы ей всё исправили.



— Я обращалась в Роспотребнадзор, мне сказали, что необходимо заключение дерматолога, — рассказала женщина. — Ходила в два других салона красоты, но там мне отказались и заключения писать, и убрать с лица ожоги.

Следы от фототерапии напугали Ларису

Сама виновата

Мы пообщались с косметологом салона красоты, который и омолаживал пострадавшую женщину.



— Действительно, процедура фракционным лазером Ларисе сделана в январе этого года, через две недели она должна была прийти на осмотр, — рассказал косметолог-дерматолог Александр. — Но она не пришла. Появилась только в марте и сама рассказала, что в период реабилитации она пользовалась декоративной косметикой, а это запрещено. Её предложили курс фототерапии, но она пришла только один раз. Если бы она пришла на осмотр после процедуры лазером или прошла весь курс фототерапии, все последствия были бы устранены.

В салоне уверены, что такие последствия появились из-за несоблюдения рекомендаций косметолога, а о серьезности процедуры и правильном уходе после её предупреждали ещё во время консультации.



— Она просила вернуть ей деньги, но мы оказали качественную услугу и не можем нести ответственность за то, что пациентка нарушила правила реабилитации, — сказала директор салона красоты.

Возле висков от процедуры остались следы

Совет адвоката





Что делать, если косметическую процедуру оказали некачественно, рассказал адвокат Александр Мартынов:



— В такой ситуации необходимо написать заявление о возврате денег, уплаченных за оказание некачественной услуги. В форме претензии, если она была проигнорирована, то обращаться в суд. Нанимать адвоката, факт оказания некачественной услуги надо будет подтвердить медицинскими документами и показаниями опрошенного в суде врача. Также в суде необходимо выяснить, есть ли у косметолога, который делал процедуру, специальное образования и сертификаты. Просить суд взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда, все расходы, связанные с лечением, и расходы на оказание юридической помощи.

Другая жительница Ярославля рассказала, как пострадала от рук пластического хирурга.

