На митинге хотят обратить внимание на несладкую жизнь пенсионеров
На митинге хотят обратить внимание на несладкую жизнь пенсионеров

Акцию протеста против повышения пенсионного возраста, которую собралось проводить региональное отделение ПАРНАСа, согласовали, но в центр города митингующих решили не пускать. 

— Нас отправили в сквер Ветеранов на улице Угличской, — рассказал депутат областной думы Василий Цепенда. 

Изначально в заявке на проведение митинга речь шла о Советской площади, но и на Ленинский район организаторы согласились. Время решили оставить прежним — митинг пройдёт 4 июля в 18:30. 

— Конечно, собрать пять тысяч человек здесь будет нереально, — сказал Василий Цепенда. — Хотя бы потому, что некоторые ярославцы даже не знают, где находится этот сквер, но мы согласились и на это место, потому что эта акция в любом случае должна состояться. Мы хотим не только высказаться против увеличения пенсионного возраста, но и обратить внимание на проблемы пенсионеров, большинство из которых получают мизерные пенсии. Я думаю, что все мы должны задуматься об этом, поскольку мы все тоже будущие пенсионеры. 

На митинг приглашают всех, вне зависимости от политических предпочтений: 

— Это не политические смотрины перед выборами, — говорит депутат. — Это общегражданская акция. Думаю, что и в «Единой России» есть люди, которые не поддерживают пенсионную реформу (в партии власти тоже в стороне не остались — на митинг не собираются, но пишут письмо президенту. — Прим.ред.). 

Провести митинг против повышения пенсионного возраста и цен на бензин собираются и сторонники Алексея Навального. Несмотря на то, что в администрации Кировского и Ленинского районов им отказали аж по четырём уведомлениям на 1 июля. 

— На четыре заявки чиновники из мэрии прислали один и тот же ответ: площадка занята, других площадок на территории Кировского и Ленинского районов нет, подавайте новое уведомление на другое время и место, — рассказали активисты. 

Тем не менее активисты всё равно решили выйти на несанкционированный митинг. Собраться решили 1 июля на площади Труда. 

По статьям 15 и 16 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» организатору несанкционированного мероприятия грозит административный штраф в размере от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. За участие в несанкционированном митинге или шествии, если оно создаст помехи движению пешеходов или транспорта, грозит до двадцати тысяч штрафа или арест до пятнадцати суток. 

Выйти на митинг против повышения пенсионного возраста решили и ярославские коммунисты. Правда, они пока не определились, когда хотят это сделать. Лидер регионального отделения КПРФ Александр Воробьёв решил поинтересоваться на своей странице в фейсбуке у ярославцев, когда им будет удобнее. 

— КПРФ на 28 июля готовит мощную акцию по всей стране, — написал Александр Воробьёв. — Когда на митинг против повышения пенсионного возраста больше выйдет людей в Ярославле: в субботу, 28 июля, или в четверг, 26 июля? Моё мнение, что в четверг в 18:00 народу соберётся больше, чем днём в субботу. 