На митинге хотят обратить внимание на несладкую жизнь пенсионеров

Акцию протеста против повышения пенсионного возраста, которую собралось проводить региональное отделение ПАРНАСа, согласовали, но в центр города митингующих решили не пускать.

— Нас отправили в сквер Ветеранов на улице Угличской, — рассказал депутат областной думы Василий Цепенда.

Изначально в заявке на проведение митинга речь шла о Советской площади, но и на Ленинский район организаторы согласились. Время решили оставить прежним — митинг пройдёт 4 июля в 18:30.

— Конечно, собрать пять тысяч человек здесь будет нереально, — сказал Василий Цепенда. — Хотя бы потому, что некоторые ярославцы даже не знают, где находится этот сквер, но мы согласились и на это место, потому что эта акция в любом случае должна состояться. Мы хотим не только высказаться против увеличения пенсионного возраста, но и обратить внимание на проблемы пенсионеров, большинство из которых получают мизерные пенсии. Я думаю, что все мы должны задуматься об этом, поскольку мы все тоже будущие пенсионеры.

На митинг приглашают всех, вне зависимости от политических предпочтений:

— Это не политические смотрины перед выборами, — говорит депутат. — Это общегражданская акция. Думаю, что и в «Единой России» есть люди, которые не поддерживают пенсионную реформу (в партии власти тоже в стороне не остались — на митинг не собираются, но пишут письмо президенту. — Прим.ред.).

Провести митинг против повышения пенсионного возраста и цен на бензин собираются и сторонники Алексея Навального. Несмотря на то, что в администрации Кировского и Ленинского районов им отказали аж по четырём уведомлениям на 1 июля.

— На четыре заявки чиновники из мэрии прислали один и тот же ответ: площадка занята, других площадок на территории Кировского и Ленинского районов нет, подавайте новое уведомление на другое время и место, — рассказали активисты.

Тем не менее активисты всё равно решили выйти на несанкционированный митинг. Собраться решили 1 июля на площади Труда.

По статьям 15 и 16 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» организатору несанкционированного мероприятия грозит административный штраф в размере от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. За участие в несанкционированном митинге или шествии, если оно создаст помехи движению пешеходов или транспорта, грозит до двадцати тысяч штрафа или арест до пятнадцати суток.

Выйти на митинг против повышения пенсионного возраста решили и ярославские коммунисты. Правда, они пока не определились, когда хотят это сделать. Лидер регионального отделения КПРФ Александр Воробьёв решил поинтересоваться на своей странице в фейсбуке у ярославцев, когда им будет удобнее.

— КПРФ на 28 июля готовит мощную акцию по всей стране, — написал Александр Воробьёв. — Когда на митинг против повышения пенсионного возраста больше выйдет людей в Ярославле: в субботу, 28 июля, или в четверг, 26 июля? Моё мнение, что в четверг в 18:00 народу соберётся больше, чем днём в субботу.

