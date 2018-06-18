Жители Тутаева вышли на митинг против роста цен на бензин

На митинге собралось совсем немного людей

Вчера в Тутаеве люди вышли на санкционированный митинг «Stop росту цен на бензин!». Собравшиеся требовали снизить стоимость топлива до уровня марта этого года.

— Дорогой бензин — это неминуемое повышение цен на любые товары, которые так или иначе доставляются автотранспортом, — рассказал один из организаторов митинга Алексей Шаповалов. — Рост стоимости бензина ударит не только по кошелькам автомобилистов, но и всех граждан, ведь зарплаты, стипендии, пенсии для нас никто увеличивать не собирается.

Увидев фотографии с митинга, сами тутаевцы предположили, что цены на бензин вполне устраивают людей, — из города с населением больше сорока тысяч на митинге собралось меньше ста человек. Некоторые жители Тутаева объяснили, что не пошли на митинг, потому что не верят, что такими акциями в отдельном небольшом городе можно чего-то добиться. Другие разочарованы организаторами.

— Цены на бензин никого не устраивают, но подобные акции посещать желания нет, — написала Лия Семёнова в группе «Тутаев Подсмотрено» в соцсети «ВКонтакте». — Есть большая разочарованность в организаторах. Для примера, организаторы говорили, что мероприятие не имеет политической окраски. И что мы видим? Большую машину с надписью КПРФ и трёх подростков с флагами ЛДПР.

В конце митинга организаторы собрали подписи коллективного обращения к Правительству России с требованиями снижения цен на бензин.

Ярославские автомобилисты устроили одиночные пикеты возле заправок города. К протесту присоединился и депутат.