Митинг решили проводить несогласованным

В Ярославле сторонники Алексея Навального получили ответы от администрации Кировского и Ленинского районов на свои уведомления о проведении митинга против повышения пенсионного возраста.

— На четыре заявки чиновники из мэрии прислали один и тот же ответ: площадка занята, других площадок на территории Кировского и Ленинского районов нет, подавайте новое уведомление на другое время и место, — рассказали активисты.

Митинг против повышения пенсионного возраста, повышения налога на добавленную стоимость, тарифов ОСАГО и роста цен на бензин планировали провести 1 июля. Организаторы решили подстраховаться и подали сразу четыре заявки, указав в них разные места и разное время проведения протестной акции: в 14 часов на Советской площади, в 16 часов на площади Волкова, в 16 часов на площади Труда и в 18 часов на площади Юности. Заявленное в уведомлениях количество участников митинга — 1 000 человек.

Активисты выложили сканы ответов от районной администрации. Во всех четырёх одно содержание: «Проведение заявленного публичного мероприятия не может быть согласовано в связи с тем, что в указанном в уведомлении месте ранее согласовано проведение другого мероприятия. В связи с тем, что на территории Кировского и Ленинского районов Ярославля в указанное в уведомлении время отсутствуют свободные площадки, размер которых позволяет разместить заявленное количество участников публичного мероприятия, предлагаем вам подать новое уведомление, изменив время и место публичного мероприятия».

Чем 1 июня будут заняты площади в центре города, узнать пока не удалось. В приёмной главы районов за комментарием нас отправили в отдел организационной работы и взаимодействия с общественностью, но там с обеда никто так и не подошёл к телефону.

Сторонники Навального решили выйти 1 июля на несанкционированный митинг.

Напомним, что что по статьям 15 и 16 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» организатору несанкционированного мероприятия грозит административный штраф в размере от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. За участие в несанкционированном митинге или шествии, если оно создаст помехи движению пешеходов или транспорта, грозит до двадцати тысяч штрафа или арест до пятнадцати суток.



Выйти с протестом собираются и коммунисты. Свой митинг они планируют провести 28 июля.

