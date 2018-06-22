Опасно для здоровья: в Ярославле власти запретили купаться
21 июня 2018 22:15
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В Ярославле оказалось опасно купаться в реках. Об этом сообщил заммэра Михаил Кузнецов.
— По информации управления Роспотребнадзора по Ярославской области, качество воды в Которосли и Волге не соответствует сантитарным нормам. Купание на территории пляжей запрещено, — написал Кузнецов в своём аккаунте в Инстаграме.
Видимо, даже молитвы не помогают ярославским пляжам. А ведь в этом году батюшка снова освятил эти территории.
Фото: Александра Савельева