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В Ярославле загорелся торговый центр: эвакуировали 800 человек. Трансляция
17 апреля 2018 16:55
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В Ярославле загорелся торговый центр «Вернисаж». Огромный столб дыма со стороны Фрунзенского района увидели горожане около получаса назад.
— В торговом центре «Вернисаж» пошёл дым из вентиляции. Первые пожарные расчёты уже на месте. Причины устанавливаются, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Мы будем следить за развитием событий.
На днях спасатели уже эвакуировали торговый центр, правда, тогда это были учения. Повышенное внимание к безопасности торговых центров возникло после трагедии в Кемерово, где во время пожара в крупном торговом центре погибли люди. После этого массовые проверки крупных гипермаркетов прошли по всей стране. И в каждом находят нарушения. В ярославских торговых центрах нашли нарушения по 500 пунктам.
17:24 В торговый центр всех запустили обратно. Сейчас всё в порядке. Горела проводка, сказали спасатели.
17:14 Спасатели сообщили, что загорелась проводка у одного из арендаторов. Бороться с возгоранием выехали 15 машин. На данный момент всё потушено.
17:13 Если вы сбиты с толку, откуда столько дыма, не волнуйтесь — одновременно с происшествием в «Вернисаже» загорелись сараи на проспекте Фрунзе.
Фото: Ярославль - Красноперекопский и Фрунзенский/Vk.com, Александра Савельева, Екатерина Шутова/Vk.com, Алексей Тямуков
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