В Ярославле загорелся торговый центр: эвакуировали 800 человек. Трансляция

Дым идёт из вентиляции

В Ярославле загорелся торговый центр «Вернисаж». Огромный столб дыма со стороны Фрунзенского района увидели горожане около получаса назад.

— В торговом центре «Вернисаж» пошёл дым из вентиляции. Первые пожарные расчёты уже на месте. Причины устанавливаются, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Мы будем следить за развитием событий.

На днях спасатели уже эвакуировали торговый центр, правда, тогда это были учения. Повышенное внимание к безопасности торговых центров возникло после трагедии в Кемерово, где во время пожара в крупном торговом центре погибли люди. После этого массовые проверки крупных гипермаркетов прошли по всей стране. И в каждом находят нарушения. В ярославских торговых центрах нашли нарушения по 500 пунктам.