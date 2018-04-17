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В Ярославле загорелся торговый центр: эвакуировали 800 человек. Трансляция

17 апреля 2018 16:55
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эвакуация, торговый центр, Ярославль, пожар

В Ярославле загорелся торговый центр «Вернисаж». Огромный столб дыма со стороны Фрунзенского района увидели горожане около получаса назад.

— В торговом центре «Вернисаж» пошёл дым из вентиляции. Первые пожарные расчёты уже на месте. Причины устанавливаются, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Мы будем следить за развитием событий.

На днях спасатели уже эвакуировали торговый центр, правда, тогда это были учения. Повышенное внимание к безопасности торговых центров возникло после трагедии в Кемерово, где во время пожара в крупном торговом центре погибли люди. После этого массовые проверки крупных гипермаркетов прошли по всей стране. И в каждом находят нарушения. В ярославских торговых центрах нашли нарушения по 500 пунктам.

17:24 В торговый центр всех запустили обратно. Сейчас всё в порядке. Горела проводка, сказали спасатели.

17:16 Количество эвакуированных выросло до 800 человек.

17:14 Спасатели сообщили, что загорелась проводка у одного из арендаторов. Бороться с возгоранием выехали 15 машин. На данный момент всё потушено.

17:13 Если вы сбиты с толку, откуда столько дыма, не волнуйтесь — одновременно с происшествием в «Вернисаже» загорелись сараи на проспекте Фрунзе.

17:09 Огромный столб дыма видно отовсюду. 

17:07 В сторону «Вернисажа» промчались ещё две машины с мигалками и сиренами.

17:05 Дым видно издалека. Фото выложил Алексей Тямуков.

17:02 В группе «Подслушано в Ярославле» пишут: «Оповещение внутри здания никакое. Ничего не слышно, что она там говорит. Пришлось прислушиваться». Хотя вобще-то в здании стоит система «Антипаника».

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Ярославль - Красноперекопский и Фрунзенский/Vk.com, Александра Савельева, Екатерина Шутова/Vk.com, Алексей Тямуков
Продажа авто, мото
Далее: Ярославцам поставляли грязную воду. За дело взялась прокуратура

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