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Город Хранится у общественника: в Ярославле отказались от установки арт-объекта из 1976 года

Хранится у общественника: в Ярославле отказались от установки арт-объекта из 1976 года

Семен Тараев предложил установить памятный знак в честь завода синтетического каучука

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Эскиз арт-объекта | Источник: Семен ТараевЭскиз арт-объекта | Источник: Семен Тараев

Эскиз арт-объекта

Источник:

Семен Тараев

В Ярославле не согласовали установку арт-объекта из 1976 года. Вопрос обсудили на заседании градостроительного совета 19 июня, но большинство участников высказались против.

Речь идет о памятном знаке заводу СК-1 (Завод синтетического каучука). Инициатором установки арт-объекта был директор автономной некоммерческой организации «Наследие Ярославии» Семен Тараев.

«Я с 2016 года занимаюсь историей завода СК-1, причем не только в виде архивных исследований, а непосредственно сбором материала на руинах предприятия. В полуразрушенных цехах под слоем снега или в грязи удавалось спасти уникальные материалы — книги приказов 1930-х годов, фотоальбомы, уникальные технические книги, подшивки газет, живописные картины из истории предприятия и даже бюсты политических и культурных деятелей. В процессе работы „на земле“ также удалось спасти от сноса и поставить под охрану в качестве объекта культурного наследия памятник погибшим на фронтах Великой Отечественной войны заводчанам», — рассказал Семен Тараев.

Арт-объект, который предложил установить общественник, несколько лет назад мог пойти в металлолом. Это вывеска с советских лет красовалась над проходной предприятия. В 1976 году ее изготовили работники завода.

«Установка надписи и дополнявшего ее несохранившегося до наших дней металлического рельефного ордена было вызвано присвоением в 1976 году коллективу завода высокой награды — ордена Трудового Красного Знамени», — рассказал Семен Тараев.

Общественник застал процесс сдачи в лом этой вывески и выкупил ее у нового собственника. В итоге с 2019 года эти буквы хранятся у активиста. Он уже дважды пытался продвинуть идею об установке вывески в качестве памятного знака.

Сейчас исторические буквы хранятся у общественника | Источник: Семен ТараевСейчас исторические буквы хранятся у общественника | Источник: Семен Тараев

Сейчас исторические буквы хранятся у общественника

Источник:

Семен Тараев

Местом, где Семен Тараев предлагал разместить арт-объект, стал перекресток проспекта Октября с улицей Победы. Здесь располагался поселок завода СК.

Какие дома активист относит к поселку завода: улица Победы, 21 («дом-подкова»), пр. Октября, 28, 28а, 29, 31, ул. Победы, 29 (бывший Дом культуры завода СК), улица Победы, 35/52)

К тому же, по сведениям активиста, совсем рядом отсюда — в знаменитом доме с атлантами размещалось управление строительством завода, где был подписан приказ о начале возведения предприятия.

Правда, каждый раз предложения Семена Тараева не получали необходимой поддержки. По его словам, участники градсовета посчитали, что вывеска может ввести в заблуждение проходящих и проезжающих мимо людей, так как на ней написано «Завод СК», но завода здесь нет. Также эксперты считают, что вывеска не подходит для того, чтобы делать ее памятником, вместо этого нужно создать новый памятник.

Семен Тараев сообщил порталу 76.RU, что не намерен оставлять свою идею и будет пытаться претворить ее в жизнь.

«Вывеска — это исторический артефакт, непосредственно связанный с историей завода. Сохранение и привнесение подлинных исторических деталей в городскую среду, тем более в место, которое исторически связано с самим артефактом, создаст уникальное место притяжения и популяризации истории города и страны», — пояснил Семен Тараев.

История предприятия

Напомним, Ярославский завод синтетического каучука стал первым в мире промышленным предприятием по производству синтетического каучука. Его строительство началось летом 1931 года. Причиной выбора Ярославской области как места размещения завода стало то, что она считалась крупнейшим в стране производителем картофеля. Именно из этого овоща получали пищевой спирт, который использовался для производства синтетического каучука.

Так смотрелась вывеска над проходной завода в 2018 году | Источник: Семен ТараевТак смотрелась вывеска над проходной завода в 2018 году | Источник: Семен Тараев

Так смотрелась вывеска над проходной завода в 2018 году

Источник:

Семен Тараев

Завод был построен в 1932 году, он располагался в промзоне Ленинского района на проспекте Октября. 7 июня на предприятии был получен первый советский искусственный натрий-бутадиеновый каучук.

Синтетический каучук применяется при изготовлении шин — автомобильных и авиационных, а также уплотнителей, шлангов, прокладок, медицинских перчаток. Он используется в кабельной изоляции. Это базовое сырье для резины и латексов.

В 1992 году предприятие было преобразовано в акционерное общество открытого типа «Первый синтетический каучук», а в 1995 году переименовано в АООТ «СК Премьер». С 2004 года производство на заводе прекратилось. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 3 июля 2007 года ОАО «СК Премьер» было признано банкротом.

В 2020 году корпуса предприятия, которые уже заметно обветшали, снесли.

Как считаете, нужно установить в Ярославле такой арт-объект?

Да, это выглядит интересно
Да, но в другом месте
Памятник нужен, но не из старой вывеки
Не считаю, что нужно увековечивать память о заводе
Затрудняюсь ответить
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Арт-объект Завод
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Комментарии
12
Гость
57 минут
Одно из крупнейших предприятий ярославской промышленности, первый в мире производитель синтетического каучука — ОАО «СК-Премьер» — имел все шансы не только пережить но и развиваться на волне мироваого спроса на синтетический каучук, как Стерлитамкский, Тольятинский и Нижнекамский заводы СК, но получив страшный удар от собственного руководства, был уничтожен. В конце прошлого века завод фактически лишили десятка дорогостоящих объектов недвижимости в Ярославле и собственного кислородного цеха. Эти ликвидные активы в итоге оказались под контролем фирм, связанных с тогдашним генеральным директором Юрием Королёвым. После этой операции он ещё некоторое время оставался на своём посту, но в ноябре 2000 года был смещён.
Гость
57 минут
Знакомясь с тем, как выводили активы «СК-Премьер», понимаешь: схема «прихватизации» имущества завода была отработана до мелочей. Она заслуживает того, чтобы войти в «золотую коллекцию» ярославских бизнес- операций, по быстрому обогащению. Остап Бендер мОг бы позавидовать смекалке ее разработчиков и исполнителей. Но все по порядку. Как правило, в таких схемах участвуют посредники или специально созданные фирмы, с помощью которых собственность «уходит» в неизвестном направлении. (В нашем случае это были компании, зарегистрированные в Ингушетии во времена существования там оффшорной зоны.) Чтобы вывести активы предприятия, вначале заинтересованные лица создают задолженность, в счет погашения которой потом и получают имущество.
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