Хранится у общественника: в Ярославле отказались от установки арт-объекта из 1976 года

Эскиз арт-объекта Источник: Семен Тараев

В Ярославле не согласовали установку арт-объекта из 1976 года. Вопрос обсудили на заседании градостроительного совета 19 июня, но большинство участников высказались против.

Речь идет о памятном знаке заводу СК-1 (Завод синтетического каучука). Инициатором установки арт-объекта был директор автономной некоммерческой организации «Наследие Ярославии» Семен Тараев.

«Я с 2016 года занимаюсь историей завода СК-1, причем не только в виде архивных исследований, а непосредственно сбором материала на руинах предприятия. В полуразрушенных цехах под слоем снега или в грязи удавалось спасти уникальные материалы — книги приказов 1930-х годов, фотоальбомы, уникальные технические книги, подшивки газет, живописные картины из истории предприятия и даже бюсты политических и культурных деятелей. В процессе работы „на земле“ также удалось спасти от сноса и поставить под охрану в качестве объекта культурного наследия памятник погибшим на фронтах Великой Отечественной войны заводчанам», — рассказал Семен Тараев.

Арт-объект, который предложил установить общественник, несколько лет назад мог пойти в металлолом. Это вывеска с советских лет красовалась над проходной предприятия. В 1976 году ее изготовили работники завода.

«Установка надписи и дополнявшего ее несохранившегося до наших дней металлического рельефного ордена было вызвано присвоением в 1976 году коллективу завода высокой награды — ордена Трудового Красного Знамени», — рассказал Семен Тараев.

Общественник застал процесс сдачи в лом этой вывески и выкупил ее у нового собственника. В итоге с 2019 года эти буквы хранятся у активиста. Он уже дважды пытался продвинуть идею об установке вывески в качестве памятного знака.

Сейчас исторические буквы хранятся у общественника Источник: Семен Тараев

Местом, где Семен Тараев предлагал разместить арт-объект, стал перекресток проспекта Октября с улицей Победы. Здесь располагался поселок завода СК.

Какие дома активист относит к поселку завода: улица Победы, 21 («дом-подкова»), пр. Октября, 28, 28а, 29, 31, ул. Победы, 29 (бывший Дом культуры завода СК), улица Победы, 35/52)

К тому же, по сведениям активиста, совсем рядом отсюда — в знаменитом доме с атлантами размещалось управление строительством завода, где был подписан приказ о начале возведения предприятия.

Правда, каждый раз предложения Семена Тараева не получали необходимой поддержки. По его словам, участники градсовета посчитали, что вывеска может ввести в заблуждение проходящих и проезжающих мимо людей, так как на ней написано «Завод СК», но завода здесь нет. Также эксперты считают, что вывеска не подходит для того, чтобы делать ее памятником, вместо этого нужно создать новый памятник.

Семен Тараев сообщил порталу 76.RU, что не намерен оставлять свою идею и будет пытаться претворить ее в жизнь.

«Вывеска — это исторический артефакт, непосредственно связанный с историей завода. Сохранение и привнесение подлинных исторических деталей в городскую среду, тем более в место, которое исторически связано с самим артефактом, создаст уникальное место притяжения и популяризации истории города и страны», — пояснил Семен Тараев.

История предприятия

Напомним, Ярославский завод синтетического каучука стал первым в мире промышленным предприятием по производству синтетического каучука. Его строительство началось летом 1931 года. Причиной выбора Ярославской области как места размещения завода стало то, что она считалась крупнейшим в стране производителем картофеля. Именно из этого овоща получали пищевой спирт, который использовался для производства синтетического каучука.

Так смотрелась вывеска над проходной завода в 2018 году Источник: Семен Тараев

Завод был построен в 1932 году, он располагался в промзоне Ленинского района на проспекте Октября. 7 июня на предприятии был получен первый советский искусственный натрий-бутадиеновый каучук.

Синтетический каучук применяется при изготовлении шин — автомобильных и авиационных, а также уплотнителей, шлангов, прокладок, медицинских перчаток. Он используется в кабельной изоляции. Это базовое сырье для резины и латексов.

В 1992 году предприятие было преобразовано в акционерное общество открытого типа «Первый синтетический каучук», а в 1995 году переименовано в АООТ «СК Премьер». С 2004 года производство на заводе прекратилось. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 3 июля 2007 года ОАО «СК Премьер» было признано банкротом.

В 2020 году корпуса предприятия, которые уже заметно обветшали, снесли.