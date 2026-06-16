Вложены миллиарды: что сейчас с очистными, оскандалившими Ярославскую область на всю страну

Московские эксперты в 2024 году выявили массу нарушений в работе новых очистных в Ярославской области Источник: Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области

Власти Ярославской области рассказали, что сейчас с очистными сооружениями, построенными, по программе «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

В них вложили 6,9 миллиарда рублей из федерального бюджета, свои средства добавлял и регион. Работы велись с 2019 по 2024 год. Однако проверка, проведенная в 2024 году, показала, что многие объекты не выполняют своих функций. Качество воды после очистки на них не дотягивает до установленных норм.

Вопрос рассмотрели 16 июня на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог в региональной думе.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Ярославской области Оксана Петрова сообщила, что всего по проекту «Оздоровление Волги» было построено 15 объектов. Все они находятся на контроле у федерального Минстроя в рамках проекта «Инцидент 55».

Инцидент № 55 «Очистные сооружения» — федеральный проект, созданный 15 июня 2024 года для координации работ по строительству и реконструкции очистных сооружений, реализуемых в рамках национального проекта «Экология», а также обеспечения функционирования этих сооружений с достижением параметров нормативной очистки сточных вод. Номер инцидента отражает его порядковый номер в системе управления проектами.

Какие очистные все-таки работают, как надо

На настоящее время полностью достичь всех нормативных показателей удалось на комплексе биологической очистки второй очереди и системы обеззараживания сточных вод в Ярославле. По данным Росприроднадзора, после проведенной реконструкции оба объекта работают в полном соответствии с экологическими требованиями.

Коллектор в деревне Дюдьково в штатном режиме осуществляет транспортировку сточных вод на городские очистные сооружения канализации Рыбинска.

Очистка сточных вод еще на шести объектах из списка должна выйти на нормативные показатели в 2026 году.

«По каждому у нас есть дорожная карта, мы понимаем, куда двигаемся, — отметила Петрова.

К примеру, в селе Золоторучье Угличского округа подрядчик по гарантии заменил часть оборудования, что привело к более эффективной очистке стоков.

«Планируется, что в октябре–ноябре 2026 года очистные в Золоторучье выйдут на необходимые показатели», — рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области — министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев.

В рыбинском поселке Каменники часть показателей уже достигается, но по некоторым параметрам в воде есть превышение загрязняющих веществ.

«Необходимо провести обследование и понять, что нужно донастроить, допоставить, чтобы эти превышения убрать», — отметил Александр Баланцев.

Аналогичные обследования запланированы в Большом Селе. Уже провели технический аудит объекта в поселке Тихменево под Рыбинском.

Что за проект «Оздоровление Волги» Узнать Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется с августа 2017 года по декабрь 2025 года в рамках сразу нескольких государственных программ: «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Он направлен на улучшение экологического состояния реки и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, попадающих в Волгу, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовья Волги, в том числе дополнительного обводнения реки Ахтубы. Сокращению сброса загрязненных сточных вод должны способствовать строительство и реконструкция очистных сооружений, ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде. Например, в Ярославской области в список таких объектов включили « зеленые масла ». В целом на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» из федерального бюджета предусмотрено 127,9 миллиарда рублей.

Оказались бесполезными

По озвученной ранее информации регионального Минстроя, четыре объекта решили перепроектировать, так как, по оценке экспертов, в нынешнем виде они не смогут выйти на проектные показатели. Это коснулось очистных сооружений в Тутаеве, поселках Судоверфь, Октябрь и селе Новый Некоуз.

«Народный фронт» в Ярославской области Источник: Дорогостоящие сооружения, что не заработали, как надо, придется сносить

Окасана Петрова пояснила, что в Тутаеве решить вопрос с очисткой сточных вод планируют с помощью прокладки дюкера через Волгу, который соединит левый берег с правобережными очистными.

Дюкер — это участок трубопровода, который прокладывают при пересечении естественных или искусственных препятствий: русла реки, канала, оврага, дороги, железнодорожной магистрали и т. п.

В поселках Судоверфь, Октябрьский и селе Новый Некоуз также хотят построить коллекторы для переброски стоков на мощные станции. Модернизация этих объектов запланирована на 2027–2028 годы.

Новые очистные строят и в Пошехонье.

«Стройка выходит на финишную прямую, — сказал относительно Пошехонья министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев. — Готовность основных конструктивов превысила 90%».

Одновременно ведется претензионная работа с компаниями, выполнившими некачественную работу. Так, с подрядчика, занимавшегося строительством очистных в Некоузе, через суд взыскано 126,2 млн рублей.

Построены с нуля: очистные в Тутаеве на улице 2-я Овражная за 30,2 миллиона рублей,

очистные хозяйственно-бытовых стоков в поселке Октябрь Некоузского района за 54,56 млн рублей,

очистные водоотведения в Большом Селе за 185,5 млн рублей,

очистные канализации в поселке Тихменево Рыбинского района за 80,9 млн рублей,

очистные хозяйственно-бытовой канализации в Новом Некоузе за 141,2 миллиона рублей. Реконструированы: очистные сооружения канализации в поселке Каменники Рыбинского района за 183,6 млн рублей,

очистные канализации в поселке Судоверфь Рыбинского района за 134,8 млн рублей,

очистные хозяйственно-бытовой канализации в Красном Профинтерне Некрасовского района за 131,8 млн рублей,

канализационные сети и очистные канализации в селе Золоторучье Угличского района за 927,6 млн рублей,

два объекта в Ярославле: система обеззараживания на очистных за 500,97 млн рублей и комплекс сооружений биологической очистки — 1 млрд 229,7 миллиона рублей.

История провала проекта

Напомним, приехавшая в 2024 году с проверкой объектов, построенных или реконструированных по программе «Оздоровление Волги», депутат Госдумы Жанна Рябцева констатировала, что задача по строительству и модернизации объектов в Ярославской области провалена. Многие сооружения не выполняли своих функций. Качество воды после очистки на них не дотягивало до установленных норм. Больше всего нареканий у поверяющих вызвало состояние очистных в Красном Профинтерне (предельная концентрация загрязняющих веществ здесь оказалась превышена по всем показателям), в Большом Селе и поселке Тихменево под Рыбинском (большинство показателей не дотягивало до нормы), в Новом Некоузе (канализация идет просто на рельеф).

Через некоторое время прошла еще одна проверка. Тогда Жанна Рябцева сообщила, что ситуация не изменилась.

«Вы от наглости своей оборзели уже все, ну все оборзели <…> Мы приехали в этом году. Два года назад объект должен был быть сдан и выйти на целевые показатели», — накричала тогда депутат на проектировщика и чиновников.

Режиссер Никита Михалков раскритиковал ярославских чиновников в одном из выпусков авторской программы «Бесогон» (16+).

На исправление дефектов в 2025 году из бюджета области выделили субсидию — 100 миллионов рублей. Часть не потраченных средств используют и в 2026 году.

Из-за ситуации в Красном Профинтерне, Большом Селе, поселке Тихменево, Новом Некоузе были возбуждены уголовные дела. Обвинение предъявляли гендиректору компании-проектировщика в Красном Профинтерне и руководителю фирмы, с которой заключали договор на проектно-изыскательные работы в Рыбинском районе.