Когда закончатся проблемы с горячей водой в домах ярославцев: ответ властей

Власти ответили, когда горячая вода вернется в квартиры ярославцев

Власти Ярославля сообщили, когда закончатся проблемы с горячей водой в домах горожан после гидравлических испытаний. По словам заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николая Степанова, подключение основной массы домов планировалось до 1 июня, остальных — до 12 июня.

«Начиная с 15 мая, пошли сезонные отключения горячей воды. Прошла первая опрессовка в основной части города. Было выявлено большое количество дефектов. Ресурсоснабжающие компании сразу приступили к их устранению. В первую очередь устраняются дефекты сетей, от которых запитано наибольшее количество домов. Далее приступают к остальным», — пояснил Николай Степанов 2 июня на общегородском совещании.

По информации ТГК-2, на утро 2 июня горячее водоснабжение по обратному трубопроводу из-за ремонтов подается в 319 домах (на прошлой неделе таких домов было 675).

«График ремонтов корректируется. Причина проста. При отключении большой магистрали, когда мы начинаем запускать дальше ответвления, выявляются определенные дефекты после гидравлических испытаний. Соответственно, мы смотрим, где страдает больше домов. Там, где домов меньше, немного сдвигаем график, где больше — ставим в приоритет. Ситуация контролируемая», — пояснил руководитель Ярославских тепловых сетей ТГК-2 Михаил Абабков.

Руководитель компании «Ярославские энергосистемы», которая также является поставщиков тепла в дома Ярославля, Сергей Петров рассказал, что их 44 дома сейчас находятся на обратном трубопроводе. До 12 июня все проблемы планируют решить.

Напомним, в мае в районах Ярославля прошли первые в этом году плановые гидравлические испытания. Правда, после окончания работ горячая вода в часть домов Ленинского, Кировского и Дзержинского районов в назначенный срок (22 мая) не вернулась. В ТГК-2 поясняли, что были выявлены дефекты.