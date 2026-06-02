НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 752мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,55
EUR 86,25
Расширят ли «Арену-2000»
Что будет с ценами на жилье
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Расширят ли «Арену-2000»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Снесут двухэтажки
Новый тренер «Локомотива»
Смертельное ДТП: видео
График отключений горячей воды
Город Когда закончатся проблемы с горячей водой в домах ярославцев: ответ властей

Когда закончатся проблемы с горячей водой в домах ярославцев: ответ властей

Что говорят в мэрии

161
Власти ответили, когда горячая вода вернется в квартиры ярославцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВласти ответили, когда горячая вода вернется в квартиры ярославцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти ответили, когда горячая вода вернется в квартиры ярославцев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославля сообщили, когда закончатся проблемы с горячей водой в домах горожан после гидравлических испытаний. По словам заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николая Степанова, подключение основной массы домов планировалось до 1 июня, остальных — до 12 июня.

«Начиная с 15 мая, пошли сезонные отключения горячей воды. Прошла первая опрессовка в основной части города. Было выявлено большое количество дефектов. Ресурсоснабжающие компании сразу приступили к их устранению. В первую очередь устраняются дефекты сетей, от которых запитано наибольшее количество домов. Далее приступают к остальным», — пояснил Николай Степанов 2 июня на общегородском совещании.

По информации ТГК-2, на утро 2 июня горячее водоснабжение по обратному трубопроводу из-за ремонтов подается в 319 домах (на прошлой неделе таких домов было 675).

«График ремонтов корректируется. Причина проста. При отключении большой магистрали, когда мы начинаем запускать дальше ответвления, выявляются определенные дефекты после гидравлических испытаний. Соответственно, мы смотрим, где страдает больше домов. Там, где домов меньше, немного сдвигаем график, где больше — ставим в приоритет. Ситуация контролируемая», — пояснил руководитель Ярославских тепловых сетей ТГК-2 Михаил Абабков.

Руководитель компании «Ярославские энергосистемы», которая также является поставщиков тепла в дома Ярославля, Сергей Петров рассказал, что их 44 дома сейчас находятся на обратном трубопроводе. До 12 июня все проблемы планируют решить.

Напомним, в мае в районах Ярославля прошли первые в этом году плановые гидравлические испытания. Правда, после окончания работ горячая вода в часть домов Ленинского, Кировского и Дзержинского районов в назначенный срок (22 мая) не вернулась. В ТГК-2 поясняли, что были выявлены дефекты.

В ТГК-2 рассказали, что жителям будет сделан перерасчет.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Отключение воды
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
9 минут
Хорошо хоть ремонт сетей контролируют, ясное дело, что не по взмаху волшебной палочки всё делается - подождём
Гость
9 минут
В первую очередь устраняются дефекты сетей, от которых запитано наибольшее количество домов. Может надо ремонт в первую очередь делать там, где больше население, а не количество домов? Кто работает в этих УК и ЖКХ? Впечатление, что бездари и двоечники.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Один воздушный шарик на весь класс». Выпускница ковидного 2020 года — о том, почему завидует тем, кто сейчас оканчивает школу
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Рекомендуем