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Город Миллиарды из бюджета. Сколько Ярославская область потратила на СВО

Миллиарды из бюджета. Сколько Ярославская область потратила на СВО

Рассказал губернатор Михаил Евраев

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Глава региона рассказал о тратах на СВО | Источник: Правительство Ярославской областиГлава региона рассказал о тратах на СВО | Источник: Правительство Ярославской области

Глава региона рассказал о тратах на СВО

Источник:

Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области рассказал, как регион поддерживает специальную военную операцию. В интервью 76.RU он раскрыл сумму расходов из регионального бюджета на эту сферу.

— Каждый рубль приходится серьёзно беречь, сейчас время сложное. У нас много денег уходит на расходы, связанные со специальной военной операцией. Это более 6,4 млрд рублей в прошлом году. Потому что ребят надо поддерживать. Огромные деньги, большая нагрузка на регион. Поэтому мы стараемся, чтобы каждый рубль расходовался эффективно, — рассказал глава региона.

В эту сумму входят расходы на меры поддержки участников СВО и их семей, на помощь подшефному Акимовскому району Запорожской области и пострадавшим территориям.

Годом ранее, в 2024, регион потратил 4,3 млрд рублей на эту сферу. Тогда часть средств ушла на то, чтобы организовать отдых в Ярославской области детям из Белгородской и Запорожской областей.

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Комментарии
70
Гость
28 апреля, 21:52
Плевала я на эти ваши расходы. Мне с этих бабок не обломится
Гость
28 апреля, 17:32
пошукайте по закромам чинух, раз в десять поболее найдете финансов
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Гость
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