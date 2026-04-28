Миллиарды из бюджета. Сколько Ярославская область потратила на СВО

Глава региона рассказал о тратах на СВО Источник: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области рассказал, как регион поддерживает специальную военную операцию. В интервью 76.RU он раскрыл сумму расходов из регионального бюджета на эту сферу.

— Каждый рубль приходится серьёзно беречь, сейчас время сложное. У нас много денег уходит на расходы, связанные со специальной военной операцией. Это более 6,4 млрд рублей в прошлом году. Потому что ребят надо поддерживать. Огромные деньги, большая нагрузка на регион. Поэтому мы стараемся, чтобы каждый рубль расходовался эффективно, — рассказал глава региона.

В эту сумму входят расходы на меры поддержки участников СВО и их семей, на помощь подшефному Акимовскому району Запорожской области и пострадавшим территориям.