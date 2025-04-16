Вложили миллиарды: сколько Ярославская область потратила на нужды СВО

Губернатор Ярославской области отчиталась о помощи, связанной с СВО Источник: Правительство Ярославской области











Траты Ярославской области, связанные с СВО, в 2024 году составили более 4,3 миллиарда рублей. Такую информацию 16 апреля во время отчета о работе регионального правительства озвучил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Основными статьями расходов стали:

более 2,3 миллиарда рублей — меры поддержки контрактников и их семей (выплаты при заключении контракта, ранении, обеспечение бесплатного посещения детских садов и предоставление бесплатного питания в школах для детей участников СВО, медицинская и социальная реабилитация, социальные услуги пожилым членам семьи);

1,6 миллиарда рублей — поддержка воинских частей, новых регионов, Белгородской и Курской областей (поставка гуманитарного груза — 1153 тонны, летний отдых детей, пункты временного размещения);

0,4 миллиарда — помощь подшефному Акимовскому району Запорожской области (ремонт дома культуры, ремонт инженерной, дорожной, коммунальной инфраструктуры, подготовка к отопительному сезону, путевки для детей).

«Одной из главных задач правительства Ярославской области была и остается поддержка участников СВО и их семей. Среди важных мер поддержки участников СВО — бесплатный проезд в транспорте, предоставление земельных участков и путевок в детские лагеря, выплаты в размере 100 тысяч рублей на газификацию. Ветераны СВО и их семьи освобождены от уплаты транспортного налога, платы за детский сад и питание в школах. Первокурсникам ярославских вузов, чьи отцы — защитники нашей страны, предоставляем единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей».

В дополнение к уже существующим льготам и пособиям сейчас предусмотрены новые — бесплатное посещение учреждений культуры и музеев.

«Делаем все возможное, чтобы наши ребята могли быстрее восстановиться и вернуться к мирной жизни. Санаторий „Ясные зори“ предлагает санаторно-курортное лечение, Ярославский госпиталь ветеранов — медицинскую реабилитацию. Специалисты кадровых центров „Работа России“ помогают в дальнейшем трудоустройстве», — отметил губернатор.

Также средства пошли на то, чтобы в Ярославской области в 2024 году отдохнули 285 детей из Белгородской области и 400 детей из подшефного Акимовского района Запорожской области.