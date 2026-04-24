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Город Стало известно, что за строительство началось за театром в Ярославле. Фото

Стало известно, что за строительство началось за театром в Ярославле. Фото

Публикуем данные мэрии

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За Волковским театром начали строить новую веранду для ресторана | Источник: Ольга Мазанова / Vk.comЗа Волковским театром начали строить новую веранду для ресторана | Источник: Ольга Мазанова / Vk.com

За Волковским театром начали строить новую веранду для ресторана

Источник:

Ольга Мазанова / Vk.com

В Ярославле на Первомайском бульваре начались строительные работы. Участок за Волковским театром, где раньше стояла сгоревшая веранда «Сквера», огородили профнастилом. На это обратила внимание градозащитница Ольга Мазанова.

«Это объект культурного наследия. Здесь возможны только работы по сохранению. Надо сносить все эти сооружения, которые портят вид ОКН», — заметила Ольга Мазанова.

Согласно паспорту объекта, работы должны завершить до 31 мая 2026 года. Заказчиком выступает ООО «Верона», подрядчиком — ООО «Яр Девелопмент Групп».

Начали возводить веранду 3 апреля 2026 года | Источник: Ольга Мазанова / Vk.comНачали возводить веранду 3 апреля 2026 года | Источник: Ольга Мазанова / Vk.com

Начали возводить веранду 3 апреля 2026 года

Источник:

Ольга Мазанова / Vk.com

Как сообщили 76.RU в мэрии, на участке возводят веранду для итальянского ресторана.

«ООО „Верона“, траттория La Gatta Nera, выдано разрешение на размещение сезонной веранды», — уточнили городские власти.

Ранее на этом месте располагалось кафе «Сквер 20/11». Заведение закрылось в октябре 2023 года после пожара, который устроил пьяный экс-депутат Дмитрий Соколов. Он поджег веранду с помощью бутылок с горючим. При пожаре пострадала одна из посетительниц: она получила ожоги спины, рук и ног.

Спустя почти два года, в феврале 2025 года, на месте веранды началось новое строительство. Городские власти пытались остановить работы. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Денис Пуговишников тогда сообщал, что стройка на месте сгоревшей веранды является самовольной: документы на земельный участок не оформлялись, разрешения на возведение временных сооружений также не выдавались.

В итоге директора компании-арендатора «Верона» оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконную реконструкцию, потребовав разобрать часть конструкций.

ООО «Верона» было образовано в январе 2024 года, зарегистрировано в Ярославле по адресу Первомайский бульвар, 5, где и располагается траттория La Gatta Nera. По данным сервиса «Контур.Фокус», директором является Александр Конуркин. Он также руководит кафе «Брюгге» и является владельцем и директором ООО «Пинтанов». Среди владельцев ООО «Верона» — Александр Конуркин, а также Светлана Климовицкая, Денис Киселев и ООО «Монори групп» (учредитель — Евгений Рыжкин).

Ресторан на Первомайском бульваре работает с осени 2025 года.

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Комментарии
74
Гость
25 апреля, 20:14
Внесу свои пять копеек. Застал те времена когда трамвай ходил до Волковского театра. Когда на Первомайском бульваре можно было купить мороженное и пирожки.Сходить на сеанс в кинотеатр Летний. Развлечься на каруселях.Поэтому хочу пожелать всем защитникам старины заткнуться и не ловить рыбу в мутной воде.
Гость
25 апреля, 17:26
Надо голосовать за нашего градоначальника на праймериз Единой России. Может быть таким образом мы с ним расстанемся!
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