Стало известно, что за строительство началось за театром в Ярославле. Фото

В Ярославле на Первомайском бульваре начались строительные работы. Участок за Волковским театром, где раньше стояла сгоревшая веранда «Сквера», огородили профнастилом. На это обратила внимание градозащитница Ольга Мазанова.

«Это объект культурного наследия. Здесь возможны только работы по сохранению. Надо сносить все эти сооружения, которые портят вид ОКН», — заметила Ольга Мазанова.

Как сообщили 76.RU в мэрии, на участке возводят веранду для итальянского ресторана.

Ранее на этом месте располагалось кафе «Сквер 20/11». Заведение закрылось в октябре 2023 года после пожара, который устроил пьяный экс-депутат Дмитрий Соколов. Он поджег веранду с помощью бутылок с горючим. При пожаре пострадала одна из посетительниц: она получила ожоги спины, рук и ног.

Спустя почти два года, в феврале 2025 года, на месте веранды началось новое строительство. Городские власти пытались остановить работы . Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Денис Пуговишников тогда сообщал , что стройка на месте сгоревшей веранды является самовольной: документы на земельный участок не оформлялись, разрешения на возведение временных сооружений также не выдавались.

В итоге директора компании-арендатора «Верона» оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконную реконструкцию, потребовав разобрать часть конструкций.

ООО «Верона» было образовано в январе 2024 года, зарегистрировано в Ярославле по адресу Первомайский бульвар, 5, где и располагается траттория La Gatta Nera. По данным сервиса «Контур.Фокус», директором является Александр Конуркин. Он также руководит кафе «Брюгге» и является владельцем и директором ООО «Пинтанов». Среди владельцев ООО «Верона» — Александр Конуркин, а также Светлана Климовицкая, Денис Киселев и ООО «Монори групп» (учредитель — Евгений Рыжкин).

Ресторан на Первомайском бульваре работает с осени 2025 года.