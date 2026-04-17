«Пейзажи — родные»: Ксения Собчак сравнила Эквадор с ярославской глубинкой

Ксения Собчак сравнила Эквадор с Угличем Источник: Собчак / Max.ru, Кирилл Поверинов / 76.RU

Ксения Собчак сравнила Эквадор с Угличем. Короткий пост об этом она опубликовала в соцсетях.

«Местность в районе Эквадора до боли напоминает поездку до Углича. Климат субтропический, а пейзажи — родные», — написала журналистка в канале в Мах.

Текст сопровождается фотографией, на которой Ксения позирует на фоне природы. Видимо, в Эквадоре.

Эквадор — государство на северо-западе Южной Америки, расположено на побережье Тихого океана. Страна славится ровным климатом круглый год, расположением на экваторе, горной системой Анды, Галапагосскими островами с их экзотической флорой и фауной и многим другим. Углич — древний город Ярославской области. Расположен на берегу Волги, входит в состав туристического маршрута «Золотое кольцо» России. В городе сохранились образцы традиционной русской архитектуры, включая Угличский кремль, церкви и монастыри. Среди музеев — Музей гидроэнергетики, Музей необычных велосипедов «Самокатъ», Музей тюремного искусства и другие. 15 мая 1591 года в Угличе при невыясненных обстоятельствах погиб царевич Дмитрий — младший сын Ивана Грозного и Марии Фёдоровны Нагой. Ему было 8 лет. По одной из версий, царевич во время игры ножички в припадке эпилепсии напоролся на острое лезвие. По другой версии, царевича убили по приказу Бориса Годунова.

Напомним, Ксения Собчак в своих соцсетях периодически упоминает Ярославскую область. Не всегда в положительном ключе. Например, в марте 2023 года она писала об ужасных условиях для пациентов в кожно-венерологическом диспансере в Дзержинском районе Ярославля. В посте упоминались видавшие виды двери, обшарпанные стены и потолок с отваливающейся штукатуркой, суровый санузел без особых удобств и одноообразная еда.

Кстати, не так давно мы публиковали мнение о Ярославле стендап-комика Виктории Складчиковой. Вечером у нее был концерт во Дворце молодежи, а днем она решила сходить на Леонтьевское кладбище, на которое выходили окна ее гостиницы.