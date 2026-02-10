Где ярославцам читать новости, если заблокируют Telegram. Список удобных мессенджеров

Роскомнадзор начал ограничивать работу Telegram. В работе мессенджера пользователи по всей стране жалуются на сбои: сообщения отправляются с задержками, не загружаются каналы и медиафайлы, приложение может вовсе не открываться. Ранее эти же проблемы возникали и с другими популярными мессенджерами — WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ) и Viber. Теперь они не доступны для российских пользователей.
На фоне перебоев многие ярославцы переживают, что могут остаться без оперативной информации. Однако новости Ярославля по-прежнему можно читать на других платформах:
в МАХ;
во «ВКонтакте»;
в «Одноклассниках»;
в VK-канале.
Подписывайтесь на удобную для вас площадку, чтобы всегда оставаться в курсе главных новостей Ярославля — даже если привычные мессенджеры временно не работают.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что ограничения в отношении ряда мессенджеров, в том числе Telegram, будут продолжены. Как сообщили в ведомстве «Городским медиа», причина — неисполнение требований российского законодательства.