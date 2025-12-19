НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 757мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,03
EUR 94,25
ПСБ: главные события года
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
«Умные решения»
Когда откроют «Лазурный»
Купить жилье без обмана
Закрывали ярославский аэропорт
Подарочный гид
Определили цену здания в центре
Погода на Новый год
Город Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за аварийного моста в Ярославской области

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за аварийного моста в Ярославской области

Объект находится в Некоузском районе

311
Разрушается мост в Некоузском районе | Источник: «Народный фронт | Ярославская область»Разрушается мост в Некоузском районе | Источник: «Народный фронт | Ярославская область»

Разрушается мост в Некоузском районе

Источник:

«Народный фронт | Ярославская область»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за обращения о ненадлежащем качестве транспортной инфраструктуры в Ярославской области. Его внимание привлекли публикации в СМИ и соцсетях о разрушенном мосте через реку Ильд в Некоузском районе.

«На протяжении длительного времени автомобильный мост через реку Ильд, соединяющий несколько населенных пунктов, находится в непригодном состоянии: конструкции и бетонное покрытие разрушаются, образовались многочисленные сквозные ямы, которые создают угрозу для граждан. Обращения местных жителей в компетентные органы результатов не принесли, мер к обследованию сооружения, признанию его аварийным и проведению ремонта не принимается», — сообщили в информационном центре СК России.

Ранее активисты Народного фронта отмечали, что на мосту у деревни Гнетнево Некоузского района торчит арматура, а в щель между плитами может провалиться нога взрослого человека.

Мост через реку Ильд в Некоузском районе трещит по швам

Источник:

«Народный фронт | Ярославская область» / Telegram

«По разваливающейся переправе, построенной хозспособом более 15 лет назад и принятой на баланс района, ежедневно ездят жители десятка деревень, молоковозы сельхозпредприятия. Особенно опасно передвигаться зимой, в гололед», — уточнили в Народном фронте.

В октябре 2025 года глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить транспортную инфраструктуру в Ярославской области. В СУ СК России по Ярославской области проводится процессуальная проверка.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Мост Некоузский район Александр Бастрыкин
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Аварийная страна
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Рекомендуем