Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за аварийного моста в Ярославской области

Разрушается мост в Некоузском районе Источник: «Народный фронт | Ярославская область»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за обращения о ненадлежащем качестве транспортной инфраструктуры в Ярославской области. Его внимание привлекли публикации в СМИ и соцсетях о разрушенном мосте через реку Ильд в Некоузском районе.

«На протяжении длительного времени автомобильный мост через реку Ильд, соединяющий несколько населенных пунктов, находится в непригодном состоянии: конструкции и бетонное покрытие разрушаются, образовались многочисленные сквозные ямы, которые создают угрозу для граждан. Обращения местных жителей в компетентные органы результатов не принесли, мер к обследованию сооружения, признанию его аварийным и проведению ремонта не принимается», — сообщили в информационном центре СК России.

Ранее активисты Народного фронта отмечали, что на мосту у деревни Гнетнево Некоузского района торчит арматура, а в щель между плитами может провалиться нога взрослого человека.

Мост через реку Ильд в Некоузском районе трещит по швам Источник: «Народный фронт | Ярославская область» / Telegram

«По разваливающейся переправе, построенной хозспособом более 15 лет назад и принятой на баланс района, ежедневно ездят жители десятка деревень, молоковозы сельхозпредприятия. Особенно опасно передвигаться зимой, в гололед», — уточнили в Народном фронте.

В октябре 2025 года глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить транспортную инфраструктуру в Ярославской области. В СУ СК России по Ярославской области проводится процессуальная проверка.