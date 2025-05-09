Не было два года: по Ярославлю прошел «Бессмертный полк». Трогательный фоторепортаж

В Ярославле в День Победы прошло шествие «Бессмертного полка» (0+). Колонна стартовала от улицы Советской через Советскую площадь к Вечному огню.
По информации правительства региона, в акции в Ярославле приняло участие 10 тысяч человек.
До этого акция «Бессмертный полк» проходила в традиционном формате в 2022 году. Тогда ее признали самой массовой за весь период проведения. В Ярославле участниками стали около 20 тысяч человек.
Затем шествия два года проводили. Возобновить формат решили в юбилейный с окончания войны год.
Для тех, кто не мог участвовать в традиционном шествии, был предусмотрен вариант онлайн-участия в акции на сайте. Можно разместить портрет своего героя Великой Отечественной на специальных стендах и «Стенах памяти» в организациях и на предприятиях, на стекле автотранспорта, на одежде, на аватарке в социальных сетях. Портреты участников Великой Отечественной войны также украсили салоны общественного транспорта, медиафасады и цифровые экраны.
Публикуем трогательные кадры «Бессмертного полка» в Ярославле.
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