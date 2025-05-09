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Город 9 Мая в Ярославле Не было два года: по Ярославлю прошел «Бессмертный полк». Трогательный фоторепортаж

Не было два года: по Ярославлю прошел «Бессмертный полк». Трогательный фоторепортаж

Публикуем кадры с народной акции

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2 комментария
В Ярославле в День Победы прошла акция «Бессмертный полк» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле в День Победы прошла акция «Бессмертный полк» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в День Победы прошла акция «Бессмертный полк»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в День Победы прошло шествие «Бессмертного полка» (0+). Колонна стартовала от улицы Советской через Советскую площадь к Вечному огню.

По информации правительства региона, в акции в Ярославле приняло участие 10 тысяч человек.

До этого акция «Бессмертный полк» проходила в традиционном формате в 2022 году. Тогда ее признали самой массовой за весь период проведения. В Ярославле участниками стали около 20 тысяч человек.

Затем шествия два года проводили. Возобновить формат решили в юбилейный с окончания войны год.

Для тех, кто не мог участвовать в традиционном шествии, был предусмотрен вариант онлайн-участия в акции на сайте. Можно разместить портрет своего героя Великой Отечественной на специальных стендах и «Стенах памяти» в организациях и на предприятиях, на стекле автотранспорта, на одежде, на аватарке в социальных сетях. Портреты участников Великой Отечественной войны также украсили салоны общественного транспорта, медиафасады и цифровые экраны.

Публикуем трогательные кадры «Бессмертного полка» в Ярославле.

Путь колонны занят примерно 2,5 километра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПуть колонны занят примерно 2,5 километра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Путь колонны занят примерно 2,5 километра

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В акции принял участие губернатор Михаил Евраев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ акции принял участие губернатор Михаил Евраев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В акции принял участие губернатор Михаил Евраев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Колонна прошла по Советской улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКолонна прошла по Советской улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Колонна прошла по Советской улице

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Шествие сопровождал духовой оркестр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШествие сопровождал духовой оркестр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Шествие сопровождал духовой оркестр

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А гармонь создавала настроение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА гармонь создавала настроение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А гармонь создавала настроение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В акции приняло участие около 10 тысяч ярославцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ акции приняло участие около 10 тысяч ярославцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В акции приняло участие около 10 тысяч ярославцев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В шествии приняли участие люди разных возрастов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ шествии приняли участие люди разных возрастов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В шествии приняли участие люди разных возрастов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди несли портреты своих героев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди несли портреты своих героев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди несли портреты своих героев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Акция&nbsp;— один из способов отдать дать уважения защитникам Отечества | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАкция&nbsp;— один из способов отдать дать уважения защитникам Отечества | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Акция — один из способов отдать дать уважения защитникам Отечества

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Участники пели и кричали «Ура!» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУчастники пели и кричали «Ура!» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Участники пели и кричали «Ура!»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто-то молчал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКто-то молчал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто-то молчал

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Колонна прошла через Советскую площадь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКолонна прошла через Советскую площадь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Колонна прошла через Советскую площадь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые участвовали в акции вместе с родными и друзьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые участвовали в акции вместе с родными и друзьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые участвовали в акции вместе с родными и друзьями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотреть на акцию можно было из окон и с балконов домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосмотреть на акцию можно было из окон и с балконов домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотреть на акцию можно было из окон и с балконов домов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Завершилось шествие у Вечного огня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗавершилось шествие у Вечного огня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Завершилось шествие у Вечного огня

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Участники акции возложили здесь цветы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУчастники акции возложили здесь цветы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Участники акции возложили здесь цветы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Акции не было в Ярославле два года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАкции не было в Ярославле два года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Акции не было в Ярославле два года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Также смотрите фоторепортаж с Парада Победы в Ярославле. Все подробности празднования 9 Мая в нашей онлайн-трансляции.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
День Победы Бессмертный полк
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Комментарии
2
Гость
1 час
Это не трогательно, это жалко.
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