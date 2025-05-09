Не было два года: по Ярославлю прошел «Бессмертный полк». Трогательный фоторепортаж

В Ярославле в День Победы прошла акция «Бессмертный полк» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в День Победы прошло шествие «Бессмертного полка» (0+). Колонна стартовала от улицы Советской через Советскую площадь к Вечному огню.

По информации правительства региона, в акции в Ярославле приняло участие 10 тысяч человек.

До этого акция «Бессмертный полк» проходила в традиционном формате в 2022 году. Тогда ее признали самой массовой за весь период проведения. В Ярославле участниками стали около 20 тысяч человек.

Затем шествия два года проводили. Возобновить формат решили в юбилейный с окончания войны год.

Для тех, кто не мог участвовать в традиционном шествии, был предусмотрен вариант онлайн-участия в акции на сайте. Можно разместить портрет своего героя Великой Отечественной на специальных стендах и «Стенах памяти» в организациях и на предприятиях, на стекле автотранспорта, на одежде, на аватарке в социальных сетях. Портреты участников Великой Отечественной войны также украсили салоны общественного транспорта, медиафасады и цифровые экраны.

Публикуем трогательные кадры «Бессмертного полка» в Ярославле.

Путь колонны занят примерно 2,5 километра Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В акции принял участие губернатор Михаил Евраев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Колонна прошла по Советской улице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Шествие сопровождал духовой оркестр Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А гармонь создавала настроение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В акции приняло участие около 10 тысяч ярославцев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В шествии приняли участие люди разных возрастов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Люди несли портреты своих героев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Акция — один из способов отдать дать уважения защитникам Отечества Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Участники пели и кричали «Ура!» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кто-то молчал Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Колонна прошла через Советскую площадь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Некоторые участвовали в акции вместе с родными и друзьями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Посмотреть на акцию можно было из окон и с балконов домов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Завершилось шествие у Вечного огня Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Участники акции возложили здесь цветы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Акции не было в Ярославле два года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









