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Город 9 Мая в Ярославле Колонны военных и техники: репортаж с ярославского Парада Победы

Колонны военных и техники: репортаж с ярославского Парада Победы

Публикуем 20 самых ярких кадров

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Парад на Советской площади Ярославля прошел после двухлетнего перерыва | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПарад на Советской площади Ярославля прошел после двухлетнего перерыва | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Парад на Советской площади Ярославля прошел после двухлетнего перерыва

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 9 мая прошел Парад Победы (0+). Колонны военнослужащих, курсантов, кадетов, силовиков маршировали по Советской площади, за ними проехала военная техника.

В таком формате парада в Ярославле не было уже два года. В 2023 и 2024 годах вместо шествия по площади у здания правительства колонна техники проезжала по районам города. В этом году два варианта совместили — после традиционного парада на Советской площади военные автомобили прокатились еще и по главным улицам спальных районов.

В этом фоторепортаже собрали самые яркие кадры торжественной части праздника.

В 2025 году отмечается 80-летия Великой Победы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ 2025 году отмечается 80-летия Великой Победы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2025 году отмечается 80-летия Великой Победы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед началом праздничного шествия на Советскую площадь вынесли легендарное Знамени Победы и Государственный флаг РФ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПеред началом праздничного шествия на Советскую площадь вынесли легендарное Знамени Победы и Государственный флаг РФ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед началом праздничного шествия на Советскую площадь вынесли легендарное Знамени Победы и Государственный флаг РФ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Парад в Ярославле начался в 10 часов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПарад в Ярославле начался в 10 часов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Парад в Ярославле начался в 10 часов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По Советской площади прошли военнослужащие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо Советской площади прошли военнослужащие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По Советской площади прошли военнослужащие

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В колонне можно было увидеть курсантов, кадетов, представителей «Юнармии», силовых структур | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ колонне можно было увидеть курсантов, кадетов, представителей «Юнармии», силовых структур | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В колонне можно было увидеть курсантов, кадетов, представителей «Юнармии», силовых структур

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Молодежь гордо маршировала по площади | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМолодежь гордо маршировала по площади | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Молодежь гордо маршировала по площади

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Почетными гостями праздника стали ветераны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочетными гостями праздника стали ветераны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почетными гостями праздника стали ветераны

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После прохождения пеших колонн на площадь выехала техника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосле прохождения пеших колонн на площадь выехала техника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После прохождения пеших колонн на площадь выехала техника

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Первыми проехали автомобили времен Великой Отечественной войны. На фото командирский автомобиль ГАЗ-69А | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПервыми проехали автомобили времен Великой Отечественной войны. На фото командирский автомобиль ГАЗ-69А | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первыми проехали автомобили времен Великой Отечественной войны. На фото командирский автомобиль ГАЗ-69А

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и легендарная «Катюша». Машина воссоздана рабочими и студентами Ярославля в подарок ветеранам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА вот и легендарная «Катюша». Машина воссоздана рабочими и студентами Ярославля в подарок ветеранам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и легендарная «Катюша». Машина воссоздана рабочими и студентами Ярославля в подарок ветеранам

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Проезд техники&nbsp;— самая зрелищная часть парада | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПроезд техники&nbsp;— самая зрелищная часть парада | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Проезд техники — самая зрелищная часть парада

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Настроение у участников шествия было праздничным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНастроение у участников шествия было праздничным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Настроение у участников шествия было праздничным

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Военные махали зрителям | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВоенные махали зрителям | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Военные махали зрителям

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По площади провезли зенитные установки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо площади провезли зенитные установки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По площади провезли зенитные установки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На тягаче установлен зенитно-ракетный комплекс С-75 образца 1957 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа тягаче установлен зенитно-ракетный комплекс С-75 образца 1957 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На тягаче установлен зенитно-ракетный комплекс С-75 образца 1957 года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже для военных это завораживающее зрелище | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаже для военных это завораживающее зрелище | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже для военных это завораживающее зрелище

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрителей впечатлили мощные бронетранспортеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗрителей впечатлили мощные бронетранспортеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрителей впечатлили мощные бронетранспортеры

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А это пусковая установка зентино-ракетной системы М-400 «Триумф» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА это пусковая установка зентино-ракетной системы М-400 «Триумф» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А это пусковая установка зентино-ракетной системы М-400 «Триумф»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители с интересом наблюдали за парадом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗрители с интересом наблюдали за парадом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители с интересом наблюдали за парадом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как Ярославль празднует День Победы, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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