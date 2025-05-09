Колонны военных и техники: репортаж с ярославского Парада Победы
Публикуем 20 самых ярких кадров
236
В Ярославле 9 мая прошел Парад Победы (0+). Колонны военнослужащих, курсантов, кадетов, силовиков маршировали по Советской площади, за ними проехала военная техника.
В таком формате парада в Ярославле не было уже два года. В 2023 и 2024 годах вместо шествия по площади у здания правительства колонна техники проезжала по районам города. В этом году два варианта совместили — после традиционного парада на Советской площади военные автомобили прокатились еще и по главным улицам спальных районов.
В этом фоторепортаже собрали самые яркие кадры торжественной части праздника.