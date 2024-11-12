А самарские-то сильнее? Сравниваем ярославских непьющих с их коллегами из города-миллионника на Волге
И показываем, в каком состоянии особняки
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На проспекте Октября в центре Ярославля доживает свой век легендарный дом с атлантами. Бирюзовый особняк с богато украшенным фасадом также известен как дом с четырьмя непьющими — такое название пошло в народ из-за того, что у «мужиков руки заняты».
Если ярославские атланты с каждым годом выглядят всё хуже и хуже, то их «коллеги» из Самары держатся бодро (и крепко). В этом тексте сравниваем истории двух домов из разных российских регионов и любуемся роскошными особняками.
Дом для табачного короля
Особняк в стиле ренессанс появился на проспекте Октября в конце ХIХ века (1886 год) по проекту архитектора Николая Поздеева. За долгие годы история строительства здания обросла байками и легендами.
По одной из них, после того как купец Иван Николаевич Дунаев основал в Ярославле табачную фабрику, люди начали жаловаться на вонь от производства. Тогда он пошел на хитрость и построил себе дом на территории фабрики. Заявив при этом, что если он тут живет, то и вреда никакого от производства нет. Позднее на фабрике стали выпускать спички. Это принесло Ярославлю славу крупнейшего центра табачной промышленности России. Дунаев также открыл аналогичную фабрику в городе Ромны. К началу XX века лавки купца работали в Костроме и Ярославле.
Одни из крупнейших реставрационных работ на фасадах особняка прошли в 60-е годы прошлого века. В 1986 году особняк Дунаева признали памятником истории и культуры регионального значения. Долгое время внутри работал центр развития творчества детей и юношества. Позднее здание перешло в собственность правительства Ярославской области. Последние десятилетия здание приходит в упадок. Был даже случай, что редакции 76.RU пришлось буквально уговаривать чиновников забрать отвалившиеся от здания розаны. Мы передали чиновникам два отвалившихся куска лепнины, обратив их внимание на разрушения.
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В сентябре 2022 года дом Дунаева выкупило у властей акционерное общество «Ленинский рынок», стоимость недвижимости составила 48 миллионов 1 рубль. Как ранее объясняли в департаменте имущественно-земельных отношений, в здании могут разместить школу искусств, галерею, частный музей, дом приема и проведения официальных мероприятий, деловой центр, гостиничный либо выставочный комплекс. Такая вариативность позволит сохранить культурно-исторический потенциал объекта и сделать эксплуатацию здания экономически привлекательной.
АО «Ленинский рынок» было образовано в июле 2019 года — в эту форму собственности муниципальное предприятие перевели перед продажей самого рынка в частные руки. Директором АО является Джурат Закиров. При этом держателем реестра акционеров Ленинского рынка указан крупнейший российский регистратор, профессиональный участник рынка ценных бумаг АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.». Отметим, что по закону АО могут не разглашать держателей акций.
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В Самаре есть свои «непьющие»
Свой дом с атлантами есть и в Самаре. Особняк Шихобаловых на Венцека, 55 выстроила для себя самая богатая семья города. В последние годы объект находится в ведении музея. Самарцам повезло: их атланты выглядят приличнее ярославских. В этом убедились наши коллеги из 63.RU.
— Успела заехать в Покровский собор, заказать службу за Павла Ивановича и Веру Лаврентьевну. Всегда перед тем, как идти в особняк Шихобаловых, стараюсь в храме помянуть хозяев усадьбы, — во дворе Дома с атлантами съемочную группу 63.RU встречает директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова.
Но масштабный переезд шедевров случится только после окончания реставрации. Посмотрите, как сейчас выглядит здание на Венцека, какие секреты хранят стены Дома с атлантами и почему одному из рабочих пришел во сне сам купец Шихобалов.
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Купец-миллионщик Павел Шихобалов делал бизнес буквально на дому. На первом этаже усадьбы были помещения для оптовой торговли мукой, в правой части второго этажа — контора. Остальные помещения занимали семья и прислуга.
— Знаете, шесть лет назад, когда я стала директором музея и в первый раз зашла в этот дом, просто был какой-то холод и какое-то отторжение. Вот сейчас чувствуется, что этот дом уже принимает людей, он словно хочет, чтобы в этих стенах снова была жизнь, — делится своими наблюдениями Алла Леонидовна.
— В 1918 году супруги Шихобаловы передали свою коллекцию картин нашему музею. Павел Иванович, чтобы избежать участи многих купцов, вместе с Верой Лаврентьевной поселился на территории психлечебницы в Томашевом колке (сейчас больница на Нагорной. — Прим. ред.). Он прожил там до 1929 года. После его смерти Вера Лаврентьевна уехала в Ленинград. Собственно говоря, в городе на Неве в 1953 году ее и нашла Аннета Яковлевна Басс, легендарный директор нашего музея. Ей хозяйка этого дома передала свои дневники. Поэтому сейчас мы знаем и об истории семьи, и об истории дома, и о назначении комнат, и об обстановке, — объясняет Алла Шахматова.
И особняк, и его хозяева немало пережили на своем веку.
— В 1922 году дом был муниципализирован. 18 июля 1922 года на заседании гарнизонной комиссии, созданной ПриВО и Самарским губисполкомом, решили отдать этот особняк военному ведомству. Здание получили Самарский губвоенкомат и штаб частей особого назначения губернии, — сообщили редакции в областном правительстве.
Позже туда заселилась военная прокуратура. Лишь в 1990 году здание было передано Самарскому художественному музею.
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