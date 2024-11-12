А самарские-то сильнее? Сравниваем ярославских непьющих с их коллегами из города-миллионника на Волге

Показываем, как используют дом с атлантами в Самаре Источник: Роман Данилкин / 63.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU











На проспекте Октября в центре Ярославля доживает свой век легендарный дом с атлантами. Бирюзовый особняк с богато украшенным фасадом также известен как дом с четырьмя непьющими — такое название пошло в народ из-за того, что у «мужиков руки заняты».

Если ярославские атланты с каждым годом выглядят всё хуже и хуже, то их «коллеги» из Самары держатся бодро (и крепко). В этом тексте сравниваем истории двух домов из разных российских регионов и любуемся роскошными особняками.

Дом для табачного короля

Особняк в стиле ренессанс появился на проспекте Октября в конце ХIХ века (1886 год) по проекту архитектора Николая Поздеева. За долгие годы история строительства здания обросла байками и легендами.

По одной из них, после того как купец Иван Николаевич Дунаев основал в Ярославле табачную фабрику, люди начали жаловаться на вонь от производства. Тогда он пошел на хитрость и построил себе дом на территории фабрики. Заявив при этом, что если он тут живет, то и вреда никакого от производства нет. Позднее на фабрике стали выпускать спички. Это принесло Ярославлю славу крупнейшего центра табачной промышленности России. Дунаев также открыл аналогичную фабрику в городе Ромны. К началу XX века лавки купца работали в Костроме и Ярославле.

Одни из крупнейших реставрационных работ на фасадах особняка прошли в 60-е годы прошлого века. В 1986 году особняк Дунаева признали памятником истории и культуры регионального значения. Долгое время внутри работал центр развития творчества детей и юношества. Позднее здание перешло в собственность правительства Ярославской области. Последние десятилетия здание приходит в упадок. Был даже случай, что редакции 76.RU пришлось буквально уговаривать чиновников забрать отвалившиеся от здания розаны. Мы передали чиновникам два отвалившихся куска лепнины, обратив их внимание на разрушения.

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В сентябре 2022 года дом Дунаева выкупило у властей акционерное общество «Ленинский рынок», стоимость недвижимости составила 48 миллионов 1 рубль. Как ранее объясняли в департаменте имущественно-земельных отношений, в здании могут разместить школу искусств, галерею, частный музей, дом приема и проведения официальных мероприятий, деловой центр, гостиничный либо выставочный комплекс. Такая вариативность позволит сохранить культурно-исторический потенциал объекта и сделать эксплуатацию здания экономически привлекательной.

АО «Ленинский рынок» было образовано в июле 2019 года — в эту форму собственности муниципальное предприятие перевели перед продажей самого рынка в частные руки. Директором АО является Джурат Закиров. При этом держателем реестра акционеров Ленинского рынка указан крупнейший российский регистратор, профессиональный участник рынка ценных бумаг АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.». Отметим, что по закону АО могут не разглашать держателей акций.

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В Самаре есть свои «непьющие»

Свой дом с атлантами есть и в Самаре. Особняк Шихобаловых на Венцека, 55 выстроила для себя самая богатая семья города. В последние годы объект находится в ведении музея. Самарцам повезло: их атланты выглядят приличнее ярославских. В этом убедились наши коллеги из 63.RU.

— Успела заехать в Покровский собор, заказать службу за Павла Ивановича и Веру Лаврентьевну. Всегда перед тем, как идти в особняк Шихобаловых, стараюсь в храме помянуть хозяев усадьбы, — во дворе Дома с атлантами съемочную группу 63.RU встречает директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова.

После реставрации сюда переедет часть экспонатов. Большинство картин и статуэток из коллекции когда-то принадлежало самим Шихобаловым и их коллегам, купцам-миллионщикам — Константину Головкину и Альфреду фон Вакано.

Но масштабный переезд шедевров случится только после окончания реставрации. Посмотрите, как сейчас выглядит здание на Венцека, какие секреты хранят стены Дома с атлантами и почему одному из рабочих пришел во сне сам купец Шихобалов.

В особняке на Заводской (сейчас улица Венцека) супруги Вера и Павел Шихобаловы поселились в 1906 году, после возвращения из Ниццы Источник: Роман Данилкин / 63.RU











У самарских атлантов даже локти целы! Источник: Роман Данилкин / 63.RU











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Купец-миллионщик Павел Шихобалов делал бизнес буквально на дому. На первом этаже усадьбы были помещения для оптовой торговли мукой, в правой части второго этажа — контора. Остальные помещения занимали семья и прислуга.

— Знаете, шесть лет назад, когда я стала директором музея и в первый раз зашла в этот дом, просто был какой-то холод и какое-то отторжение. Вот сейчас чувствуется, что этот дом уже принимает людей, он словно хочет, чтобы в этих стенах снова была жизнь, — делится своими наблюдениями Алла Леонидовна.

Некогда помпезный вход в жилую часть особняка Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Когда-то лестница была устлана ковром Источник: Роман Данилкин / 63.RU











На ступенях еще сохранились крепления Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Арку над дверью к лестнице… Источник: Роман Данилкин / 63.RU











…словно «подхватывают» огромные окна между первым и вторым этажами Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Камин в вестибюле плавностью линий перекликается с изогнутой деревянной лестницей Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Когда-то на этом круглом постаменте стояла кадка с пальмой Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Вот эти панели (сейчас они вверх ногами стоят) когда-то огораживали колонну, где стояла пальма» Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«На лестнице висело огромное полотно Репина „Бельгийский король Альберт в момент взрыва плотины в 1914 году“. Так монарх в Первую мировую войну пытался помешать немецким войскам пройти через маленькую Бельгию», — рассказывает об обстановке в особняке самарской элиты Алла Шахматова Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Сейчас картина, на которой бельгийский король скачет на коне на фоне всполохов огня, хранится в нашем художественном музее Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Во время Первой мировой Бельгия оказалась в бедственном положении. И бельгийский посол обратился к России с просьбой помочь восстановить страну. И наши купцы Шихобаловы купили это полотно Ильи Репина. Половину гонорара за картину художник, по договоренности с купцами, отдал на восстановление Бельгии» Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«То есть наши купцы не только строили роскошные дома, наживали миллионы, занимались благотворительностью, строили в Самаре больницы и богадельни, собирали коллекцию картин, но и могли позволить себе заниматься восстановлением других стран!» Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Этой дубовой лестнице еще предстоит реставрация Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— В 1918 году супруги Шихобаловы передали свою коллекцию картин нашему музею. Павел Иванович, чтобы избежать участи многих купцов, вместе с Верой Лаврентьевной поселился на территории психлечебницы в Томашевом колке (сейчас больница на Нагорной. — Прим. ред.). Он прожил там до 1929 года. После его смерти Вера Лаврентьевна уехала в Ленинград. Собственно говоря, в городе на Неве в 1953 году ее и нашла Аннета Яковлевна Басс, легендарный директор нашего музея. Ей хозяйка этого дома передала свои дневники. Поэтому сейчас мы знаем и об истории семьи, и об истории дома, и о назначении комнат, и об обстановке, — объясняет Алла Шахматова.

И особняк, и его хозяева немало пережили на своем веку.

— В 1922 году дом был муниципализирован. 18 июля 1922 года на заседании гарнизонной комиссии, созданной ПриВО и Самарским губисполкомом, решили отдать этот особняк военному ведомству. Здание получили Самарский губвоенкомат и штаб частей особого назначения губернии, — сообщили редакции в областном правительстве.

Позже туда заселилась военная прокуратура. Лишь в 1990 году здание было передано Самарскому художественному музею.

«Рабочие во время реставрации выкрасили лестницу в черный цвет. Их заставили всё счищать. Кстати, один из этих „реставраторов“ рассказывал, что ему снился Шихобалов и во сне на этого парня-ремонтника упал потолок», — поделилась с 63.RU Алла Леонидовна Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Гроздья винограда и… Источник: Роман Данилкин / 63.RU











…цветы подсолнуха — потрясающая работа с деревом Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Работы еще много Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Вот на таких конструкциях были установлены подоконники на окнах парадной лестницы Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Экзотические цветы на стенах лестницы Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Крупные цветки напоминают лотосы Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Стены расписывали мастера-реставраторы из Санкт-Петербурга Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Представляете масштабы? Источник: Роман Данилкин / 63.RU











А это комната-сейф в кабинете хозяина дома Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Поскольку на первом этаже Павел Иванович Шихобалов вел торговые дела, то оборудовал в своем кабинете не просто сейф, а целую комнату под хранение денег», — рассказывает нам секреты дома Алла Шахматова Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Огромная металлическая дверь открывается довольно легко. Когда-то она была отделана красным деревом, как и сам кабинет хозяина Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Под слоями штукатурки на стенах — листы металла. Купцы знали, как защитить свою собственность Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«При Шихобаловых в этой комнате-сейфе настоящего окна не было, было фальшокно», — подчеркивает директор художественного музея. Источник: Роман Данилкин / 63.RU











По воспоминаниям, весь кабинет купца-миллионера был украшен картинами Владимира Егоровича Маковского Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Кабинет хозяина дома соседствовал с музыкальной гостиной, где собиралась вся семья Шихобаловых. У нас в архиве есть фото с инструментом и шкурой медведя на полу», — ведет нас по особняку Алла Шахматова Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Я очень хочу, чтобы здесь тоже была музыкальная гостиная, так, как это было при купцах, когда сюда приходили гости», — делится планами директор музея Источник: Роман Данилкин / 63.RU











По другую сторону музыкальной гостиной — будуар хозяйки дома, Веры Лаврентьевны Шихобаловой Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Линкруст на потолке уже восстановили Источник: Роман Данилкин / 63.RU Это обои с нанесенными на них выпуклыми узорами Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«А это наши главные герои. Они не симметричны, это два разных персонажа», — рассказывает об атлантах Алла Шахматова Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— А имена у них есть? — Думаю, что когда к нам будут приходить гости, обязательно имена появятся Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Дом должен рассказывать о судьбе купцов Шихобаловых, вообще о самарском купечестве» Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Почти вся коллекция шедевров русского искусства в нашем музее когда-то принадлежала Шихобаловым, коллекция восточного искусства — Альфреду фон Вакано, сам наш художественный музей основал когда-то Константин Головкин» Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Как думаете, что это?» — подводит нас к небольшим золотистым дверцам в стене одной из комнат особняка Алла Шахматова Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Это был лифт для еды» Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Под нами сейчас — квартира, а когда-то это была кухня особняка. В квартире сейчас никто не живет. С ее хозяевами как раз ведутся переговоры о выкупе» Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Из кухни по этому лифту как раз поднимали горячие блюда хозяевам усадьбы, — объясняет Алла Шахматова. — Благодаря такому устройству, в жилых комнатах не было запахов, которыми обычно сопровождается приготовление пищи» Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В советское время шахту мини-лифта заделали. А нишу с дверцами сотрудники военной прокуратуры использовали под сейф для бумаг Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Вот в этот пристрой переедет хранилище нашего музея», — ведет нас дальше по особняку Алла Леонидовна Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Сейчас большая часть музейных экспонатов хранится в помещениях театра оперы и балета на площади Куйбышева Источник: Роман Данилкин / 63.RU











После реставрации в Дом с атлантами вернутся шедевры, которые больше века назад украшали его стены Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Черные кованые тюльпаны… Источник: Роман Данилкин / 63.RU











…на «черной» лестнице Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Растительные мотивы — характерная черта стиля модерн Источник: Роман Данилкин / 63.RU











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Металлическая растительность «расползлась» по всему пространству усадьбы Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Это окна частной квартиры. Когда-то здесь была кухня, откуда на мини-лифте подавали готовые блюда в столовую на втором этаже Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Сейчас в квартире никто не живет. Чтобы завершить реставрацию, власти должны договориться с собственниками о выкупе Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Кроме нежилой квартиры, в Доме с атлантами есть еще шесть жилых Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Но полноценному открытию музея они не мешают Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Машины во дворе усадьбы принадлежат жильцам Источник: Роман Данилкин / 63.RU











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