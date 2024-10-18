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Город фоторепортаж От этих видов дух захватывает! Посмотрите на Ярославль, окутанный туманом — необычайно красивые кадры

От этих видов дух захватывает! Посмотрите на Ярославль, окутанный туманом — необычайно красивые кадры

30+ фото утреннего явления

448
2 комментария

Утром Ярославль накрыл туман

Утром 18 октября природа преподнесла ярославцам подарок — центральные улицы окутал туман. Многие горожане сразу рванули на берег Волги любоваться молочной дымкой над рекой. Ярославль стал похож на Сайлент Хилл.

Сайлент Хилл — вымышленный город из серии одноименных игр жанра хоррор (18+). Особенностью локации является то, что улицы окутаны туманом, который уменьшает обзор главного героя и создает атмосферу неизвестности. На основе игры в 2006 году режиссер Кристоф Ган снят фильм «Сайлент Хилл» (18+).

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов успел заснять удивительное явление. Давайте любоваться вместе!

Все вокруг покрылось инеем

На цветах видны кристаллы льда

Иней — словно шипы на репейнике

Солнце добавляло красоты в сегодняшнее утро

Дома становятся более загадочными в тумане

Пожарную каланчу практически скрыло

Видимость была минимальной

Так вот что чувствовал ежик из известного советского мультфильма! (0+)

Как же красиво!

Где-то там — центр Ярославля, но утром его не было видно

Ярославцы выбрали идеальное время для прогулки

Сегодняшнее утро было идеально для концептуальной фотосессии

Горожане загадочно бродили между деревьями

Большую часть моста было не видно

Туман доходил до макушек деревьев

Листопад в тумане — потрясающее зрелище

Мост кажется бесконечным

Горожан было видно только по силуэтам

Когда есть свободная минутка, грех не полюбоваться природой

Хотели бы пробежаться в такой атмосфере?

На фото на Волгу и намека нет

Некоторые ярославцы спешили и не оглядывались по сторонам

Читатели 76.RU утром не теряли времени и старались ловить красивые кадры туманного Ярославля. Показываем некоторые из них.

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Комментарии
2
Гость
1 час
как красива наша разруха под туманом😇
Гость
37 минут
Сайлент Хилл ...
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