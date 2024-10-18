Город фоторепортаж От этих видов дух захватывает! Посмотрите на Ярославль, окутанный туманом — необычайно красивые кадры
От этих видов дух захватывает! Посмотрите на Ярославль, окутанный туманом — необычайно красивые кадры
30+ фото утреннего явления
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Утром 18 октября природа преподнесла ярославцам подарок — центральные улицы окутал туман. Многие горожане сразу рванули на берег Волги любоваться молочной дымкой над рекой. Ярославль стал похож на Сайлент Хилл.
Сайлент Хилл — вымышленный город из серии одноименных игр жанра хоррор (18+). Особенностью локации является то, что улицы окутаны туманом, который уменьшает обзор главного героя и создает атмосферу неизвестности. На основе игры в 2006 году режиссер Кристоф Ган снят фильм «Сайлент Хилл» (18+).