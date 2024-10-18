Ярославль утонул в густом тумане: синоптики объяснили, почему возникло такое явление

Утром 18 октября Ярославль окутал густой туман. Городские пейзажи превратились в готовые декорации для фильмов. Мы узнали у синоптиков, в чём причина такого природного явления:
— Туманы бывают радиационные и адвективные. На данный момент у нас радиационный туман, то есть туман выхолаживания, — рассказали 76.RU в ярославском ЦГМС. — Мы находимся в центре антициклона, у нас слабый ветер и достаточно низкие температуры. Сегодня по области было до -5 градусов при большой влажности. Вследствие чего у нас образуются туманы.
Специалисты объяснили, что туман рассеется, как только температура воздуха начнет повышаться.
— Температура воды в Волге положительная. Утром 18 октября она составляла +4,8 градуса. При этом температура воздуха — отрицательная, поэтому в районах реки туман был сильный, — добавили синоптики.