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Осень Ярославль утонул в густом тумане: синоптики объяснили, почему возникло такое явление

Ярославль утонул в густом тумане: синоптики объяснили, почему возникло такое явление

Публикуем завораживающее кадры города

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5 комментариев

Специалисты объяснили, в чём причина утреннего тумана в городе

Утром 18 октября Ярославль окутал густой туман. Городские пейзажи превратились в готовые декорации для фильмов. Мы узнали у синоптиков, в чём причина такого природного явления:

— Туманы бывают радиационные и адвективные. На данный момент у нас радиационный туман, то есть туман выхолаживания, — рассказали 76.RU в ярославском ЦГМС. — Мы находимся в центре антициклона, у нас слабый ветер и достаточно низкие температуры. Сегодня по области было до -5 градусов при большой влажности. Вследствие чего у нас образуются туманы.

Сказочный город

Специалисты объяснили, что туман рассеется, как только температура воздуха начнет повышаться.

— Температура воды в Волге положительная. Утром 18 октября она составляла +4,8 градуса. При этом температура воздуха — отрицательная, поэтому в районах реки туман был сильный, — добавили синоптики.

Октябрьский мост практически скрыло туманом

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Комментарии
5
Гость
47 минут
А мы и без синоптиков догадались, потому что в школе хорошо учились. А вы на все удивляетесь.
Гость
31 минута
Невидаль какая! Вот событие! Теперь про любое обычное природное явление статьи писать будем? Для тех кто в школе не учился, еще раз все разжуйте, чтобы поняли, как образуется туман, дождь. Вообще про круговорот воды в природе статью большую напишите! А то ведь так и на работу не пойдут при виде тумана, дождя, снега, листопада, новолуния (где Луна? Паника!!!).
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