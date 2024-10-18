Ярославль утонул в густом тумане: синоптики объяснили, почему возникло такое явление

— Туманы бывают радиационные и адвективные. На данный момент у нас радиационный туман, то есть туман выхолаживания, — рассказали 76.RU в ярославском ЦГМС. — Мы находимся в центре антициклона, у нас слабый ветер и достаточно низкие температуры. Сегодня по области было до -5 градусов при большой влажности. Вследствие чего у нас образуются туманы.