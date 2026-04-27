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Семья Подробности Звезды сериала «Трудные подростки» Мила Ершова и Святослав Рогожан стали родителями

Звезды сериала «Трудные подростки» Мила Ершова и Святослав Рогожан стали родителями

Ребенку дали необычное имя

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В начале года Святослав ошарашил всех, опубликовав фото, после которого ни у кого не осталось сомнений: они с Милой готовятся стать родителями. А теперь они ими стали | Источник: svyatro / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В начале года Святослав ошарашил всех, опубликовав фото, после которого ни у кого не осталось сомнений: они с Милой готовятся стать родителями. А теперь они ими стали | Источник: svyatro / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В начале года Святослав ошарашил всех, опубликовав фото, после которого ни у кого не осталось сомнений: они с Милой готовятся стать родителями. А теперь они ими стали

Источник:

svyatro / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Я очень хочу стать отцом», — говорил в начале этого года актер Святослав Рогожан. Вероятно, на тот момент уже и приблизительную дату рождения ребенка знал. Потому что на днях его желание исполнилось: 20 апреля у него и актрисы Милы Ершовой родился сын.

— Мила, душа моя, спасибо тебе. Я так сильно люблю тебя. Я счастлив был быть рядом с тобой в этот день «от и до», поддерживать тебя, проживать с тобой это чудо — рождение нашего первенца. Мне сложно подобрать слова, чтобы описать свое восхищение и уважение к тебе. Я сделаю всё, чтобы вы были счастливы, — написал Святослав у себя в соцсетях.

Источник: svyatro / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: svyatro / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

svyatro / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Своего первенца молодые родители назвали Каем. Он появился на свет ростом 55 см и весом 4,4 кг.

Источник: svyatro / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: svyatro / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

svyatro / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мила Ершова и Святослав Рогожан стали известны после выхода сериала «Трудные подростки» (18+), но встречаться начали еще до появления на экранах — во время учебы в Высшей школе сценических искусств.

Мила признавалась, что готова была выйти замуж за Святослава спустя четыре года после начала их отношений. Но тот не спешил с предложением, пока не разработал хитрый план. В 2023 году Милу пригласили на съемки короткометражки в Армению. Та согласилась, не подозревая, что за всем этим стоит Святослав. Он подговорил друзей и коллег, написал сценарий для того самого короткого метра, выбрал локацию для «съемок», пригласил костюмеров и гримеров — в общем, обставил всё как на настоящей съемочной площадке.

Но, когда Мила готовилась услышать сигнал к началу съемок, вместо этого прозвучал голос Святослава, который сделал актрисе то самое предложение.

Источник: svyatro / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: svyatro / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

svyatro / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара сыграла свадьбу в 2024 году. Среди гостей торжества был их педагог — народный артист Константин Райкин.

— Когда я увидел, как Константин Аркадьевич входит в зал, я осознал, насколько ценные вещи здесь и сейчас происходят. Потому что его время и внимание стоят невероятно дорого, — рассказывал Святослав журналу Hello.

К рождению ребенка молодые родители готовились давно. В начале 2026 года в беседе с проектом «Непоговорили» Святослав признавался, что хочет растить детей в легкости.

— Чтобы люди друг другу не надоедали, чтобы они друг друга уважали. Потому что всё идет от уважения. У нас с женой тоже всё строится на уважении. Когда человека уважаешь, ты не позволяешь себе вещей, которые разрушают ваши отношения. Например, у нас с Милой есть четкая договоренность. Кода мы начали встречаться, мне Мила сказала: «Свят, мы если с тобой ругаемся, мы с тобой не материмся». А я ей сказал: «У меня тоже небольшая просьба. Мы друг на друга не повышаем голос».

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