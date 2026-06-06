У Долиной появился возлюбленный, а Пригожина и Валерию «развели»: новости из мира шоу-бизнеса

В СМИ появились сообщения о том, что певица Валерия и Иосиф Пригожин решили развестись Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На этой неделе в мире знаменитостей произошло много всего интересного. Певица Лариса Долина призналась, что ее сердце несвободно. Ирина Дубцова, наоборот, бросила своего любовника. Экс-солистку Demo Сашу Звереву обвинили в инцесте. Рита Дакота вновь вспомнила про измены Влада Соколовского. Татьяна Ким выпустила книгу об истории Wildberries. Аня Покров и Артур Бабич сыграли пышную свадьбу, а Иосифа Пригожина и Валерию «развели». Всё, что произошло в жизни селебрити за последние семь дней, собрали в этом материале.

Долина призналась, что влюблена и открывает свой клуб

Артистка Лариса Долина призналась, что ее сердце несвободно. Ее слова приводит Telegram-канал Rocket Mag.

Певица не стала раскрывать подробности об избраннике, но отметила, что их отношения наполнены спокойствием и размеренностью.

«Влюблена, да, но не как девчонка, а как взрослая женщина», — пояснила она.

Еще в этом году артистка планирует открыть собственный джаз-клуб. К этому событию она готовится уже несколько лет.

Долина уточнила, что уже придумала название клуба — «Джаз Land», и объяснила, что в нем зашифровано.

«В последнем слове названия „Джаз Land“ зашифровано Лариса Александровна Долина», — отметила певица в разговоре с РИА Новости.

Торжественное открытие артистка планирует пока на осень, к своему дню рождения, который будет 10 сентября.

Цена на дачу Пугачевой рухнула

Дача певицы Аллы Пугачевой в Подмосковье стремительно падает в цене. В конце мая недвижимость подешевела еще на 10 миллионов рублей, выяснила «Газета.Ru».

Особняк в Солнечногорске оформлен на внука примадонны Никиту Преснякова. Он уже несколько лет пытается продать его.

Изначально он хотел выручить 152 миллиона рублей, однако из-за низкого спроса цену пришлось понижать. Скидку артист делал в апреле этого года и предлагал дачу с собственным пирсом за 110 миллионов рублей. А в конце мая объявление пропало с сайтов по продаже недвижимости. Позже его выставили вновь уже за 99 миллионов рублей.

В объявлении указано, что дачу можно купить в ипотеку с первоначальным взносом почти 20 миллионов рублей. Из-за невозможности быстрой продажи дома Пресняков раньше рассматривал вариант с арендой. Агенты предлагали желающим снять знаменитый особняк за 700 тысяч рублей в месяц. Но сейчас эта опция отсутствует.

В особняке примадонны есть кинозал, хаммам, бильярдная и бассейн.

Ирина Дубцова бросила любовника

Поклонники 44-летней Ирины Дубцовой получили новый повод для обсуждений. На съемках очередного выпуска программы «Пятеро на одного» (12+) певица появилась заметно помолодевшей: артистка продемонстрировала стройную фигуру и выглядела так, будто последние месяцы посвятила не столько работе, сколько заботе о себе.

Несколько месяцев назад она открыто рассказывала о борьбе с лишним весом, который появился после серьезного гормонального сбоя и аутоиммунного заболевания, возникшего на фоне сильного стресса. Но сейчас она уже восстановилась и стала еще краше.

После преображения Дубцова разорвала отношения с бизнесменом Иваном Петренко, с которым встречалась чуть меньше года. Их отношения даже шли к свадьбе, и певица также смогла найти общий язык с двумя детьми избранника от первого брака.

Разорвать отношения с возлюбленным певица решила сама. Источники из ее окружения рассказывают, что после разрыва бизнесмен съехал из дома артистки. Среди причин назывались бытовые разногласия и несовпадение характеров.

Сами бывшие влюбленные причины своего разрыва пока что не прокомментировали. Сейчас Ирина полностью переключилась на работу и обустройство нового загородного дома.

Экс-солистка Demo Саша Зверева судится из-за грязных сплетен

Экс-солистка группы Demo Саша Зверева подала в суд на авторов и участников Telegram-сообщества, где распространяются оскорбления и обвинения в ее адрес. Там распространяют информацию, что она якобы участвовала в инцесте.

По информации Shot, этот канал существует уже около двух лет. В нем 300 участников. Внутри сообщества, как утверждается, регулярно публикуются критические материалы о певице, включая подборки ее неудачных фотографий и резкие комментарии о внешности и образе жизни.

Последней каплей стали обвинения артистки в инцесте. Хейтеры утверждают, что Зверева слишком тактильна со своими подрастающими сыновьями.

Сама певица сейчас проживает в США, воспитывает четверых детей. Она ведет блог и проводит женские ретриты и практики для матерей.

Татьяна Ким выпустила книгу об истории Wildberries

Предпринимательница, соосновательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким выпустила книгу об истории маркетплейса. Она презентовала ее на вечере «Бестселлер» в рамках Петербургского международного экономического форума — 2026 (ПМЭФ-2026).

Книга называется «Дикие ягодки: начало». Как отмечает предпринимательница, написать книгу или снять фильм о себе ей предлагали примерно раз в полгода. Она отказывалась, потому что не любит «быть в центре публичного внимания».

«Но в последние годы я поняла: пришло время рассказать историю Wildberries из первых уст», — сказала она, объяснив это желанием остановить «попытки переписать нашу историю» и пресечь появление «домыслов», — отметила Ким.

Она добавила, что ее опус разделен на два части — до 2020 года и после.

«Потому что это был рубеж не только для страны, но и для нас», — пояснила она, отметив, что в создании книги принимали участие «ключевые сотрудники», которые работают с ней много лет.

В книге Ким прописала голоса тех, кто помнит маркетплейс еще маленьким интернет-магазином одежды.

Рита Дакота вспомнила предательство Влада Соколовского

Телефон знакомой певицы 3 июня прислал уведомление-воспоминание 11-летней давности. В этот день Дакота обвенчалась с Владом в одном из столичных храмов, не придавая этому таинству большой огласки.

Сейчас артистка вспоминает то время как совсем другую жизнь. Когда она увидела фото с церемонии, то удивилась, что на венчании присутствовал Филипп Киркоров.

«В этот день 11 лет назад у меня было венчание в храме с чуваком, который мне уже к тому моменту изменял и знал об этом и настоял на венчании. На моем венчании с изменщиком был Киркоров. Этот мир не может быть более долбанутым», — прокомментировала кадры Рита.

Соколовского с Киркоровым многое объединяет. Поп-король знает Влада с самого детства, когда-то он работал вместе с родителями певца и выступал на одной сцене с пятилетним Соколовским.

Несмотря на то что Дакота и певец расстались восемь лет назад, их отношения по сей день волнуют поклонников. У пары осталась общая дочь Мия, в октябре девочке исполнится девять лет.

И хотя бывшие супруги относятся друг к другу без особого уважения, они стараются одинаково уделять внимание дочери. Однако родителей разделяют километры: Дакота с Мией и с мужем живут в США, а Соколовский — в России с супругой Ангелиной.

Причиной расставания Риты и Влада стали его многочисленные измены. Сам он не отрицал, что и правда виноват перед экс-супругой. Сейчас он утверждает, что в нынешних отношениях сильно изменился, но Дакота не упускает повода припомнить бывшему тяжелое прошлое.

«В христианстве измена и насилие — повод расторгнуть брак в одностороннем порядке. Что я и сделала. Но вопрос так и остается открытым: на фига настаивать на венчании, если ты знаешь, что ты сексоголик? Просто сюр какой-то, честно. Как и приглашенный тобой на венчание Киркоров, прости Господи», — добавила Дакота.

Аня Покров и Артур Бабич сыграли свадьбу

Блогеры Аня Покров и Артур Бабич сыграли пышную свадьбу. На торжество молодожены потратили более 10 миллионов рублей.

До брака Аня Покров и Артур Бабич были вместе около 5 лет Источник: АНЯ POKROV / Telegram

Праздник прошел в подмосковном пространстве Hide в Хлебниковском лесопарке. Для гостей пели nkeeei, Бьянка, «ранетка» Аня Руднева и Эльбрус Джанмирзоев.

Еще для хорошего праздника молодожены сняли номер в роскошном пятизвездочном отеле The Carlton. Там Аня и Артур провели ночь перед торжеством.

Аня Покров показала, как проходит ее утро невесты Источник: АНЯ POKROV / Telegram

Отель находится в центре Москвы — с видом на Красную площадь. На сайте комплекса указано, что самый дешевый номер в будние дни стоит порядка 80 000 рублей, а цена на номера из сегмента «императорский люкс» достигает аж 2 400 000 рублей.

Аня Покров и Артур Бабич сняли отель в центре Москвы перед свадьбой Источник: carltonmoscow.com Аня Покров собиралась на свадьбу в московском отеле Источник: carltonmoscow.com

По данным Shot, пара заплатила свадебному организатору 3 миллиона рублей. Площадка для торжества предложила услугу кейтеринга с расчетом 10 тысяч рублей на человека. За работу персонала отдали около 1 миллиона рублей.

Еще около 1,5 миллиона рублей ушло на фото- и видеосъемку, а также на техническое обслуживание свадьбы. Самые яркие кадры на память делали 5 фотографов и рилсмейкеров. Плюс декор банкетного зала — 500 тысяч. Работа диджея и ведущего обошлась в 600 тысяч рублей.

Более 2 миллионов рублей ушло на подготовку образов. Покров за вечер сменила три дизайнерских платья от фешен-дизайнера Татьяны Кочновой, каждое было сшито индивидуально и стоило по 400 тысяч рублей. Мейк и укладку для блогерши сделала Гоар Аветисян.

Поздравить блогеров 4 июня пришли около 100 гостей — их друзья и родственники. На празднике был представлен роскошный торт, состоящий из девяти ярусов, который был изготовлен по специальному заказу в кондитерской «Ольга Лакомка». Стоимость этого изысканного десерта составила около 500 тысяч рублей.

Аня Покров и Артур Бабич поженились 6 апреля, но свадьбу сыграли летом Источник: АНЯ POKROV / Telegram

Пара официально стала мужем и женой еще в апреле. Но решили отложить торжество до лета и тогда сразу заявили, что экономить на свадьбе не собираются. Они хотели праздник, который запомнят «на всю жизнь».

Юлия Барановская раскрыла тайну отношений с Александром Гордоном

Телеведущая Юлия Барановская рассказала о своих отношениях с Александром Гордоном. По словам журналистки, их связывает близкая дружба, к коллеге она нередко обращается за советом и помощью.

«Если я что-то не понимаю в каком-то аспекте, в том, что происходит, если кто-то что-то сказал, заявил и так далее, я всегда у него спрашиваю», — рассказала телеведущая в интервью «Комсомольской правде».

Журналистка отметила, что может обсудить с коллегой практически любую тему — от личных вопросов до исторических событий и общественных процессов. Она воспринимает Гордона как персональную поисковую систему и голосового помощника.

Иосифа Пригожина и Валерию «развели»

На этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что певица Валерия и Иосиф Пригожин решили развестись. Анонимные источники сообщали, что звезды уже решили все бытовые вопросы и даже живут отдельно.

Но всё это оказалось лишь слухами. Услышав такие новости, продюсер не смог сдержать эмоций и жестко высказался в соцсетях по поводу своего «развода».

«Это бред сивой кобылы! Мы, оказывается, уже имущество поделили, расстались, разъехались. Без меня меня женили, но только наоборот!» — эмоционально ответил Пригожин.

Он заявил, что уже много лет без ума от своей супруги и счастлив быть ее мужем. Кроме того, в их отношениях нет проблем. Тех, кто распространяет такие слухи, продюсер назвал сплетниками.

«Нам кто-то завидует, что столько лет мы вместе, поэтому и плодит бред», — резюмировал он.

Аналогично на эту ситуацию отреагировала сама Валерия. Слухи о том, что их брак якобы распался, довели ее до смеха. Также ее очень повеселило, что они делят имущество.