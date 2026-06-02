Будет даже Элтон Джон: Дуа Липа затеяла грандиозную свадьбу после тайной росписи

Певица Дуа Липа вышла замуж за британского актера Каллума Тернера. Церемония прошла 31 мая в исторической ратуше Лондона Олд-Мэрилебон. На регистрацию знаменитости пригласили только самых близких — всего было восемь гостей.

Вдохновившись свадебным образом Бьянки Джаггер в 1971 году, Дуа надела приталенный блейзер с золотыми пуговицами и асимметричную юбку от Schiaparelli, широкополую шляпу от знаменитого британского шляпника Стивена Джонса, украшения Bulgari, белые перчатки и остроносые туфли-лодочки от Christian Louboutin. Каллум же для церемонии выбрал классический темно-синий костюм.

По информации инсайдеров, церемония длилась 40 минут. Всё это время жених плакал и дрожал. Расписавшись, Дуа Липа и Каллум Тернер уехали из ратуши на такси. К слову, жениться парочка приезжала тоже тихо и на разных машинах, чтобы не привлекать внимания.

Дуа Липа и Каллум Тернер долго вращались в одних и тех же кругах, но по-настоящему познакомились только в 2023 году

Однако о свадьбе знаменитостей мы еще услышим: они планируют трехдневное торжество на Сицилии. Среди предполагаемых гостей — Элтон Джон, Charli XCX, Марк Ронсон, Донателла Версаче, Симон Порт Жакмюс и другие друзья пары.

Есть информация, что Элтон Джон не только приедет на свадьбу поздравить молодых, но и выступит на ней, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В частности, из-за тяжелой глазной инфекции певец полностью ослеп на правый глаз, а левый глаз едва видит.

Для звездных гостей забронировали целый этаж люксов в пятизвездочном отеле. Из номеров открывается вид на Тирренское море.

С момента знакомства Тернер и Липа стали неразлучны и везде были вместе

Дуа Липа и Каллум Тернер несколько лет крутились в одних и тех же кругах, но познакомились только в 2023 году — на вечеринке в честь дня рождения их общего друга. По словам Каллума, они с будущей женой сидели рядом и выяснили, что читают одну книгу — произведение Эрнана Диаса «Доверие».