НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

облачно, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

зап.

 740мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Простые рецепты новогодних салатов
«Умные решения»
В Ярославле снесли незаконное кафе в парке
Как отметить праздники
Упражнения для спины от ортопеда
Чек-лист важных обследований
Работа ТЦ 31 декабря
Как изменится минимальная зарплата
Развлечения Тест Только настоящий киноман узнает все новогодние фильмы по одному кадру — а вы рискнете?

Только настоящий киноман узнает все новогодние фильмы по одному кадру — а вы рискнете?

Идеальный тест для уютного зимнего выходного

182
Гринч уже завел газ и готов лететь угадывать фильмы, но сегодня мы обойдемся без него | Источник: кадр из фильма «Гринч&nbsp;— похититель Рождества» (12+), реж. Рон Ховард, студия Universal Pictures, 2000 годГринч уже завел газ и готов лететь угадывать фильмы, но сегодня мы обойдемся без него | Источник: кадр из фильма «Гринч&nbsp;— похититель Рождества» (12+), реж. Рон Ховард, студия Universal Pictures, 2000 год

Гринч уже завел газ и готов лететь угадывать фильмы, но сегодня мы обойдемся без него

Источник:

кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества» (12+), реж. Рон Ховард, студия Universal Pictures, 2000 год

Новый год и Рождество в кино — это не только елки, снег и мандарины. Часто важным элементом становится машина. Кто-то едет домой на праздники, кто-то спешит на приключения, а кто-то встречает любовь всей жизни благодаря тому, что авто застряло в сугробе или не завелось. Мы собрали кадры с автомобилями из рождественских и новогодних фильмов. Попробуйте угадать, из какого они фильма.

ТестПройден 22 раза
1 / 10

На кадре — «тройка» ВАЗ-2103. В каком новогоднем фильме можно увидеть этот автомобиль?

  • «Карнавальная ночь» (0+)

  • «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

  • «Самая обаятельная и привлекательная» (18+)

2 / 10

В каком фильме появляется машина с таким забавным номером?

  • «Бриллиантовая рука» (18+)

  • «Чародеи» (0+)

  • «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (6+)

  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)

3 / 10

В каком кино вы могли видеть эту машину?

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Одиноким предоставляется общежитие» (18+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

  • «Гараж» (12+)

4 / 10

В этом кадре сразу две машины, но станет ли от этого проще отгадать?

  • «Санта Клаус» (6+)

  • «Один дома» (0+)

  • «Подарок на Рождество» (0+)

  • «Рождественские хроники» (14+)

5 / 10

Маленький, да удаленький — точно про этот автомобиль, откуда он?

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)

  • «Снегурочку вызывали?» (18+)

  • «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (6+)

  • «Не может быть!» (12+)

6 / 10

Героиня какого фильма водила красный Mini Cooper?

  • «Реальная любовь» (18+)

  • «Интуиция» (18+)

  • «Рождество на двоих» (18+)

  • «Отпуск по обмену» (18+)

7 / 10

Назовете фильм?

  • «Покровские ворота» (0+)

  • «Карьера Димы Горина» (6+)

  • «Старый Новый год» (0+)

  • «Афоня» (0+)

8 / 10

На заснеженной улице стоит роскошный Ferrari — откуда эта сцена?

  • «Эльф» (0+)

  • «Пара на праздники» (12+)

  • «Рождество с неудачниками» (16+)

  • «Семьянин» (12+)

9 / 10

Вопрос посложнее.

  • «Привет семье!» (12+)

  • «Замерзшая из Майами» (18+)

  • «Четыре Рождества» (18+)

  • «Пока ты спал» (12+)

10 / 10

Этот фильм не задумывался как рождественский, но многие его любят пересматривать под Новый год

  • «Гарри Поттер и Тайная комната» (18+)

  • «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+)

  • «Властелин колец: Братство Кольца» (18+)

  • «Фантастические твари и где они обитают» (18+)

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Новый год Автомобиль Кино
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
53 минуты
За такие новогодние фильмы и платить не жалко, особенно в праздники.
Гость
53 минуты
Вспомнил «Берегись автомобиля» — отличный фильм!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Рекомендуем