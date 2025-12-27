Только настоящий киноман узнает все новогодние фильмы по одному кадру — а вы рискнете?

Гринч уже завел газ и готов лететь угадывать фильмы, но сегодня мы обойдемся без него

Новый год и Рождество в кино — это не только елки, снег и мандарины. Часто важным элементом становится машина. Кто-то едет домой на праздники, кто-то спешит на приключения, а кто-то встречает любовь всей жизни благодаря тому, что авто застряло в сугробе или не завелось. Мы собрали кадры с автомобилями из рождественских и новогодних фильмов. Попробуйте угадать, из какого они фильма.