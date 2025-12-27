Только настоящий киноман узнает все новогодние фильмы по одному кадру — а вы рискнете?

Новый год и Рождество в кино — это не только елки, снег и мандарины. Часто важным элементом становится машина. Кто-то едет домой на праздники, кто-то спешит на приключения, а кто-то встречает любовь всей жизни благодаря тому, что авто застряло в сугробе или не завелось. Мы собрали кадры с автомобилями из рождественских и новогодних фильмов. Попробуйте угадать, из какого они фильма.
На кадре — «тройка» ВАЗ-2103. В каком новогоднем фильме можно увидеть этот автомобиль?
«Карнавальная ночь» (0+)
«Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«Самая обаятельная и привлекательная» (18+)
В каком фильме появляется машина с таким забавным номером?
«Бриллиантовая рука» (18+)
«Чародеи» (0+)
«Операция
"Ы"и другие приключения Шурика» (6+)
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
В каком кино вы могли видеть эту машину?
«Джентльмены удачи» (6+)
«Одиноким предоставляется общежитие» (18+)
«Москва слезам не верит» (18+)
«Гараж» (12+)
В этом кадре сразу две машины, но станет ли от этого проще отгадать?
«Санта Клаус» (6+)
«Один дома» (0+)
«Подарок на Рождество» (0+)
«Рождественские хроники» (14+)
Маленький, да удаленький — точно про этот автомобиль, откуда он?
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
«Снегурочку вызывали?» (18+)
«Операция
"Ы"и другие приключения Шурика» (6+)
«Не может быть!» (12+)
Героиня какого фильма водила красный Mini Cooper?
«Реальная любовь» (18+)
«Интуиция» (18+)
«Рождество на двоих» (18+)
«Отпуск по обмену» (18+)
Назовете фильм?
«Покровские ворота» (0+)
«Карьера Димы Горина» (6+)
«Старый Новый год» (0+)
«Афоня» (0+)
На заснеженной улице стоит роскошный Ferrari — откуда эта сцена?
«Эльф» (0+)
«Пара на праздники» (12+)
«Рождество с неудачниками» (16+)
«Семьянин» (12+)
Вопрос посложнее.
«Привет семье!» (12+)
«Замерзшая из Майами» (18+)
«Четыре Рождества» (18+)
«Пока ты спал» (12+)
Этот фильм не задумывался как рождественский, но многие его любят пересматривать под Новый год
«Гарри Поттер и Тайная комната» (18+)
«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+)
«Властелин колец: Братство Кольца» (18+)
«Фантастические твари и где они обитают» (18+)