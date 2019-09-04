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Устроил разборки в школе
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Многодетный отец, сорвавший линейку на 1 сентября, устроил разборки в школе. Видео

В Ярославском районе родитель недоволен состоянием учебного заведения

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Многодетный отец наведался в школу во время занятий

Фото: Александр Чуклин

Порталу 76.RU удалось связаться с мужчиной, который на первосентябрьской линейке в карабихской школе при родителях, педагогах и учениках рассказал о серьезных проблемах в учебном заведении. Его зовут Александр Чуклин. Он живет в Карабихе, а в местной школе у него учатся сын и дочка. 

— Я много куда обращался — и к главе Карабихи, и Ярославского района, и в департамент жилищного надзора, и в Роспотребнадзор. Уже целая кипа заявлений. Но везде ответ один — «не входит в наши компетенции». Я не хочу прославиться. Я хочу, чтобы школа была в курсе этих проблем. Это же не только в их интересах, но и в их обязанностях — обеспечить безопасность детей, — рассказал Александр Чуклин.

Вчера на канале Александра в YouTube появилось видео под названием «Посажу всех причастных, ЗА ДЕТЕЙ!!!» (орфография и пунктуация автора сохранены). Мужчина снял его утром 3 сентября, на следующий день после резкого выступления на школьной линейке. В 9-минутном ролике мужчина показывает низко висящую трубу на территории школы. Александр считает, что в случае пожара она помешает проехать пожарной машине. Дальше обеспокоенный родитель показывает провода, висящие на обшарпанном фасаде школы. Александр утверждает, что электропроводка находится в открытом доступе и является источником опасности.

Александр беспокоится за пожарную безопасность

Александр беспокоится за пожарную безопасность

Недолго думая, мужчина решается зайти в школу. Внутри его встречают директор и учитель. Женщины просят Александра уйти, угрожая полицией.

— Прежде чем учебное заведение начинает свою работу, приезжает комиссия, которая принимает школу к учебному году. Наша школа принята, и не в ваших полномочиях решать, насколько у нас безопасно или не безопасно, — говорит педагог.

Чтобы повлиять на мужчину, директор Светлана Эрнст жалуется на своё здоровье.

— Вы пугаете детей. Вы вчера испортили праздник всей школе, — пытается пристыдить Александра Чуклина директор.

Хотя вчера в телефонном разговоре с корреспондентом 76.RU Светлана Эрнст рассказала, что мужчине не удалось сорвать линейку. Дети из младших классов подумали, что выступление Александра — часть сценки.

На этом конфликт исчерпан, мужчина уходит, напоследок бросая фразу: «Я напишу на вас заявление».

Александр уже подал заявление в прокуратуру. Прокурор пообещала, что в ближайшее время к школе приедут инспекторы. Александр также обращался к другим родителям, чтобы вместе с ними написать коллективную жалобу. Но желающих оказалось очень мало.

Полное видео — по ссылке.

Мы по-прежнему ждём ответа от департамента образования.

Как проходило 1 сентября в элитных школах Ярославля — читайте в нашем большом материале.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Angel from Heaven
    4 сен 2019 в 14:28

    Как приятно видеть первые ласточки... Бальзам на душу.

    россия коррупция 1 в мире
    4 сен 2019 в 14:25

    да согласен с гражданином, в россии бардак везде и во всем. деньги выделяют но их попросту разворовывают директора и АДминистрация.