«Я вынужден так поступить!»: в Ярославском районе многодетный отец сорвал линейку на 1 сентября

В Ярославском районе в Карабихе один из родителей сорвал школьную линейку. Посреди мероприятия мужчина вышел на середину школьной площадки, чтобы его могли видеть все учителя, родители и ученики. В микрофон он начал рассказывать о наболевшем:

— Я не хотел так делать, но вынужден так поступить. Мы многодетная семья, наши дети учатся в карабихской школе, как и ваши дети. Мы неоднократно информировали различные инстанции о том, что здание школы не ремонтируется из-за многолетнего халатного отношения, — говорит мужчина. — Трубы, которые были подведены к школе наружно-варочным способом, были сделаны на глаз…



Сотрудница полиции попыталась прервать речь мужчины, вырывая у него из рук планшет. Публика реагировала по-разному. Кто-то поддерживал мужчину аплодисментами, кто-то выкрикивал, что это не место для выступлений и не нужно пугать детей. В конечном итоге мужчину увели другие родители, а учителя продолжили линейку.

Директор карабихской основной школы говорит, что мужчине не удалось сорвать линейку. Дети из младших классов подумали, что это часть сценки. Даже на видео можно заметить, как женщина пытается замять конфликт:

— Сколько лет работаю, такого чуда никогда не было. Человек не очень адекватный. Присутствовал на муниципальном совете, в администрации выступал. Говорил, что ему не нравятся фасад школы и наружные трубы отопления. Времена такие, денег на всё не хватает. Конечно, у нас мелкие хозяйственные проблемы есть, но школа принята комиссией, все здания функционируют, — рассказала директор школы Светлана Эрнст.



Сорвали линейку на 1 сентября

Директор рассказала, что хорошо знает этого мужчину. Он давно занимается активной гражданской деятельностью. Зимой помогал школе сбивать сосульки. В этом году его жена выдвигается в депутаты. В местной школе у них учатся сын и дочка. Ещё один сын уже выпустился.

