«Срывать праздник недопустимо»: департамент образования ответил отцу, устроившему разборки в школе

Многодетный отец Александр Чуклин попытался высказать свои опасения о состоянии школы, в которую ходят его сын и дочь, прямо на линейке в День знаний, но закончить речь ему не дали сотрудники полиции и другие родители. На следующий день мужчина, вооружившись камерой, отправился в учебное заведение. Заснял низко висящую трубу, которая, по словам Александра, помешает пожарным машинам подъехать к школе. Не обошлось и без новой стычки с учителями.



— Я много куда обращался — и к главе Карабихи, и Ярославского района, и в департамент жилищного надзора, и в Роспотребнадзор. Уже целая кипа заявлений. Но везде ответ один — «не входит в наши компетенции». Я не хочу прославиться. Я хочу, чтобы школа была в курсе этих проблем. Это же не только в их интересах, но и в их обязанностях — обеспечить безопасность детей, — рассказал Александр Чуклин.

