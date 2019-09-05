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Образование
Устроил разборки в школе

«Срывать праздник недопустимо»: департамент образования ответил отцу, устроившему разборки в школе

Мужчина недоволен состоянием учебного заведения в Ярославском районе

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Договорить мужчине не дали полицейские и другие родители

Фото: mike nero / YouТube.com

Многодетный отец Александр Чуклин попытался высказать свои опасения о состоянии школы, в которую ходят его сын и дочь, прямо на линейке в День знаний, но закончить речь ему не дали сотрудники полиции и другие родители. На следующий день мужчина, вооружившись камерой, отправился в учебное заведение. Заснял низко висящую трубу, которая, по словам Александра, помешает пожарным машинам подъехать к школе. Не обошлось и без новой стычки с учителями.

— Я много куда обращался — и к главе Карабихи, и Ярославского района, и в департамент жилищного надзора, и в Роспотребнадзор. Уже целая кипа заявлений. Но везде ответ один — «не входит в наши компетенции». Я не хочу прославиться. Я хочу, чтобы школа была в курсе этих проблем. Это же не только в их интересах, но и в их обязанностях — обеспечить безопасность детей, — рассказал Александр Чуклин.

В департаменте образования Ярославской области уверены — дети в безопасности, а вот попытки сорвать ученикам праздник недопустимы.

— Нарушение общественного порядка, попытка сорвать детский праздник, посвященный Дню знаний, — считаем, что это недопустимо, — ответили в департаменте образования. — Александр Чуклин пришёл на школьную линейку, прервал торжественную церемонию поздравления, награждение ребят. Руководство школы уже написало соответствующее заявление в полицию, чтобы привлечь его к ответственности. Оценку его действиям дадут правоохранительные органы. Подчеркнём, администрация района в ответ на запрос Александра Чуклина направляла информацию о материально-техническом обеспечении образовательного процесса в Карабихской школе. По информации управления образования администрации Ярославского района, во время проверки готовности образовательного учреждения к новому учебному году проводилось техническое обследование состояния электропроводки, а также проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования. Нарушения требований пожарной безопасности также не выявлены. Школа готова к началу отопительного сезона, оснащена системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова полиции. Мы всегда готовы к конструктивному диалогу с родительской общественностью, но такое взаимодействие должно происходить в рамках правового поля.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    5 сен 2019 в 08:30

    Микрофоны отключаются за 1 секунду на пульте, чего тянули? На него уже завели дело за нарушение общественного порядка?

    Кристобаль Колон
    5 сен 2019 в 07:54

    Наверно Шнура малость пересмотрел. Славы он не хотел, но зато привлёк к себе внимание.

    Дмитрий
    5 сен 2019 в 09:26

    Все правильно сделал. Если не хотят слушать это лично, так пускай слышат на публике. Походу единственный отец, среди этого сборища, который имеет яица.