«Срывать праздник недопустимо»: департамент образования ответил отцу, устроившему разборки в школе

Договорить мужчине не дали полицейские и другие родители
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Многодетный отец Александр Чуклин попытался высказать свои опасения о состоянии школы, в которую ходят его сын и дочь, прямо на линейке в День знаний, но закончить речь ему не дали сотрудники полиции и другие родители. На следующий день мужчина, вооружившись камерой, отправился в учебное заведение. Заснял низко висящую трубу, которая, по словам Александра, помешает пожарным машинам подъехать к школе. Не обошлось и без новой стычки с учителями.
— Я много куда обращался — и к главе Карабихи, и Ярославского района, и в департамент жилищного надзора, и в Роспотребнадзор. Уже целая кипа заявлений. Но везде ответ один — «не входит в наши компетенции». Я не хочу прославиться. Я хочу, чтобы школа была в курсе этих проблем. Это же не только в их интересах, но и в их обязанностях — обеспечить безопасность детей, — рассказал Александр Чуклин.
В департаменте образования Ярославской области уверены — дети в безопасности, а вот попытки сорвать ученикам праздник недопустимы.
— Нарушение общественного порядка, попытка сорвать детский праздник, посвященный Дню знаний, — считаем, что это недопустимо, — ответили в департаменте образования. — Александр Чуклин пришёл на школьную линейку, прервал торжественную церемонию поздравления, награждение ребят. Руководство школы уже написало соответствующее заявление в полицию, чтобы привлечь его к ответственности. Оценку его действиям дадут правоохранительные органы. Подчеркнём, администрация района в ответ на запрос Александра Чуклина направляла информацию о материально-техническом обеспечении образовательного процесса в Карабихской школе. По информации управления образования администрации Ярославского района, во время проверки готовности образовательного учреждения к новому учебному году проводилось техническое обследование состояния электропроводки, а также проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования. Нарушения требований пожарной безопасности также не выявлены. Школа готова к началу отопительного сезона, оснащена системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова полиции. Мы всегда готовы к конструктивному диалогу с родительской общественностью, но такое взаимодействие должно происходить в рамках правового поля.