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Устроил разборки в школе
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«Нужно обезопасить школу»: на многодетного отца, сорвавшего линейку в Карабихе, жалуются родители

Почему мужчина борется за права детей, но его никто не поддерживает

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На праздничной линейке Александра Чуклина никто не поддержал

Фото: mike nero / youtube.com

На сторону учителей из карабихской школы встали родители. Напомним: 2 сентября в деревне в Ярославском районе один из родителей сорвал линейку. Посреди мероприятия мужчина, представившийся многодетным отцом, вышел на середину площадки и в микрофон начал рассказывать о наболевшем. Его зовут Александр Чуклин. Это видео разлетелось по всему интернету. На следующий день мужчина пришёл в школу и устроил там разборки с директором и учителями.

Глядя на всё это, Наталия Стародубцева, сын которой учится в карабихской школе, решила заступиться за преподавателей. И не только она не одобряет бурную деятельность своего односельчанина.

— Меня на линейке не было, о случившемся узнала от друзей, которые там находились вместе со своими детьми. Когда посмотрела видео, то была в шоке, сколько людей в интернете его поддерживают. И ведь те, кто ни разу не был в школе. Они не в курсе, что большинство родителей довольны состоянием школы. Я считаю, что она в идеальном состоянии. В этом году там полы меняли. Мы не понимаем, чего он добивается. То ли он блогер, то ли ютубер и таким образом подписчиков себе зарабатывает, — рассказывает Наталия.

Вчера женщина созванивалась с директором и классным руководителем своего сына. В голосе преподавателей Наталия услышала тревогу и волнение. Они переживают, что Александр снова к ним придет и сорвёт уроки.

— Я считаю, что нужно обезопасить школу. Мне уже надоело слышать столько грязи и негатива в адрес директора. А учителя ни в чем не виноваты. Если ему что-то не нравится, пусть жалуется в вышестоящие органы, в Ярославль, в Москву. Почему должны страдать сельские учителя и родители? Он провоцирует на психологический теракт. И, если каждый из нас будет бояться высказаться, он почувствует себя царём.

Несмотря на то что Наталия живёт с Александром Чуклиным в одной деревне, видит она его очень редко. Последний раз они встречались на последнем общешкольном собрании. У Александра и Наталии дети ходят в одну школу.

— Он предлагал на собрании за родительские деньги построить спортивный зал. У нас в школе его нет, и это большая проблема, о которой знают в Ярославле. Учителя у нас очень хорошие и добрые. Мне хочется, чтобы он перестал вмешиваться в учебный процесс.

Также эту ситуацию прокомментировали в Департаменте образования Ярославской области. Их подробный комментарий вы можете прочитать здесь.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Гость
    5 сен 2019 в 19:52

    из за пассивного стада что привыкли жить в стабильном бардаке при стерхе страна так будет находится на задворках цивилизации.

    Посторонний
    5 сен 2019 в 21:58

    Молодец мужик. Так и надо тормошить это болото. А лягушки пусть квакают. Им всегда в болоте хорошо.

    Потерявшийся Дед
    5 сен 2019 в 20:43

    Чухлин молодец, время раскидывать камни!