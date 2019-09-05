«Нужно обезопасить школу»: на многодетного отца, сорвавшего линейку в Карабихе, жалуются родители

На сторону учителей из карабихской школы встали родители. Напомним: 2 сентября в деревне в Ярославском районе один из родителей сорвал линейку. Посреди мероприятия мужчина, представившийся многодетным отцом, вышел на середину площадки и в микрофон начал рассказывать о наболевшем. Его зовут Александр Чуклин. Это видео разлетелось по всему интернету. На следующий день мужчина пришёл в школу и устроил там разборки с директором и учителями.

Глядя на всё это, Наталия Стародубцева, сын которой учится в карабихской школе, решила заступиться за преподавателей. И не только она не одобряет бурную деятельность своего односельчанина.



— Меня на линейке не было, о случившемся узнала от друзей, которые там находились вместе со своими детьми. Когда посмотрела видео, то была в шоке, сколько людей в интернете его поддерживают. И ведь те, кто ни разу не был в школе. Они не в курсе, что большинство родителей довольны состоянием школы. Я считаю, что она в идеальном состоянии. В этом году там полы меняли. Мы не понимаем, чего он добивается. То ли он блогер, то ли ютубер и таким образом подписчиков себе зарабатывает, — рассказывает Наталия.

Вчера женщина созванивалась с директором и классным руководителем своего сына. В голосе преподавателей Наталия услышала тревогу и волнение. Они переживают, что Александр снова к ним придет и сорвёт уроки.

— Я считаю, что нужно обезопасить школу. Мне уже надоело слышать столько грязи и негатива в адрес директора. А учителя ни в чем не виноваты. Если ему что-то не нравится, пусть жалуется в вышестоящие органы, в Ярославль, в Москву. Почему должны страдать сельские учителя и родители? Он провоцирует на психологический теракт. И, если каждый из нас будет бояться высказаться, он почувствует себя царём.

