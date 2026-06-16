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Образование Атаки БПЛА Что будет с ОГЭ на фоне объявления опасности БПЛА в Ярославской области. Ответ Минобра

Что будет с ОГЭ на фоне объявления опасности БПЛА в Ярославской области. Ответ Минобра

Публикуем официальные данные

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Стало известно, что будет с ОГЭ на фоне объявления беспилотной опасности | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUСтало известно, что будет с ОГЭ на фоне объявления беспилотной опасности | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Стало известно, что будет с ОГЭ на фоне объявления беспилотной опасности

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

16 июня девятиклассники в российских школах сдают ОГЭ по всем предметам, кроме русского языка и математики. Время начала экзамена: 10:00.

В Ярославской области с 7:54 действует режим беспилотной опасности. Ранее губернатор Михаил Евраев предупреждал, что учреждения региона работают в штатном режиме.

Как будет организовано ОГЭ на фоне опасности? Ответ на этот вопрос дали в Министерстве образования Ярославской области.

«Педагогические работники проинструктированы о действиях при объявлении беспилотной опасности и получили детальные инструкции об алгоритме реагирования. Кроме того, Ярославская область регулярно участвует во всероссийских учениях по антитеррористической защищенности, где под руководством силовых структур отрабатываются практические навыки поведения в чрезвычайных ситуациях», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе Министерства образования Ярославской области.

Об отмене проведения экзамена речи не идет.

В России известны случаи отмены проведения школьных экзаменов на фоне объявления воздушной тревоги. Как ранее рассказывал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, 4 июня прерывали ЕГЭ по русскому языку в Брянской и Курской областях.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ОГЭ Угроза БПЛА Экзамен
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Комментарии
1
Гость
1 час
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