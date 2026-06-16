Что будет с ОГЭ на фоне объявления опасности БПЛА в Ярославской области. Ответ Минобра

Стало известно, что будет с ОГЭ на фоне объявления беспилотной опасности Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

16 июня девятиклассники в российских школах сдают ОГЭ по всем предметам, кроме русского языка и математики. Время начала экзамена: 10:00.

В Ярославской области с 7:54 действует режим беспилотной опасности. Ранее губернатор Михаил Евраев предупреждал, что учреждения региона работают в штатном режиме.

Как будет организовано ОГЭ на фоне опасности? Ответ на этот вопрос дали в Министерстве образования Ярославской области.

«Педагогические работники проинструктированы о действиях при объявлении беспилотной опасности и получили детальные инструкции об алгоритме реагирования. Кроме того, Ярославская область регулярно участвует во всероссийских учениях по антитеррористической защищенности, где под руководством силовых структур отрабатываются практические навыки поведения в чрезвычайных ситуациях», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе Министерства образования Ярославской области.

Об отмене проведения экзамена речи не идет.