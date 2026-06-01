Образование Школьников избавили от досмотра на ЕГЭ: какие еще поблажки действуют на экзамене

Адвокат напомнил, что организаторы не должны требовать от учеников

Решение о запрете досмотра участников ЕГЭ недавно принял Рособрнадзор

Александр Ощепков / NGS.RU

Организаторы ЕГЭ не имеют права досматривать школьников, выворачивать их карманы, снимать элементы одежды. Школьники не обязаны демонстрировать содержимое личных вещей и проходить ручной осмотр.

«Важно понимать: организаторы ЕГЭ не обладают полномочиями на проведение личного досмотра. Они не вправе требовать от школьников выворачивать карманы, снимать элементы одежды, демонстрировать содержимое личных вещей, проходить ручной осмотр или иным образом вмешиваться в личную неприкосновенность ребенка. Проверка может осуществляться только в пределах установленного порядка, например с использованием рамок металлодетекторов», — заявил адвокат Игорь Баранов.

Решение о запрете досмотра участников ЕГЭ недавно принял Рособрнадзор. Однако досмотр возможен только в том случае, если сработает металлоискатель. Тогда учащегося могут попросить добровольно сдать личные предметы, а при отказе это сделать на экзамен выпускника не допустят.

Баранов поддержал решение ведомства и назвал его важным шагом в защите прав школьников. Он считает, что в предыдущие годы нередко возникали ситуации, когда меры контроля на экзаменах фактически выходили за рамки закона и превращались в унизительные процедуры.

Если школьник всё-таки столкнулся с незаконными требованиями или нарушением своих прав, ему следует сохранять спокойствие и немедленно сообщить об этом родителям, общественным наблюдателям или членам государственной экзаменационной комиссии.

«Очень важно фиксировать происходящее: записывать фамилии сотрудников, номера аудиторий, время инцидента, сохранять документы и при возможности производить аудио- или видеозапись», — рекомендовал адвокат в разговоре с ТАСС.

В таком случае родителям нужно оперативно обратиться с жалобой к руководителю пункта проведения экзамена (директору школы, в которой проводится тестирование), в региональный орган образования, Рособрнадзор, а при необходимости — в прокуратуру.

«Если нарушение могло повлиять на результаты экзамена или психологическое состояние ребенка, необходимо добиваться проведения проверки и защиты прав школьника», — заключил Баранов.

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал сегодня. Он продлится до середины июня.

Каждый год правила проведения экзамена обновляют. Узнайте заранее, что можно и нельзя делать на ЕГЭ в этом году.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Досмотр ЕГЭ Школа Образование Экзамен Рособрнадзор Адвокат
Гость
43 минуты
Да уж официально разрешили бы списывать.. Все равно диточки не учат ничего
Гость
40 минут
бедные детки-только вылупились-и сразу на зону. впрочем-какое государство.
