Образование В Ярославле начался набор учеников в новую школу. Как подать документы — инструкция

В Ярославле начался набор учеников в новую школу. Как подать документы — инструкция

Рассказали в региональном правительстве

185
В Ярославле начался набор учеников в новую школу | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославле начался набор учеников в новую школу | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле начался набор учеников в новую школу

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле начался набор учеников в новую школу на Московском проспекте. Учреждение вошло в образовательный комплекс № 28. Указано, что на текущий 2025/2026 учебный год набирают учащихся с первого по третий, с пятого по восьмой и 10 (универсальный профиль с углубленным изучением биологии и обществознания) классы.

Как подать документы

  • Подать заявление и документы можно очно в образовательном комплексе № 28 (Ярославль, Суздальское шоссе, 15, кабинет № 33, второй этаж) или в электронном виде через ЕПГУ, начиная с 19 января.

  • В новом здании также будут учиться дети из центра образования — школы № 66, также входящей в образовательный комплекс № 28. Заявления от родителей этих ребят не требуются.

По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону (4852) 44-66-65.

В правительстве Ярославской области уточнили, что прием на обучение в первые классы на новый, 2026/2027 учебный год начнется не позднее 1 апреля 2026 года.

Принимать учеников со второго по четвертый и с пятого по восьмой классы дополнительно будут по окончании 2025/2026 учебного года.

«Прием в 10-е классы будет осуществляться по индивидуальному отбору на технологический, гуманитарный, социально-экономический, естественно-научный профили в соответствии с положением об индивидуальном отборе в 10-й класс на официальном сайте МОУ СОШ „Образовательный комплекс № 28“», — уточнили власти.

Ранее стало известно, что школу на Московском проспекте ввели в эксплуатацию. Она вмещает 1100 учеников. Губернатор Михаил Евраев рассказывал, что в школе расположены больше 50 учебных кабинетов, IT-зоны, мастерские, библиотека с медиацентром, столовая на 550 мест. Также там оборудован бассейн.

Изначально школу хотели построить и сдать до конца 2024 года. Но сроки перенесли. В мэрии Ярославля поясняли: пришлось менять импортное оборудование из-за проблем с доставкой, после этого были внесены изменения в проектную документацию.

Строительством объекта занималось ООО «Ведич». Мы рассказывали, что известно о подрядчике.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
28 минут
Прежде всего надо разработать правило немедленного отчисления из этой школы малолетних негодяев за косой взгляд на учителя. Тогда это будет отличное учебное заведение.
