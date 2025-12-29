В Ярославле начался набор учеников в новую школу. Как подать документы — инструкция

В Ярославле начался набор учеников в новую школу Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле начался набор учеников в новую школу на Московском проспекте. Учреждение вошло в образовательный комплекс № 28. Указано, что на текущий 2025/2026 учебный год набирают учащихся с первого по третий, с пятого по восьмой и 10 (универсальный профиль с углубленным изучением биологии и обществознания) классы.

Как подать документы

Подать заявление и документы можно очно в образовательном комплексе № 28 (Ярославль, Суздальское шоссе, 15, кабинет № 33, второй этаж) или в электронном виде через ЕПГУ, начиная с 19 января .



В новом здании также будут учиться дети из центра образования — школы № 66, также входящей в образовательный комплекс № 28. Заявления от родителей этих ребят не требуются.

По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону (4852) 44-66-65.

В правительстве Ярославской области уточнили, что прием на обучение в первые классы на новый, 2026/2027 учебный год начнется не позднее 1 апреля 2026 года.

Принимать учеников со второго по четвертый и с пятого по восьмой классы дополнительно будут по окончании 2025/2026 учебного года.

«Прием в 10-е классы будет осуществляться по индивидуальному отбору на технологический, гуманитарный, социально-экономический, естественно-научный профили в соответствии с положением об индивидуальном отборе в 10-й класс на официальном сайте МОУ СОШ „Образовательный комплекс № 28“», — уточнили власти.

Ранее стало известно, что школу на Московском проспекте ввели в эксплуатацию. Она вмещает 1100 учеников. Губернатор Михаил Евраев рассказывал, что в школе расположены больше 50 учебных кабинетов, IT-зоны, мастерские, библиотека с медиацентром, столовая на 550 мест. Также там оборудован бассейн.

Изначально школу хотели построить и сдать до конца 2024 года. Но сроки перенесли. В мэрии Ярославля поясняли: пришлось менять импортное оборудование из-за проблем с доставкой, после этого были внесены изменения в проектную документацию.