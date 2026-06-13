Цены уперлись в потолок. Росстат говорит, что молочка дешевеет, а вы это видите?

Масло по заоблачным ценам просто перестали покупать Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мы привычно ждали очередных новостей о том, что продукты снова подорожали. И тут вдруг — бац! — Росстат выдал базу. Оказывается, основные молочные продукты в стране с начала года не только перестали расти в цене, но и даже подешевели.

MSK1.RU с интересом и удивлением изучил официальные данные Росстата. Смотрим вместе:

сливочное масло с начала года подешевело на 4,6% (с 1174,5 рубля за килограмм в начале года до 1120,9 рубля к концу мая);

ультрапастеризованное молоко — минус 2,1% (с 122,11 до 119,57 руб/л);

творог — минус 1,3% (с 481,44 до 474,99 руб/кг);

сметана потеряла 1,4% (с 361,41 до 354,59 руб/кг);

сыры подешевели на 0,9% (с 976,6 до 965,1 рубля за килограмм);

пастеризованное молоко — минус 0,8% (с 98,05 до 97,26 руб/л);

кефир — минус 0,7% (с 112,83 до 112,05 руб/кг).

Подорожали лишь детские сухие молочные смеси (они прибавили 0,1%) и маргарин (рост составил 0,9%).

Покупатель наконец психанул

Объяснение происходящего выглядит одновременно банальным и разрушительным для многих рыночных иллюзий. Производители молочной продукции столкнулись с тем, что экономисты называют насыщением спроса, а обычные люди называют гораздо проще: деньги закончились.

Профессор Леонид Холод, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России, в разговоре с MSK1.RU объясняет: «Цены уперлись в естественную реакцию спроса. То есть спрос остановился. С учетом еще падающего платежеспособного спроса такое резкое подорожание вызвало закономерную реакцию — люди стали меньше покупать».

Это тот случай, когда рынок получил ответ на вопрос, который давно боялся задавать. Насколько далеко можно двигать ценник вверх? Выяснилось, что не бесконечно.

Еще в конце прошлого года производители довольно бодро повышали цены. Особенно заметно это было на сливочном масле. По данным Росстата, подорожала почти вся молочка: молоко пастеризованное — на 8,1%, сыры — на 7,6%, сметана — на 6,7%, творог — на 5,5%. А маргарин — вообще больше чем на 12%!

Но затем покупатель сделал то, чего бизнес боится больше всего, — он перестал платить и покупать.

Масло доигралось

История сливочного масла заслуживает отдельного разговора. Еще недавно этот продукт превратился в символ продовольственной инфляции. Казалось, что ценник живет собственной жизнью и каждую неделю пытается установить новый рекорд.

Сегодня всё с точностью до наоборот. И, по словам профессора Холода, ничего удивительного в этом нет: «Резкое подорожание привело к кризису. Есть продукты „чем дороже продал, тем больше выиграл“. А есть продукты „чем больше продал — тем больше выиграл“. Сливочное масло относится ко второй категории: повышая цены, вы просто получите пустые прилавки».

По сути, сливочное масло стало первым продуктом, который продемонстрировал: даже товары первой необходимости имеют потолок роста цен.

Инфляция ломится в дверь, но ей пока не открывают

Причины для дальнейшего роста цен никуда не исчезли. Более того, многие из них за последние месяцы только усилились. Производителям по-прежнему приходится платить больше за корма, оборудование, логистику, электроэнергию и кредиты. Поэтому считать нынешнее снижение цен победой над инфляцией было бы очень смелым суждением.

По словам профессора Холода, вся молочная отрасль сейчас находится в необычной ситуации. С одной стороны, растущие издержки буквально толкают производителей к новым повышениям цен. С другой — спрос не позволяет сделать это так легко, как раньше.

«Как экономист скажу, что законное ухищрение в этой ситуации возможно одно — это повышение эффективности, снижение издержек», — говорит Холод.

Роботизация, автоматизация, современные системы кормления, цифровой контроль стада и новые технологии позволяют получать больше продукции при меньших затратах. Именно эта производственная эффективность сегодня помогает отрасли удерживать цены от нового скачка.

Покупатель выиграл раунд. Но бой продолжается

Производители продолжают искать и другие способы компенсировать расходы. Даже знаменитая шринкфляция — уменьшение объема и веса упаковки при сохранении цены — никуда не исчезла.

«Уменьшение упаковки — это законно. Хотя, конечно, некоторый элемент визуального обмана в этом и есть», — признает Леонид Холод.

Второй путь — это уменьшение жирности продукции, говорит эксперт. В частности, появилось масло с самым разным содержанием молочного жира, вплоть до 62,5%.

Наконец, есть откровенно противозаконные ухищрения.

«Они связаны с использованием всяческих заменителей естественных веществ в молочных продуктах. Я слышал даже страшилки про использование пищевых отбеливателей. Но этим должны заниматься непосредственно Роспотребнадзор и прокуратура», — говорит Холод.

Фактически молочная отрасль получила болезненное напоминание о старом рыночном правиле: повышать цены можно долго, но не бесконечно. Так что российский покупатель нынешнюю битву за масло и сыры выиграл. Правда, это похоже не на окончательную победу над инфляцией, а на короткую передышку в затяжной ценовой войне. И вопрос лишь в том, кто первым пойдет в новую атаку.