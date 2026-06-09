Минтруд настаивает на запрете ежемесячных выплат родителям: что ведомство предлагает взамен

Минтруд хочет переломить тренд на использование господдержки семей Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Минтруд хочет запретить семьям использовать материнский капитал на ежемесячные выплаты на детей с рождения, а также на формирование накопительной пенсии. В приоритете должно быть улучшение жилищных условий, говорится в проекте доклада президенту, который ведомство направило на согласование в правительство.

В министерстве отмечают, что семьи все реже направляют маткапитал на покупку жилья. По итогам четырех месяцев 2026 года только 18,8% использовали господдержку на эти цели. Для сравнения: в 2020 году показатель достигал 58,5%, а по итогам 2025 года снизился до 26,4%.

Все больше средств уходит на ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет. В 2020 году так поступали 24,5% семей, в 2025-м — уже 42,8%.

«Таким образом, в настоящее время семьи направляют средства материнского капитала на текущее потребление, а не на решение долгосрочных, ключевых проблем, что усугубляет проблему недостаточных жилищных условий для рождения детей», — приводит текст письма «Московская перспектива».

Чтобы переломить ситуацию, Минтруд предлагает запретить использовать маткапитал на ежемесячные выплаты, платные образовательные услуги и накопительную пенсию. При этом ведомство напоминает, что государство уже поддерживает семьи с низкими доходами. Единые пособия получают более 9 млн детей до 17 лет.

Кроме того, министерство предлагает изменить условия «семейной» ипотеки. При рождении каждого следующего ребенка ставка должна снижаться, а для семей с двумя и более детьми предлагают увеличить сумму кредита, чтобы они могли купить квартиру больше 60 квадратных метров.

Семейная ипотека — это льготная программа жилищного кредитования с господдержкой. Государство компенсирует банкам разницу между рыночной и льготной ставкой, благодаря чему семьи с детьми могут взять кредит на жилье под 6 % годовых.

Материнский (семейный) капитал — это государственная мера поддержки семей, при которой при рождении или усыновлении детей выделяется денежная сумма. Право на него подтверждается сертификатом, который оформляется автоматически после регистрации рождения или усыновления ребенка.

Размер в 2026 году составляет:

728 921,9 рубля — на первого ребенка;

963 243,17 рубля — на второго ребенка, если ранее права на материнский капитал не было;

234 321,27 рубля — доплата за второго ребенка, если сертификат на первого уже получен;

Сейчас использовать маткапитал можно по разному. Потратить сертификат разрешают на: