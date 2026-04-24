Смартфоны и ноутбуки подорожают: в чем причина

Телефоны могут стать дороже Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Цены на гаджеты в России могут вырасти. Ассоциация производителей и продавцов электроники предложила обязать иностранные онлайн‑магазины платить технологический сбор наравне с российскими компаниями. Разбираемся, как это повлияет на стоимость смартфонов, ноутбуков и другой техники.

Сейчас ситуация такая: по проекту постановления правительства новый сбор должны будут платить только российские импортеры и производители. А зарубежные площадки, например, крупные интернет‑магазины от него освобождены.

РАТЭК считает, что это несправедливо. Из‑за такого подхода:

иностранные продавцы получают преимущество — их товары могут стоить дешевле;

российские компании оказываются в невыгодном положении;

отечественные продавцы могут начать уходить на зарубежные площадки, чтобы сэкономить.

В компании «Связь.ON» отметили, что у иностранных продавцов и так немало плюсов. Часто они не платят НДС и таможенные пошлины, а значит, их затраты ниже, рассказали «Известиям» в компании. А если российские фирмы начнут платить еще и новый сбор, разница станет еще заметнее. В итоге компаниям, которые работают по правилам, придется поднимать цены, чтобы покрыть расходы.