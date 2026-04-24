Смартфоны и ноутбуки подорожают: в чем причина

Цены на гаджеты в России могут вырасти. Ассоциация производителей и продавцов электроники предложила обязать иностранные онлайн‑магазины платить технологический сбор наравне с российскими компаниями. Разбираемся, как это повлияет на стоимость смартфонов, ноутбуков и другой техники.
Сейчас ситуация такая: по проекту постановления правительства новый сбор должны будут платить только российские импортеры и производители. А зарубежные площадки, например, крупные интернет‑магазины от него освобождены.
РАТЭК считает, что это несправедливо. Из‑за такого подхода:
иностранные продавцы получают преимущество — их товары могут стоить дешевле;
российские компании оказываются в невыгодном положении;
отечественные продавцы могут начать уходить на зарубежные площадки, чтобы сэкономить.
В компании «Связь.ON» отметили, что у иностранных продавцов и так немало плюсов. Часто они не платят НДС и таможенные пошлины, а значит, их затраты ниже, рассказали «Известиям» в компании. А если российские фирмы начнут платить еще и новый сбор, разница станет еще заметнее. В итоге компаниям, которые работают по правилам, придется поднимать цены, чтобы покрыть расходы.
Но не всё так страшно. Эксперт рынка TechNet НТИ Тимофей Воронин считает, что цены вырастут не слишком сильно. По его прогнозам, стоимость гаджетов может увеличиться примерно на 3–4%.