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Экология Обмеление Волги фоторепортаж В Ярославле на дне обмелевшей Волги обнаружили керамику и старинные ключи. Разглядываем артефакты

В Ярославле на дне обмелевшей Волги обнаружили керамику и старинные ключи. Разглядываем артефакты

Интересные вещицы нашли на берегу в Коровниках

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52 комментария
На дне Волги найдены старинные артефакты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа дне Волги найдены старинные артефакты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На дне Волги найдены старинные артефакты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на фоне обмеления Волги вода отступила от берегов на несколько метров. Взору горожан открылось все скрытое под водой. За время маловодья горожане успели обнаружить необычные артефакты: монеты, окаменелости и даже зуб мамонта.

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов отправился изучать берег Волги в Коровниках. Показываем уникальные находки со дна. Среди обломков кирпичей, мусора и гор песка там можно найти битую керамику, старинные ключи и кованые гвозди.

Местами вода отошла на 10 и больше метров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестами вода отошла на 10 и больше метров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местами вода отошла на 10 и больше метров

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, в марте 2025 года в Волге резко упал уровень воды. По мнению экспертов, причина кроется в малоснежной зиме. Для накопления воды в регионе ограничивали работу Угличской и Рыбинской ГЭС. Сложившаяся ситуация может привести к проблемам с нерестом рыб, потере судов и загрязнению самой Волги. Мы публикуем все подробности в хронике. К слову, обрушившиеся на регион снегопады лишь частично улучшат ситуацию.

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Интересно, что обмеление помогло сократить затраты на часть городских работ. В частности, в Рыбинске воспользовались тем, что вода отошла от берега на несколько метров и разобрали аварийный причал. В Ярославле же в период маловодья удалось достать смытую пять лет назад гранитную облицовку набережной.

Из воды еще больше показалось прибитое к берегу затонувшее судно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз воды еще больше показалось прибитое к берегу затонувшее судно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из воды еще больше показалось прибитое к берегу затонувшее судно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все усыпано мусором | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе усыпано мусором | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все усыпано мусором

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Берег стал шире | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБерег стал шире | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Берег стал шире

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На дне Волги в районе Коровников&nbsp;— кирпичи и керамика | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа дне Волги в районе Коровников&nbsp;— кирпичи и керамика | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На дне Волги в районе Коровников — кирпичи и керамика

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно найти уцелевшие элементы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно найти уцелевшие элементы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно найти уцелевшие элементы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На этой посудине сохранился штамп и рисунок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа этой посудине сохранился штамп и рисунок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На этой посудине сохранился штамп и рисунок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном вся утварь разбита | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ основном вся утварь разбита | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном вся утварь разбита

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дно покрыто осколками, кирпичом и камнями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДно покрыто осколками, кирпичом и камнями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дно покрыто осколками, кирпичом и камнями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вода отошла на несколько метров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВода отошла на несколько метров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вода отошла на несколько метров

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из артефактов были найдены старинные ключи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз артефактов были найдены старинные ключи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из артефактов были найдены старинные ключи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А еще был замечен кованый гвоздь. Вероятно, ему более 100 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА еще был замечен кованый гвоздь. Вероятно, ему более 100 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А еще был замечен кованый гвоздь. Вероятно, ему более 100 лет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А это, кажется, часть забора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА это, кажется, часть забора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А это, кажется, часть забора

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рыбакам приходится дальше подходить к воде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРыбакам приходится дальше подходить к воде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рыбакам приходится дальше подходить к воде

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ближе к Стрелке из воды показался новый «остров» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБлиже к Стрелке из воды показался новый «остров» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ближе к Стрелке из воды показался новый «остров»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Весной 2025 года на фоне обмеления Волги из воды в Рыбинске показался старинный водозабор и затонувшая в XX веке баржа. Больше находок ищите в нашем сюжете.

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
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Обмеление Обмеление Волги Экология Артефакты Пляж Находки
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Комментарии
52
Гость
13 часов
Власти хоть прибрать обмелевшую часть реки догадались, пользуясь ситуацией?
Гость
13 часов
через следующие двадцать пять лет будем задыхаться от недостатка воздуха который отправят чужим?
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