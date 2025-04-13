В Ярославле на дне обмелевшей Волги обнаружили керамику и старинные ключи. Разглядываем артефакты

На дне Волги найдены старинные артефакты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле на фоне обмеления Волги вода отступила от берегов на несколько метров. Взору горожан открылось все скрытое под водой. За время маловодья горожане успели обнаружить необычные артефакты: монеты, окаменелости и даже зуб мамонта.

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов отправился изучать берег Волги в Коровниках. Показываем уникальные находки со дна. Среди обломков кирпичей, мусора и гор песка там можно найти битую керамику, старинные ключи и кованые гвозди.

Местами вода отошла на 10 и больше метров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Напомним, в марте 2025 года в Волге резко упал уровень воды. По мнению экспертов, причина кроется в малоснежной зиме. Для накопления воды в регионе ограничивали работу Угличской и Рыбинской ГЭС. Сложившаяся ситуация может привести к проблемам с нерестом рыб, потере судов и загрязнению самой Волги. Мы публикуем все подробности в хронике. К слову, обрушившиеся на регион снегопады лишь частично улучшат ситуацию.

Интересно, что обмеление помогло сократить затраты на часть городских работ. В частности, в Рыбинске воспользовались тем, что вода отошла от берега на несколько метров и разобрали аварийный причал. В Ярославле же в период маловодья удалось достать смытую пять лет назад гранитную облицовку набережной.

Из воды еще больше показалось прибитое к берегу затонувшее судно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Все усыпано мусором Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Берег стал шире Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На дне Волги в районе Коровников — кирпичи и керамика Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Можно найти уцелевшие элементы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На этой посудине сохранился штамп и рисунок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В основном вся утварь разбита Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дно покрыто осколками, кирпичом и камнями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вода отошла на несколько метров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Из артефактов были найдены старинные ключи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А еще был замечен кованый гвоздь. Вероятно, ему более 100 лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А это, кажется, часть забора Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Рыбакам приходится дальше подходить к воде Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ближе к Стрелке из воды показался новый «остров» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









