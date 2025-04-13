В Ярославле на дне обмелевшей Волги обнаружили керамику и старинные ключи. Разглядываем артефакты

В Ярославле на фоне обмеления Волги вода отступила от берегов на несколько метров. Взору горожан открылось все скрытое под водой. За время маловодья горожане успели обнаружить необычные артефакты: монеты, окаменелости и даже зуб мамонта.
Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов отправился изучать берег Волги в Коровниках. Показываем уникальные находки со дна. Среди обломков кирпичей, мусора и гор песка там можно найти битую керамику, старинные ключи и кованые гвозди.
Напомним, в марте 2025 года в Волге резко упал уровень воды. По мнению экспертов, причина кроется в малоснежной зиме. Для накопления воды в регионе ограничивали работу Угличской и Рыбинской ГЭС. Сложившаяся ситуация может привести к проблемам с нерестом рыб, потере судов и загрязнению самой Волги. Мы публикуем все подробности в хронике. К слову, обрушившиеся на регион снегопады лишь частично улучшат ситуацию.
Интересно, что обмеление помогло сократить затраты на часть городских работ. В частности, в Рыбинске воспользовались тем, что вода отошла от берега на несколько метров и разобрали аварийный причал. В Ярославле же в период маловодья удалось достать смытую пять лет назад гранитную облицовку набережной.
Весной 2025 года на фоне обмеления Волги из воды в Рыбинске показался старинный водозабор и затонувшая в XX веке баржа. Больше находок ищите в нашем сюжете.