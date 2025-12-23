НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

пасмурно, без осадков

ощущается как -22

6 м/c,

сев.

 757мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 79,31
EUR 92,86
ПСБ: главные события года
Забили тревогу из-за реорганизации ДК
«Умные решения»
Распродают имущество дорожника
Открыли елочные базары
Подарочный гид
Татьяна Ким в Рыбинске. Видео
Объединят дома для престарелых
Культура Проблема «Находится под угрозой»: жители забили тревогу из-за реорганизации ДК в Ярославской области

«Находится под угрозой»: жители забили тревогу из-за реорганизации ДК в Ярославской области

Публикуем ответ администрации

851
Жители Семибратова попросили не увольнять педагогов местного ДК | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUЖители Семибратова попросили не увольнять педагогов местного ДК | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Жители Семибратова попросили не увольнять педагогов местного ДК

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Жители поселка Семибратово Ростовского округа Ярославской области забили тревогу из-за сокращения работников местного дома культуры. На фоне реорганизации учреждений культуры родители переживают, что их дети могут остаться без секций дополнительного образования.

«Мой ребёнок посещает кружок по вокалу уже 7 лет. За это время мы принимали участие во многих конкурсах, где наша группа почти всегда занимала призовые места. По имеющейся у родителей информации, наш ДК находится под угрозой закрытия или сокращения ставок педагогов. Просим обратить внимание на проблему, мы не хотим, чтобы дети остались „на улице“ без каких-либо развивающих занятий», — обратилась в редакцию 76.RU одна из мам.

«Семибратовский СДК» начал функционировать с 1965 года. По данным на декабрь 2025 года, в учреждении существует 16 клубных формирований, среди них есть вокальные, танцевальные, театральные, художественные и другие направления. По словам директора ДК Анны Свинаревой, секции дополнительного образования посещают приблизительно 380 детей и 100 взрослых. На правах педагогов трудятся шесть человек.

По словам жительницы Семибратова, конкретной информации об объединении ДК с более крупным учреждением никто не давал, поэтому среди родителей зародилось беспокойство.

Для прояснения ситуации некоторые из них обратились к главе Ростова Великого Андрею Шатскому, к главе СК России Александру Бастрыкину и даже сняли видеообращение на прямую линию к президенту Владимиру Путину. Однако ответа ни от кого не получили.

Часть родителей вместе с детьми записали видеообращение президенту | Источник: Лидия Задворнова Часть родителей вместе с детьми записали видеообращение президенту | Источник: Лидия Задворнова

Часть родителей вместе с детьми записали видеообращение президенту

Источник:

Лидия Задворнова

Мы просим оставить педагогический состав нашего дома культуры в полном объеме. Только здесь дети могут заниматься своим творческим развитием.

жители поселка Семибратово

Администрация Ростовского муниципального округа подтвердила вхождение «Семибратовского СДК» в состав районного центра культуры Ростова Великого.

«Ни один педагог не будет сокращен, все занятия с детьми сохранятся. Дом культуры продолжит свою деятельность в полном объеме по тому же адресу», — заверили в районной администрации.

По словам властей, в настоящее время составляется график работы объединенного учреждения. Кроме того, работники Ростовского центра культуры будут выезжать в сельские клубы для проведения мероприятий.

Ранее жители Углича также записывали видеообращение к президенту России Владимиру Путину из-за объединения школ дополнительного образования. После того, как ролик завирусился в социальных сетях, на ситуацию обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Всё, что известно об объединении учреждений в Ярославской области, читайте в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Объединение Реогранизация Ростовский район
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Гениально! Всё закрыть, всего лишить и драть всё больше налогов и штрафов! вот секрет успеха стабильности! такое повсюду
Гость
1 час
Власти не видят, что люди обеспокоены. Пора обратить внимание на ДК!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем