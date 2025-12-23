«Находится под угрозой»: жители забили тревогу из-за реорганизации ДК в Ярославской области

Жители Семибратова попросили не увольнять педагогов местного ДК Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Жители поселка Семибратово Ростовского округа Ярославской области забили тревогу из-за сокращения работников местного дома культуры. На фоне реорганизации учреждений культуры родители переживают, что их дети могут остаться без секций дополнительного образования.

«Мой ребёнок посещает кружок по вокалу уже 7 лет. За это время мы принимали участие во многих конкурсах, где наша группа почти всегда занимала призовые места. По имеющейся у родителей информации, наш ДК находится под угрозой закрытия или сокращения ставок педагогов. Просим обратить внимание на проблему, мы не хотим, чтобы дети остались „на улице“ без каких-либо развивающих занятий», — обратилась в редакцию 76.RU одна из мам.

«Семибратовский СДК» начал функционировать с 1965 года. По данным на декабрь 2025 года, в учреждении существует 16 клубных формирований, среди них есть вокальные, танцевальные, театральные, художественные и другие направления. По словам директора ДК Анны Свинаревой, секции дополнительного образования посещают приблизительно 380 детей и 100 взрослых. На правах педагогов трудятся шесть человек.

По словам жительницы Семибратова, конкретной информации об объединении ДК с более крупным учреждением никто не давал, поэтому среди родителей зародилось беспокойство.

Для прояснения ситуации некоторые из них обратились к главе Ростова Великого Андрею Шатскому, к главе СК России Александру Бастрыкину и даже сняли видеообращение на прямую линию к президенту Владимиру Путину. Однако ответа ни от кого не получили.

Часть родителей вместе с детьми записали видеообращение президенту Источник: Лидия Задворнова

Мы просим оставить педагогический состав нашего дома культуры в полном объеме. Только здесь дети могут заниматься своим творческим развитием. жители поселка Семибратово

Администрация Ростовского муниципального округа подтвердила вхождение «Семибратовского СДК» в состав районного центра культуры Ростова Великого.

«Ни один педагог не будет сокращен, все занятия с детьми сохранятся. Дом культуры продолжит свою деятельность в полном объеме по тому же адресу», — заверили в районной администрации.

По словам властей, в настоящее время составляется график работы объединенного учреждения. Кроме того, работники Ростовского центра культуры будут выезжать в сельские клубы для проведения мероприятий.