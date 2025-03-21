Киркоров заплакал, Лепс произнес речь. Как в Москве простились с Бедросом Киркоровым: онлайн-хроника

21 марта в Москве прошла церемония прощания с народным артистом России и Болгарии, отцом Филиппа Киркорова — Бедросом. Певца проводили в последний путь в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.
Всё о том, как страна простилась с шоуменом, MSK1.RU в режиме реального времени собирал в единую хронику.
Известно, что Бедрос умер дома. У артиста остановилось сердце. Об этом сообщила его директор Екатерина Успенская.
Как скончался артист?
О смерти Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. Он скончался в возрасте 92 лет. О трагедии в семье сообщил его сын.
«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда, — написал Филипп в своем Telegram-канале. — Цените каждое мгновение, проведенное с родными».
Певец много болел
В последнее время Бедрос Киркоров несколько раз попадал в больницу. В январе 2023 года наши коллеги из «СтарХита» сообщали, что артиста госпитализировали с нарушениями работы сердца, одышкой и отеками. За месяц до этого ему установили кардиостимулятор. Тогда Бедрос рассказал, что почувствовал себя значительно лучше и зажил новой жизнью.
В мае 2023 года Бедрос появился на похоронах известного российского модельера Вячеслава Зайцева. Он пришел проститься с другом, опираясь на лыжные палочки.
Андрей Малахов простился с Бедросом минувшей ночью. 21 марта телеведущий улетел в Тюмень для работы на Народной премии, поэтому в ночь на пятницу посетил храм Христа Спасителя, где проводил артиста в последний путь.
Приехал посол Болгарии
Проститься с Бедросом приехал посол Болгарии Атанас Крыстин.
Певец Игорь Наджиев рассказал MSK1.RU, каким ему запомнился Бедрос.
«Ко всем относился с большим уважением, с любовью, — сообщил певец. — Всегда, когда мы встречались с ним, он интересовался, как у меня дела. Смыслом его жизни был Филипп. Я верю, что он сейчас встретится с любимой Викторией — мамой Филиппа. И они уже оттуда будут вдвоем просить за него, чтобы у него всё было хорошо. Только добрые воспоминания. Это люди, которые могли согревать. Своим присутствием, своим предназначением на земле. Мало того, что он нам подарил талантливого сына, он сам был талантливым и очень мудрым».
Артист отметил, что смерть родителей зачастую делает их детей еще взрослее.
«Если бы не Филипп, он бы мог намного раньше уйти, — добавил Игорь Наджиев. — Он мог уйти сразу после смерти Виктории. Мы давно общались, к сожалению. Он всегда был с улыбкой, мог анекдот рассказать. Эти воспоминания сердце греют. Я понимаю, что на душе у Филиппа сейчас».
К храму продолжают прибывать скорбящие. На площади были замечены Татьяна Тур, пластический хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши, домработница Киркоровых и Аллы Пугачевой Людмила Дороднова, Игорь Наджиев, Владислав Третьяк, Стас Костюшкин, Стас Михайлов, Александр Буйнов и другие скорбящие.
Депутат Госдумы и легендарный хоккеист Владислав Третьяк — о Бедросе:
«Хороший человек, приятный в общении. Спасибо, что подарил такого сына — любимца нашей страны, — рассказал Третьяк корреспонденту MSK1.RU. — Приятный в общении человек, культурный, образованный. Очень много сделал для сближения наших народов — России и Болгарии. Народный артист, что еще можно говорить. Мы были знакомы много лет. Не так близко, но отношения были. Я соболезнования выразил. Надо сказать добрые слова человеку, который много сделал для музыки».
Филипп расплакался
Филипп Киркоров пришел к храму Христа Спасителя. Он рассказал журналистам, что был в командировке за границей, когда ему сообщили о смерти отца. Певец сразу прервал съемки и вылетел в Москву.
«Я был в командировке за границей на съемках, в самый разгар моей рабочей деятельности. Конечно, это выбило меня из строя. Но show must go on (с англ. „шоу должно продолжаться“. — Прим. ред.), как говорится. <…> Я, конечно, сразу вылетел в Москву, прервал все эти съемки», — сказал Филипп журналистам.
Певец отметил, что похожая ситуация сложилась, когда умерла его мать Виктория Марковна (женщина умерла от рака в день рождения Филиппа 30 апреля 1994 года, когда ему было 27 лет. — Прим. ред.).
«Это меня преследует по жизни. Когда мама умерла, мы похоронили, в этот же день я улетел в Израиль, и в этот же день у меня был концерт в Иерусалиме. Очень символичное место. Я уже и „Зайку“ пел, и радовал народ. А после концерта, конечно, меня накрыло», — вспомнил Киркоров.
Такова доля артиста. Всё это мы оставляем за пределами сцены и работы. Народ не должен ни о чём подозревать.
По словам Филиппа, его отец прожил жизнь «достойно и красиво». Он отметил, что Бедрос был большой личностью и сделал многое как для России, так и для Болгарии, в том числе отстоял памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в болгарском городе Пловдив, который хотели снести вандалы. Кроме того, Киркоров-старший обучал молодых артистов, организовывал детские конкурсы, занимался благотворительностью.
«93 года — это достаточно серьезный срок для того, чтобы прожить жизнь. Он жил ее достойно, он жил ее красиво, но я уже больше не ребенок. Теперь я главный в семье. Папа был раньше главный. Буду продолжать его дело. До последней минуты он был в сознании. Он просто устал бороться и вот так тихо ушел», — добавил певец.
Певец Александр Буйнов также пришел проститься с Бедросом Киркоровым. Певец назвал отца Филиппа очень живым человеком.
«Для меня это такой живой был человек, что мне трудно представить, что его нет. Всегда приходил в белом кителе и кепке на голове, — рассказал Буйнов журналистам. — Очень живой был человек, как бы странно это ни звучало сегодня. Любая смерть — неожиданная. Когда уходят близкие — это всегда трагедия. Мы сопереживаем, и поэтому я здесь».
Игорь Крутой назвал потерю родителя трагедией в любом возрасте.
«Когда уходят родители, в каком бы возрасте это ни произошло, — это больно. Я своего похоронил в 53. И оттого, что [ему было] столько лет, и он прожил такую красивую жизнь, это не значит, что эмоции Киркорова будут [слабее]… Да, он прожил красивую жизнь, но это всё равно трагедия для людей и ребенка. Потом есть ощущение такое, когда уходят родители, что ты уже следующий».
Я знаю Филиппа, как он к этому относится, как он любил отца, как он рано потерял мать… Для него это трагедия.
О «красивой жизни» Бедроса Киркорова, которую упомянул Игорь Крутой, мы подробно рассказывали в этом видео.
Пришла проститься с Бедросом и телеведущая Тина Канделаки.
Произнести публичную речь в память о Бедросе Тина отказалась.
Анита Цой произнесла трогательную речь на прощании с Бедросом Киркоровым:
«Судьба очень редко сводит с людьми, особенно более старшего возраста, чем мы есть, с которыми вы становитесь друзьями. Вот это, наверное, единственный случай в моей жизни: человек намного меня старше, и я к нему действительно относилась — и отношусь — как к близкому другу», — поделилась певица.
Как рассказала певица, Бедрос всегда помогал ей на профессиональном поприще.
«Это человек, который по нашей профессии всегда подсказывал. Когда он приезжал ко мне на шоу, даже критиковал меня. Но он всё это так делал, что никаких обид не оставалось, — сказала с улыбкой Анита. — Наоборот, всегда воспринимаешь это так, как надо воспринимать: стараешься избавляться от недостатков, продолжать работать».
Более того, он был другом их семьи и поддерживал пожилую свекровь Аниты.
«Бедрос вот еще в чём золотой человек, — продолжила Анита. — У нас же у всех с вами взрослые, стареющие родители. И очень много с ними вопросов возникает. Иногда не знаешь, как себя вести, как надо реагировать. Бедрос всегда делал следующее. Он звонил мне и говорил: „Ничего не боимся, давай мне телефон своей свекрови“. И он с ней разговаривал порой часами. Я никогда не забуду, когда был разговор…»
Моей свекрови исполнилось 90 лет. Она была в трансе полном: «Жизнь закончилась, дальше некуда, поскорее бы уйти от этих проблем со здоровьем». И Бедрос так ее замотивировал, что она взяла скандинавские палочки и пошла после этого каждое утро заниматься. Она не сдается.
Как рассказала певица, они старались как можно дольше не сообщать весть о смерти Бедроса свекрови: тот был для нее примером.
Внучка Бедроса, дочь Филиппа Киркорова, не сдержала слез на прощании с дедушкой.
Филипп Киркоров принял соболезнования от присутствующих.