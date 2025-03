Киркоров заплакал, Лепс произнес речь. Как в Москве простились с Бедросом Киркоровым: онлайн-хроника

Филипп Киркоров пришел к храму Христа Спасителя. Он рассказал журналистам, что был в командировке за границей, когда ему сообщили о смерти отца. Певец сразу прервал съемки и вылетел в Москву.

«Я был в командировке за границей на съемках, в самый разгар моей рабочей деятельности. Конечно, это выбило меня из строя. Но show must go on (с англ. „шоу должно продолжаться“. — Прим. ред.), как говорится. <…> Я, конечно, сразу вылетел в Москву, прервал все эти съемки», — сказал Филипп журналистам.