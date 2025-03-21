Киркоров заплакал, Лепс произнес речь. Как в Москве простились с Бедросом Киркоровым: онлайн-хроника

Певец Игорь Наджиев рассказал MSK1.RU, каким ему запомнился Бедрос.

«Ко всем относился с большим уважением, с любовью, — сообщил певец. — Всегда, когда мы встречались с ним, он интересовался, как у меня дела. Смыслом его жизни был Филипп. Я верю, что он сейчас встретится с любимой Викторией — мамой Филиппа. И они уже оттуда будут вдвоем просить за него, чтобы у него всё было хорошо. Только добрые воспоминания. Это люди, которые могли согревать. Своим присутствием, своим предназначением на земле. Мало того, что он нам подарил талантливого сына, он сам был талантливым и очень мудрым».

Артист отметил, что смерть родителей зачастую делает их детей еще взрослее.

«Если бы не Филипп, он бы мог намного раньше уйти, — добавил Игорь Наджиев. — Он мог уйти сразу после смерти Виктории. Мы давно общались, к сожалению. Он всегда был с улыбкой, мог анекдот рассказать. Эти воспоминания сердце греют. Я понимаю, что на душе у Филиппа сейчас».