В Переславле депутат задушил и поджёг таксиста: комментарий его адвоката

Адвокат депутата Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве таксиста, прокомментировал произошедшее журналисту портала 76.RU.

— Вопрос о том, признаёт Корнилов свою вину или нет, не совсем корректен, так как обвинение ему ещё никто не предъявлял. Сейчас проходят следственные действия, — сказал Сергей Тремзин.

Сторона защиты утверждает, что это был чисто бытовой конфликт и никакой политической подоплёки здесь нет.

История, фигурантом которой стал Корнилов, выглядит дико. Как рассказали жители Переславля-Залесского, где всё и случилось, депутат Владимир Корнилов встретился со своим знакомым — водителем Павлом Чередниковым. Вместе они выпили. А потом поссорились. Депутат, как говорят местные жители, набросился на таксиста, задушил его, а потом облил ацетоном лицо и поджёг. Водитель скончался.