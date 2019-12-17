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Криминал Депутата подозревают в убийстве

В Переславле депутат задушил и поджёг таксиста: комментарий его адвоката

Подробности громкой истории в Ярославской области

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Владимира Корнилова задержали

Владимира Корнилова задержали

Адвокат депутата Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве таксиста, прокомментировал произошедшее журналисту портала 76.RU.

— Вопрос о том, признаёт Корнилов свою вину или нет, не совсем корректен, так как обвинение ему ещё никто не предъявлял. Сейчас проходят следственные действия, — сказал Сергей Тремзин.

Сторона защиты утверждает, что это был чисто бытовой конфликт и никакой политической подоплёки здесь нет.

История, фигурантом которой стал Корнилов, выглядит дико. Как рассказали жители Переславля-Залесского, где всё и случилось, депутат Владимир Корнилов встретился со своим знакомым — водителем Павлом Чередниковым. Вместе они выпили. А потом поссорились. Депутат, как говорят местные жители, набросился на таксиста, задушил его, а потом облил ацетоном лицо и поджёг. Водитель скончался.

После случившегося Корнилов написал заявление о том, чтобы его исключили из городской думы, что его коллеги молниеносно и сделали. А Генсовет партии «Единая Россия», в которой состоял Корнилов, решил выслать в Переславль комиссию для проверки.

Все подробности истории в режиме онлайн мы собираем в одном материале.

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Владимир КорниловПавел ЧередниковЕдиная РоссияПереславль
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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
17 дек 2019 в 17:42

Да задолбали уже.