Хинштейн об убийстве таксиста в Переславле: «Руководству местной парторганизации следует за это ответить»

— Нам предстоит разобраться, как человек, способный на подобное преступление, был рекомендован к должности руководителя фракции «Единой России» в городской думе, — сообщил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Комиссия Генсовета «Единой России» приедет на днях в Переславль-Залесский. Цель инспекторов — на месте изучить ситуацию с задержанием депутата-единоросса Владимира Корнилова, которого подозревают в убийстве своего знакомого таксиста.

По его мнению, произошедшее в Переславле — это беспрецедентное для «Единой России» событие. Члены комиссии собираются на месте изучить ситуацию, пообщаться с депутатами и жителями. Не исключено, что за этим последуют кадровые решения, которые коснутся не только самого Владимира Корнилова.



— За 18 лет существования партии с подобным мы сталкиваемся впервые. Несомненно, кроме выполнения необходимых формальностей — освобождение от должности, исключение из партии, лишение мандата — нам необходимо детально разобраться в причинах произошедшего. Следует выяснить, кто его рекомендовал к избранию. Дело Корнилова наносит огромный репутационный ущерб «Единой России», и руководству местной и региональной парторганизации следует за это ответить, — добавил Хинштейн.



Напомним, депутата гордумы Переславля-Залесского Владимира Корнилова подозревают в том, что 14 декабря он убил местного таксиста Павла Чередникова. Известно об этом стало только вчера. По предварительной информации, мужчины вместе выпивали, а потом Корнилов накинулся на Павла Чередникова, избил, придушил и попытался поджечь.