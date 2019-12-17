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Происшествия Депутата подозревают в убийстве

Хинштейн об убийстве таксиста в Переславле: «Руководству местной парторганизации следует за это ответить»

В Переславль-Залесский Ярославской области выедет комиссия Генсовета «Единой России»

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Александр Хинштейн уверен, что дело Корнилова наносит огромный репутационный ущерб «Единой России»

Александр Хинштейн уверен, что дело Корнилова наносит огромный репутационный ущерб «Единой России»

Комиссия Генсовета «Единой России» приедет на днях в Переславль-Залесский. Цель инспекторов — на месте изучить ситуацию с задержанием депутата-единоросса Владимира Корнилова, которого подозревают в убийстве своего знакомого таксиста.

— Нам предстоит разобраться, как человек, способный на подобное преступление, был рекомендован к должности руководителя фракции «Единой России» в городской думе, — сообщил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его мнению, произошедшее в Переславле — это беспрецедентное для «Единой России» событие. Члены комиссии собираются на месте изучить ситуацию, пообщаться с депутатами и жителями. Не исключено, что за этим последуют кадровые решения, которые коснутся не только самого Владимира Корнилова.

— За 18 лет существования партии с подобным мы сталкиваемся впервые. Несомненно, кроме выполнения необходимых формальностей — освобождение от должности, исключение из партии, лишение мандата — нам необходимо детально разобраться в причинах произошедшего. Следует выяснить, кто его рекомендовал к избранию. Дело Корнилова наносит огромный репутационный ущерб «Единой России», и руководству местной и региональной парторганизации следует за это ответить, — добавил Хинштейн.

Напомним, депутата гордумы Переславля-Залесского Владимира Корнилова подозревают в том, что 14 декабря он убил местного таксиста Павла Чередникова. Известно об этом стало только вчера. По предварительной информации, мужчины вместе выпивали, а потом Корнилов накинулся на Павла Чередникова, избил, придушил и попытался поджечь

Вся информация в режиме онлайн — в нашей хронике.

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депутатПавел ЧередниковтаксистЕдиная РоссияВладимир КорниловАлександр Хинштейн
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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
17 дек 2019 в 15:59

Этот то по пьяни убил и ответит. А все остальные которые воруют миллиардами они на репутацию партии не влияют?