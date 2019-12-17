17 декабря вторник
СЕЙЧАС +0°С
usd 62.77
eur 69.94
СЕЙЧАС +0°С
usd 62.77
eur 69.94

Все новости

Все новости
Криминал Депутата подозревают в убийстве Эксклюзив

Облил лицо ацетоном и бросил спичку: как депутат пытался сжечь тело убитого таксиста в Переславле

Новые подробности громкой истории в Ярославской области

667
3 Обсудить

Поделиться

Здесь, за остановкой, депутат пытался сжечь тело таксиста

Здесь, за остановкой, депутат пытался сжечь тело таксиста

Стали известны новые подробности убийства таксиста в Ярославской области (в убийстве подозревают депутата «Единой России» Владимира Корнилова). Детали того дня рассказали местные жители в Переславле-Залесском.

В сельском магазине обоих — и депутата Владимира Корнилова, и таксиста Павла Чередникова — знают прекрасно. Оба, говорят, выпивают изредка, но оба были адекватными. 

— Да, Павел мог приложить крепким словцом, но только если его уж совсем достали, — говорят местные. — Чего они тут вдруг не поделили, непонятно...

Картину того дня восстановили так: в субботу, 14 декабря, мужчины встретились около местного продуктового магазина. 

— У Паши была бутылка с собой, вместе они её и распили, — говорят местные жители. — Потом ушли куда-то, а потом ужас начался — за остановкой Корнилов набросился на Чередникова, поколотил и придушил. Может, тогда тот ещё жив был и, вызови Корнилов скорую, может, жив бы и остался. Но Корнилов сходил домой, взял бутылку с ацетоном, облил Пашу и поджёг. Всё лицо обуглилось... 

Сегодня Павла Чередникова похоронили в закрытом гробу.

Информация о задержании Корнилова по подозрению в убийстве стала известна вчера. Как только это узналось, соратники Корнилова по партии сообщили о его выходе из фракции.

Всю информацию в режиме онлайн мы собираем в одном материале.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 2
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Владимир КорниловПавел ЧередниковЕдиная Россияубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

наскальный
17 дек 2019 в 14:33

Так он же ещё вырезал его щеки и съел, пошёл домой взял балалайку, отвязал медведя, вернулся на место преступления долго сидел играл, а мишка плясал возле покойного

Гость
17 дек 2019 в 14:32

Так нагадить Единой России надо еще уметь!