Облил лицо ацетоном и бросил спичку: как депутат пытался сжечь тело убитого таксиста в Переславле

— Да, Павел мог приложить крепким словцом, но только если его уж совсем достали, — говорят местные. — Чего они тут вдруг не поделили, непонятно...

В сельском магазине обоих — и депутата Владимира Корнилова, и таксиста Павла Чередникова — знают прекрасно. Оба, говорят, выпивают изредка, но оба были адекватными.

Стали известны новые подробности убийства таксиста в Ярославской области (в убийстве подозревают депутата «Единой России» Владимира Корнилова). Детали того дня рассказали местные жители в Переславле-Залесском.

Картину того дня восстановили так: в субботу, 14 декабря, мужчины встретились около местного продуктового магазина.

— У Паши была бутылка с собой, вместе они её и распили, — говорят местные жители. — Потом ушли куда-то, а потом ужас начался — за остановкой Корнилов набросился на Чередникова, поколотил и придушил. Может, тогда тот ещё жив был и, вызови Корнилов скорую, может, жив бы и остался. Но Корнилов сходил домой, взял бутылку с ацетоном, облил Пашу и поджёг. Всё лицо обуглилось...

Сегодня Павла Чередникова похоронили в закрытом гробу.

Информация о задержании Корнилова по подозрению в убийстве стала известна вчера. Как только это узналось, соратники Корнилова по партии сообщили о его выходе из фракции.



Всю информацию в режиме онлайн мы собираем в одном материале.

