В Переславле депутата, задушившего таксиста, выгнали из городской думы. Видео

Городская дума решила порвать все отношения с попавшим в скандал депутатом Корниловым

— В думу поступило письменное заявление от депутата Корнилова, где он просит его исключить из состава думы. Написал он его 16 декабря, — сообщает с места журналист 76.RU Анна Ёлкина. То есть заявление было написано после того, как произошло убийство, в котором подозревают депутата Корнилова .

Сегодня в Переславской городской думе прошло экстренное совещание. На него пришли 18 депутатов из 21 и глава городского округа Валерий Астраханцев. Стояло два вопроса — исключить депутата Владимира Корнилова, замешанного в истории с убийством , из состава думы и комиссии по ЖКХ.

— Проголосовали молниеносно, — уточнила Анна.

На историю с убийством в Переславле, в которой замешан депутат «Единой России», отреагировали сегодня и в Генсовете партии. Резко высказался заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

— Нам предстоит разобраться, как человек, способный на подобное преступление, был рекомендован к должности руководителя фракции «Единой России» в городской думе, — заявил Хинштейн (полный текст его комментария). И ближайшее время будут разбираться — на место выедет комиссия Генсовета.

История действительно выглядит дико. Судя по восстановленной картине, дело обстояло так: депутат Владимир Корнилов встретился со своим знакомым — водителем Павлом Чередниковым. Вместе они выпили. А потом поссорились. Депутат, как говорят местные жители, набросился на таксиста, задушил его, а потом облил ацетоном лицо и поджёг. Водитель скончался.

Все подробности истории в режиме онлайн мы собираем в одном материале.