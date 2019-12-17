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Политика Депутата подозревают в убийстве

В Переславле депутата, задушившего таксиста, выгнали из городской думы. Видео

Голосование на экстренном совещании в Ярославской области прошло молниеносно

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Городская дума решила порвать все отношения с попавшим в скандал депутатом Корниловым

Городская дума решила порвать все отношения с попавшим в скандал депутатом Корниловым

Сегодня в Переславской городской думе прошло экстренное совещание. На него пришли 18 депутатов из 21 и глава городского округа Валерий Астраханцев. Стояло два вопроса — исключить депутата Владимира Корнилова, замешанного в истории с убийством, из состава думы и комиссии по ЖКХ.

— В думу поступило письменное заявление от депутата Корнилова, где он просит его исключить из состава думы. Написал он его 16 декабря, — сообщает с места журналист 76.RU Анна Ёлкина.

То есть заявление было написано после того, как произошло убийство, в котором подозревают депутата Корнилова.

— Проголосовали молниеносно, — уточнила Анна.

На историю с убийством в Переславле, в которой замешан депутат «Единой России», отреагировали сегодня и в Генсовете партии. Резко высказался заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

 — Нам предстоит разобраться, как человек, способный на подобное преступление, был рекомендован к должности руководителя фракции «Единой России» в городской думе, — заявил Хинштейн (полный текст его комментария). И ближайшее время будут разбираться — на место выедет комиссия Генсовета.

История действительно выглядит дико. Судя по восстановленной картине, дело обстояло так: депутат Владимир Корнилов встретился со своим знакомым — водителем Павлом Чередниковым. Вместе они выпили. А потом поссорились. Депутат, как говорят местные жители, набросился на таксиста, задушил его, а потом облил ацетоном лицо и поджёг. Водитель скончался.

Все подробности истории в режиме онлайн мы собираем в одном материале.

Видео: Михаил Контуев

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Владимир КорниловПавел ЧередниковЕдиная Россия
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КОММЕНТАРИИ (5)

Постоянный Читатель
17 дек 2019 в 16:44

Не отмоются, редиски? 76 постарается, а мы поможем. Не забудем не простим!

гость
17 дек 2019 в 17:35

Всё, что на этого бандюка потрачено на выборах и средства, которые будут потрачены на выборы следующего взыскать с виновного.

Гость
17 дек 2019 в 16:42

Хинштейн глава единой России, это все,...