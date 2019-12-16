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Криминал Онлайн-трансляция

«Были неудачи - выпивал»: в Переславле депутат задержан по подозрению в убийстве таксиста

Собираем все подробности громкого дела в Ярославской области

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Владимир Корнилов - известный переславский депутат

Владимир Корнилов - известный переславский депутат

В Переславле депутата Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве водителя. По данным портала 76.RU жертвой стал таксист.

Вся информация о громком деле - в режиме онлайн.

Ольга Прохорова

В Переславле поговаривают, что воителя забили насмерть без всяких ножей и пистолетов. Официально информация пока не подтверждена.

Ольга Прохорова

Cтало известно, что на последних выборах Чередняков был одним из агитаторов «Справедливой России», а Корнилов - от «Единой России». 
Однако пока предварительно всё же говорят, что убийство было не политическим, а бытовым.

Ольга Прохорова

Депутат городской думы Переславля, член фракции «Единая Россия» Сергей Царёв написал два часа назад:

- Депутат Переславль-Залесской городской думы седьмого созыва Владимир Корнилов объявил о выходе из фракции и Политсовета партии «Единая Россия». Также он написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата городской думы.

Еще сегодня утром он присутствовал на еженедельной планерке, а во второй половине дня Владимир Корнилов стал недоступен для связи.

По имеющейся информации, Владимир Корнилов задержан и находится под следствием. Подробности происходящего станут известны позднее.

Фракция удовлетворила заявления Владимира Корнилова.

Ольга Прохорова

Убитому было 60 лет.

Ольга Прохорова

Что известно об убитом

Вот что известно об убитом таксисте: знакомые мужчины говорят, что он был работягой. Обычно работал на грузовике, но иногда шабашил таксистом. Жил в частном доме с мамой.

- Павел был неконфликтным. вообще такой спокойный мужик, ну не мог он никого на агрессию спровоцировать, - говорят знакомые убитого.

Ольга Прохорова

- Не сказал бы, что Корнилов похож на преступника, вежливый, всегда здоровался. Был только один неприятный случай, когда администрация долго "мутила" в том году с тем, чтобы оценку поставить главе, то уволился с должности Корнилов, специально чтобы голосовать за оценку главе с муниципальной должности. Потом и жена уволилась с муниципальной службы, так как был конфликт интересов, чтобы была возможность поставить "УД" главе. Также считаю данную ситуацию с убийством ужасной, никто не имеет права лишать человека жизни. Очень жаль таксиста. Мои соболезнования родным и близким, - высказался депутат Переславль-Залесской городской Думы седьмого созыва Евгений Работников.

Ольга Прохорова

Вот что говорят о Владимире Корнилове его коллеги по политическому цеху:

- Он работал в политике, потом в ЕДДС. А потом навалились неудачи. За работу в ЕДДС ему поставили "двойку", говорят, были проблемы и в семейной жизни. Начал выпивать.

Ольга Прохорова

Как стало известно 76.RU, накануне случившего Корнилов вышел из фракции "Единая Россия".

Ольга Прохорова

Что известно о Корнилове

Что известно о Корнилове:

Родился 26 февраля 1966 года в Никитской слободе Переславского района Ярославской области.

В 1991 году закончил Переславский техникум химической промышленности с отличием, присвоена квалификация техник-механик.
В 2001 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, присвоена квалификация - инженер.
В 2015 году повышение квалификации по программе "Муниципальное управление"
В 2016 году повышение квалификации по программе "Формирование управленческих компетенции руководителей органов местного самоуправления".

Трудовая деятельность:
С 1988 по 1996  - ОАО "Компания "Славич" - прошел путь от слесаря до замначальника аммиачно-холодильного цеха
С 1997 по 2004  - индивидуальный предприниматель
С 2004 по 2007  - Мебельная фабрика "Эталон", зам.генерального директора
С 2011 по 2013 - Производственная компания "ТМТ", мастер экспериментального участка
С 2013 по 2018  - Председатель Собрания представителей Переславского муниципального района
С 2019 - работа в администрации городского округа Переславля-Залесского, начальник службы ЕДДС.

Общественно-политическая деятельность:
С 1994 года - староста Троицкой Слободы, Переславского МР
С 2001 по 2012 - являлся председателем участковой избирательной комиссии
8 сентября 2013 г. - избран депутатом Собрания Представителей Переславского района 5-го созыва по одномандатному избирательному округу №5

В 2016 году награжден Почетной грамотой Ярославской областной Думы.

Женат, двое детей.

Высшее образование - специалитет, магистратура
Учебные заведения
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения - 2001

Ольга Прохорова

По нашей информации, в тот момент подозреваемый был пьян. Убийство не носит политический характер, все случилось по бытовым мотивам.

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депутатубийство
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КОММЕНТАРИИ (4)

андрей
17 дек 2019 в 01:41

3нaете ли Bы, чmo кaждомy rpaждaну PФ в пpoтяжении nocледних 22 лет нaчиcляли соц компенcaции и соц выплаты? Вот официальный cервис http://finfond.site для проверки начислений на Ваше ФИО Я проcто офигел, увидев сyмму около 130 тисяч рублей, сразу подумал что это бред! Но я, все же, решился пройти инcтрyкцuu на caйте и не прогaдал! Дeньrи очень легко перевел себе кaрточку за 5 минут!

Гость
17 дек 2019 в 00:56

Раньше всё за взятки единороссов садили,а тут уже на убийства их потянуло.

Патанатом из колхоза
17 дек 2019 в 00:24

Интересен жизненный путь убивца-окончил техникум в переславле(вряд ли там готовили хорошие кадры),10 лет молчал и потом опа-в институт кинематографии, с какого? Причем закончил его будучи предпринимателем(скорее купил вышку), за 10 лет знания превращаются в труху. Ну а далее стандартная чушь в виде курсов кройки и шитья по муниципальному управлению. Был в разных местячковых комиссиях ,где имел свой гешефт и под конец низвержен в ЕДДС(скорее бухал уже прилично и сослали хоть куда то по старой дружбе). Ну и под конец обожрался и напал на таксиста(что еще раз подтверждает что пьянь и наглец). Тут конечно политики нет. Такие балбесы были и при коммунистах и при анархистах,при царе и прочих-приспособленцы и психопаты . Люди легко переходят черту -убивают ни за что .