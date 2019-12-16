«Были неудачи - выпивал»: в Переславле депутат задержан по подозрению в убийстве таксиста

Депутат городской думы Переславля, член фракции «Единая Россия» Сергей Царёв написал два часа назад:

- Депутат Переславль-Залесской городской думы седьмого созыва Владимир Корнилов объявил о выходе из фракции и Политсовета партии «Единая Россия». Также он написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата городской думы.



Еще сегодня утром он присутствовал на еженедельной планерке, а во второй половине дня Владимир Корнилов стал недоступен для связи.



По имеющейся информации, Владимир Корнилов задержан и находится под следствием. Подробности происходящего станут известны позднее.



Фракция удовлетворила заявления Владимира Корнилова.

