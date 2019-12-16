«Были неудачи - выпивал»: в Переславле депутат задержан по подозрению в убийстве таксиста

В Переславле поговаривают, что воителя забили насмерть без всяких ножей и пистолетов. Официально информация пока не подтверждена.
Cтало известно, что на последних выборах Чередняков был одним из агитаторов «Справедливой России», а Корнилов - от «Единой России».
Однако пока предварительно всё же говорят, что убийство было не политическим, а бытовым.
Депутат городской думы Переславля, член фракции «Единая Россия» Сергей Царёв написал два часа назад:
- Депутат Переславль-Залесской городской думы седьмого созыва Владимир Корнилов объявил о выходе из фракции и Политсовета партии «Единая Россия». Также он написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата городской думы.
Еще сегодня утром он присутствовал на еженедельной планерке, а во второй половине дня Владимир Корнилов стал недоступен для связи.
По имеющейся информации, Владимир Корнилов задержан и находится под следствием. Подробности происходящего станут известны позднее.
Фракция удовлетворила заявления Владимира Корнилова.
Убитому было 60 лет.
Что известно об убитом
Вот что известно об убитом таксисте: знакомые мужчины говорят, что он был работягой. Обычно работал на грузовике, но иногда шабашил таксистом. Жил в частном доме с мамой.
- Павел был неконфликтным. вообще такой спокойный мужик, ну не мог он никого на агрессию спровоцировать, - говорят знакомые убитого.
- Не сказал бы, что Корнилов похож на преступника, вежливый, всегда здоровался. Был только один неприятный случай, когда администрация долго "мутила" в том году с тем, чтобы оценку поставить главе, то уволился с должности Корнилов, специально чтобы голосовать за оценку главе с муниципальной должности. Потом и жена уволилась с муниципальной службы, так как был конфликт интересов, чтобы была возможность поставить "УД" главе. Также считаю данную ситуацию с убийством ужасной, никто не имеет права лишать человека жизни. Очень жаль таксиста. Мои соболезнования родным и близким, - высказался депутат Переславль-Залесской городской Думы седьмого созыва Евгений Работников.
Вот что говорят о Владимире Корнилове его коллеги по политическому цеху:
- Он работал в политике, потом в ЕДДС. А потом навалились неудачи. За работу в ЕДДС ему поставили "двойку", говорят, были проблемы и в семейной жизни. Начал выпивать.
Как стало известно 76.RU, накануне случившего Корнилов вышел из фракции "Единая Россия".
Что известно о Корнилове
Что известно о Корнилове:
Родился 26 февраля 1966 года в Никитской слободе Переславского района Ярославской области.
В 1991 году закончил Переславский техникум химической промышленности с отличием, присвоена квалификация техник-механик.
В 2001 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, присвоена квалификация - инженер.
В 2015 году повышение квалификации по программе "Муниципальное управление"
В 2016 году повышение квалификации по программе "Формирование управленческих компетенции руководителей органов местного самоуправления".
Трудовая деятельность:
С 1988 по 1996 - ОАО "Компания "Славич" - прошел путь от слесаря до замначальника аммиачно-холодильного цеха
С 1997 по 2004 - индивидуальный предприниматель
С 2004 по 2007 - Мебельная фабрика "Эталон", зам.генерального директора
С 2011 по 2013 - Производственная компания "ТМТ", мастер экспериментального участка
С 2013 по 2018 - Председатель Собрания представителей Переславского муниципального района
С 2019 - работа в администрации городского округа Переславля-Залесского, начальник службы ЕДДС.
Общественно-политическая деятельность:
С 1994 года - староста Троицкой Слободы, Переславского МР
С 2001 по 2012 - являлся председателем участковой избирательной комиссии
8 сентября 2013 г. - избран депутатом Собрания Представителей Переславского района 5-го созыва по одномандатному избирательному округу №5
В 2016 году награжден Почетной грамотой Ярославской областной Думы.
Женат, двое детей.
Высшее образование - специалитет, магистратура
Учебные заведения
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения - 2001
По нашей информации, в тот момент подозреваемый был пьян. Убийство не носит политический характер, все случилось по бытовым мотивам.