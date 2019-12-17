Депутата-единоросса подозревают в убийстве таксиста: у погибшего остались дочь и внуки

Стали известны новые подробности об убийстве Павла Череднякова в Переславле-Залесском в Ярославской области. В его гибели подозревают депутата «Единой России» Владимира Корнилова.

— У Павла остались дочь от первого брака и внуки, — рассказали знакомые погибшего.

В самом Переславле те, кто знал Павла, говорят, что он был тихим, неконфликтным человеком, и не верят, что он мог спровоцировать другого на агрессию.

Правда, по неофициальной информации, в тот день, когда произошло убийство, и Павел Чередников, и Владимир Корнилов очень крепко выпили.