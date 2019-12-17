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Криминал Депутата подозревают в убийстве Эксклюзив

Депутата-единоросса подозревают в убийстве таксиста: у погибшего остались дочь и внуки

Что известно об убитом Павле Чередникове

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Павел Чередников (справа), говорят, был тихим и неконфликтным человеком

Павел Чередников (справа), говорят, был тихим и неконфликтным человеком

Стали известны новые подробности об убийстве Павла Череднякова в Переславле-Залесском в Ярославской области. В его гибели подозревают депутата «Единой России» Владимира Корнилова.

— У Павла остались дочь от первого брака и внуки, — рассказали знакомые погибшего.

В самом Переславле те, кто знал Павла, говорят, что он был тихим, неконфликтным человеком, и не верят, что он мог спровоцировать другого на агрессию.

Правда, по неофициальной информации, в тот день, когда произошло убийство, и Павел Чередников, и Владимир Корнилов очень крепко выпили.

Информация о задержании Корнилова по подозрению в убийстве стала известна вчера. Как только это узналось, соратники Корнилова по партии сообщили о его выходе из фракции.

Всю информацию в режиме онлайн мы собираем в одном материале.

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Владимир КорниловПавел ЧередниковдепутатЕдиная Россия
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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
17 дек 2019 в 10:08

Онлайн-трансляция набирает обороты. Не забудьте в итого, о чем пишите.

гость
17 дек 2019 в 10:03

Мы продолжаем выпускать статьи с нулевым содержанием, пытаясь хоть как то максимально продержаться на волне скандала.

Хунвейбин
17 дек 2019 в 10:00

ЕдРо - воистину народная партия. И никаких сомнений в её легитимности не осталось вообще! В 2021 голосуем только за них порядочных .... (цензура)....... (цензура)....... (цензура)....... (цензура)....... (цензура)...!!!