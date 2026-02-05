Из Сибири с любовью. Как 24-летняя модель отправляла девушек к Эпштейну — изучаем схему и ее участников

Эпштейн не бывал в Новосибирске, но мы с помощью нейросети попробовали представить, как бы выглядел его визит Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Новый массив данных по делу осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна вызвал интерес у россиян не случайно. Среди миллионов документов оказалось много упоминаний российских городов — среди них есть Новосибирск. Город можно заслуженно назвать одним из любимых мест финансиста. Сам Эпштейн хоть и не бывал тут, но упоминается столица Сибири в материалах сотни раз. Корреспондент NGS.RU изучил каждый документ, касающийся нашего города, и установил все важные детали. Кто искал девушек для Эпштейна, как была устроена логистика и что известно о потенциальных жертвах — в нашем материале.

Действующие лица

Минюст США опубликовал очередной архив «файлов Эпштейна» — в публичном доступе оказались миллионы документов. В материалах Новосибирск упоминается 310 раз. Как и во всех документах по делу финансиста, почти все чувствительные данные (имена, фамилии, названия организаций или номера телефонов) скрыты, но есть исключения. Они позволяют установить организаторов схемы Джеффри Эпштейна по доставке девушек.

Что известно о деле Джеффри Эпштейна? Узнать История дела Джеффри Эпштейна развивалась в несколько этапов начиная с середины 2000-х годов. Первое официальное расследование началось в марте 2005 года в Палм-Бич (Флорида) после того, как родители 14-летней девочки сообщили в полицию о сексуальных домогательствах со стороны Эпштейна. В 2006 году ФБР начало расследование, в 2008 году Эпштейн признал себя виновным по двум обвинениям в организации проституции в рамках скандальной «сделки о признании вины» с федеральной прокуратурой, что позволило ему избежать пожизненного срока и провести в тюрьме лишь 13 месяцев. После публикации журналистского расследования в 2018 году дело возобновили. 6 июля 2019 года Эпштейна снова арестовали в Нью-Джерси по обвинениям в секс-торговле несовершеннолетними. 10 августа 2019 года Эпштейн был найден мертвым в своей камере. Рассекречивание документов по его делу продолжается до сих пор. Крупнейшие архивы («файлы Эпштейна») публиковались в конце 2025 и начале 2026 года.

Связанные с Новосибирском события разворачивались с 2017 по 2019 год, следует из материалов Минюста США. Все документы можно разделить на несколько основных категорий: информация о бронировании авиабилетов, данные о платежах и личные переписки с ключевыми фигурами.

Бывшая парижская резиденция Эпштейна на авеню Фош, 22 расположена недалеко от Триумфальной арки. Дворецкий Валдсон Котрин лично встречал в ней девушек из Новосибирска Источник: Google/maps

Первая такая фигура — Лесли Грофф. Это бывшая личная помощница Джеффри Эпштейна, проработавшая с ним более 20 лет. Она входила в его ближайшее окружение и часто упоминалась в связи с организацией его встреч, поездок и бытовых вопросов. Некоторые пострадавшие утверждали, что Грофф знала о происходящем и помогала «составлять график» их встреч с Эпштейном, бронировала авиабилеты и выплачивала наличные. Сама она отрицает обвинения, а дело в отношении нее не возбуждали.

Второй важный человек в «новосибирском архиве» — Валдсон Котрин. Это бывший дворецкий, водитель и повар Джеффри Эпштейна, который проработал у него в парижском особняке около 18 лет. По данным американских СМИ, Котрин был единственным постоянным сотрудником, работающим на полную ставку в парижской резиденции Эпштейна, и, по его словам, отвечал за все хозяйственные нужды. Он оставался лояльным своему бывшему работодателю и утверждал, что никогда не видел никаких признаков жестокого обращения с несовершеннолетними девушками.

Пример работы ассистентов Эпштейна с новосибирскими девушками. Белла Кляйн и Валдсон Котрин уточняют детали прибытия девушки в Париж. В письме сказано, что ее встретят в аэропорту и отвезут прямиком на авеню Фош, 22 Источник: Минюст США

Часто в переписках с Котрином упоминалась Белла Кляйн, бывший бухгалтер в нью-йоркском офисе Эпштейна. Она фигурирует в судебных документах и расследованиях, связанных с финансовой деятельностью покойного финансиста. Следствие интересовалось ее записями о расходах на проезд, визах и платежах по картам American Express для предполагаемых сообщников и жертв. Судя по «новосибирскому архиву», Белла Кляйн вела финансовые дела и в этом случае.

Эти три человека занимались организацией перелетов девушек из Новосибирска в Европу, в резиденцию Джеффри Эпштейна в Париже. Почти в каждом опубликованном документе они упоминаются либо вместе, либо отдельно.

Даша-путешественница

Никто из приближенных к Джеффри Эпштейну людей, судя по документам, лично в Новосибирске не был. Чтобы не искать девушек лично, организаторы схемы нашли посредника в городе. Им оказалась 24-летняя Дарья Б. Это ключевая фигура в поставках девушек в Европу из Новосибирска.

По данным NGS, она жила в городе Оби в 2017 году, когда начала вести личную переписку с Эпштейном. Личный контакт они поддерживали до середины 2019 года. По данным источника НГС, Дарья Б. в этот период работала в отеле «Хилтон» в центре Новосибирска и имела отношение к местному модельному агентству «Русский блеск». Руководитель агентства в разговоре с корреспондентом заявила, что человек с таким именем ей не знаком.

«За мое время работы [моделью] не была, я с 2018 года работаю», — ответила директор модельного агентства.

Другой источник уточнил, что Дарья была моделью агентства гораздо раньше. По словам собеседника, девушка работала в этой сфере с 2008 года и сотрудничала со множеством агентств, а в «Русском блеске» была примерно до 2012-го. После 2015 года Дарья стала публиковать фотографии из Лондона. По словам источника, такой резкий карьерный подъем — большая редкость.

«У нее очень хорошие были фотографии. В Лондоне моделью очень сложно пробиться», — подчеркнул собеседник.

По данным источников, Дарья работает в модельном бизнесе с подросткового возраста. Если верить «файлам Эпштейна», она главный поставщик девушек для финансиста Источник: соцсети Дарьи Б.

Также, по данным NGS.RU, Дарья Б. некоторое время работала в АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (сейчас это «Корпорация развития НСО») в должности помощника генерального директора. В агентстве не подтвердили и не опровергли эту информацию.

«Запрашиваемая вами информация относится к персональным данным, поэтому предоставить не можем», — ответила представитель организации.

В тот период организацией руководил Александр Зырянов. С лета 2024 года он находится в СИЗО по обвинению в коррупции. Суд начал рассматривать его дело в июле прошлого года.

Связаться с самой Дарьей Б. не удалось. Ее телефон недоступен, а сегодня она удалила свою страницу во «ВКонтакте». Судя по документам, Дарья Б. поддерживала контакт с Эпштейном с 2017 по 2019 год. Минюст США опубликовал множество ее личных переписок с финансистом, в которых она просит забронировать билеты для нее самой, а также говорит, что ей нужны деньги на личные нужды.

Из файлов следует, что Дарья Б. часто бывала в Европе. По подсчетам NGS, она 11 раз летала в Париж, и не менее семи раз — в Лондон. По данным The Times, в столице Великобритании находился дом сообщницы Эпштейна Гилейн Максвелл. Она продала его в 2021 году, чтобы оплатить услуги адвокатов.

Во время подготовки материала с редакцией связался человек, представившийся близким другом Дарьи Б. Он заявил, что знаком с ней больше десяти лет и «находится на связи с ней 24/7». Он заявил, что информация о связи его подруги с Джеффри Эпштейном — ложь.

«Дарья не знакома с Джеффри и никогда не вела подобных диалогов ни с кем. Никогда не была связана с эскортом. Это просто выдуманные глупости и нарисованные диалоги. Я всё читал, и лично имел доступ к ее телефону, и носил ей кофе на работу, когда она якобы вела подобные переписки», — заявил он.

По словам собеседника, Дарья действительно жила в Лондоне, но во время пандемии коронавируса вернулась в Новосибирск. Здесь она устроилась в «Корпорацию развития НСО», подтвердил он.

«Она была обычным офисным работником и занималась офисной работой с 50-летними женщинами в виде коллег», — заявил человек.

Друг Дарьи потребовал удалить публикации о ней, а затем стер переписку.

Candidates.docx

Дарья исполняла роль скаута — подыскивала подходящих кандидаток для заказчика. Тех, кто прошел отбор, оценивал и лично Эпштейн, и его помощники. Из опубликованного письма следует, что они проходили строгий отбор. К сообщению приложен текстовый файл Candidates.docx, очевидно, что внутри целый список девушек, которые могут отправиться в Европу.

«Сколько человек мы можем привезти в Париж в этот раз? <…> Она стала гораздо более вежливой после моей небольшой речи. Она вернулась в Новосибирск, я снова сегодня с ней говорил по Skype. Она призналась, что на самом деле ей 19 (а не 21, как было указано в ее CV). Она сказала, что боялась, что ее не будут воспринимать всерьез. Я сегодня проверил ее паспорт! Она мне понравилась, за исключением того, что она солгала в своем резюме и раскрыла правду только тогда, когда я упомянул, что мы будем организовывать поездку в Париж», — доложил некто в августе 2017 года Эпштейну (личность отправителя письма скрыта).

Один из фрагментов переписки Дарьи Б. (DB на скриншоте) и Эпштейна. Девушка общается мило и поддерживает диалог, а ее собеседник всегда отвечает сухо и по делу Источник: Минюст США

Вероятнее всего, знакомство Джеффри Эпштейна и Дарьи Б. произошло в январе 2017 года. Именно тогда кто-то прислал ссылку на ее анкету на сайте моделей. Покойного финансиста и девушку из Сибири свели общие знакомые. Вскоре Дарья и Эпштейн стали общаться лично — их отношения были не только деловыми. Например, девушка могла пожаловаться бизнесмену на финансовые сложности или какие-то неприятности. Тот, хоть и кратко, но поддерживал ее.

Например, в 2019 году Дарья пожаловалась, что у нее совсем не осталось денег, чтобы продолжить обучение английскому в Лондоне. Кроме того, в новых апартаментах не оказалось кухонных принадлежностей и даже мебели. Дарья попросила прислать ей денег и уточнила, что всё будет готово к приезду некой Арины, вероятно, речь об одной из девушек из Новосибирска. Эпштейн согласился и прислал ей деньги.

За два дня до этого Дарья Б. и Эпштейн обсуждали дела — сибирячка торопила заказчика, чтобы тот прислал денег для оформления визы девушке по имени Катя. Судя по следующему фрагменту, Катя могла быть несовершеннолетней.

«Привет, Джеффри. Когда ты хочешь, чтобы Катя прибыла в Лондон? Если мы будем делать ей студенческую визу, ей нужны будут документы из школы. За документы, конечно, надо будет заплатить. Я могу порекомендовать того же агента, что делал визу мне», — написала она в конце марта 2019 года. Эпштейн в ответ написал, что уже отправил деньги.

Это личное письмо Эпштейну, предположительно, от одного из ассистентов или Дарьи Б. Речь идет о 20-летней девушке, которая выглядит очень мило, но нос у нее не идеальный. А еще ей нужно подучить английский Источник: Минюст США

К этому моменту между девушкой и Эпштейном сложились теплые отношения. Финансист присылал ей свои фотографии, а Дарья ими восхищалась.

«Джеффри, ты выглядишь потрясающе!» — отвечала ему сибирячка.

Кандидаток для путешествий Дарья искала по всему миру. Например, весной 2019 года она писала Эпштейну, что в Каннах очень много подходящих девушек. В тот же период девушка просила помочь своей подруге с операцией, но Эпштейн отказался.

«Медицина в России хорошая. Я помню, когда я работала в отеле „Хилтон“ в Новосибирске, много людей из Европы прилетали сюда на операцию. Я была удивлена. Я живу в Великобритании уже год и могу сказать, что, если тебе нужна медицинская помощь, лучше лететь в Россию. Я не знаю, как люди выживают тут», — пожаловалась Дарья, добавив, что ее мама работает медсестрой и знает хороших врачей.

Иногда Дарья жаловалась Эпштейну на проблемы в жизни. Например, на то, как она рассталась с парнем, потому что тот ее обманул.

Кто и куда летал

Примечательно, что общение Дарьи Б. и Джеффри Эпштейна продолжалось как минимум до конца мая 2019 года. На тот момент к финансисту уже было приковано внимание после публикации расследования Miami Herald о том, что Эпштейн благодаря связям избежал сурового наказания за сексуальные преступления в начале 2000-х.

Последнее задокументированное личное общение Дарьи и Эпштейна было 18 мая 2019-го. Тогда девушка планировала прилететь в Нью-Йорк в июне, «как в прошлый раз». Эпштейн ответил, что не уверен, и пообещал уточнить. 6 июля 2019 года Эпштейна снова арестовали в Нью-Джерси по обвинениям в секс-торговле несовершеннолетними.

До этого момента между Новосибирском и Парижем уже сформировалась устойчивая схема транспортировки девушек. NGS удалось установить по меньшей мере четырех местных жительниц, которых отправили в Европу. Найти номер удалось лишь одной из девушек, но она не ответила на сообщения.

Новосибирск был стабильным источником пассажиров для европейских путешествий, организованных Эпштейном. Девушек отправляли экономклассом, в поездках они проводили не более двух-трех дней. Первый задокументированный перелет был в сентябре 2018 года, последний — в апреле 2019-го.

Схема транспортировки девушек из Новосибирска в Европу была строго отлажена. Один и тот же маршрут, один и тот же срок — даже одни и те же авиакомпании Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Подготовка к каждому перелету велась тщательно — в ней участвовали люди из ближайшего круга Эпштейна, которые в случае накладок писали ему лично. Судя по документам, все пассажиры — граждане России и летали из Новосибирска регулярными рейсами через Москву в Париж. Эпштейн лично указывал, чтобы помощники бронировали билеты компании «Аэрофлот» и Air France.

Все перелеты были организованы через American Express Centurion Travel Service — это эксклюзивная служба бронирования и консьерж-сервис. У Джеффри Эпштейна был личный менеджер. Билеты девушкам передавали ассистенты финансиста — часто этим занималась Лесли Грофф. По вопросам денег обращения поступали от Беллы Кляйн, а размещением и встречей девушек в пункте назначения часто занимался Валдсон Котрин, следует из документов.