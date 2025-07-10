Миллиардные долги и обыски: что известно о деле вокруг директора МХАТа

Кехману могут запретить уезжать из города Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Директор МХАТа им. М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман задолжал по кредитам более 17,8 миллиарда рублей. Накануне у него прошли обыски по делу о растрате. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В банке исполнительных производств в отношении Кехмана открыто восемь дел. Шесть из них касаются долгов по кредитным платежам, за исключением ипотеки, два — задолженности по исполнительному делу.

По данным «Фонтанки», директору МХАТа Владимиру Кехману в настоящее время предъявляют обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). После допроса его отпустят, но ему запретят уезжать из города.

Обыски у Кехмана прошли в связи с делом о реконструкции сцены МХАТа. Контракт на ремонт заключили в конце 2023 года, работы начались в 2024-м. Изначально за ремонт хотели заплатить 927 миллионов рублей, но в итоге цена выросла до 938 миллионов. Подрядчик должен был обновить почти весь театр: санузлы, фойе, зрительный зал, гримерки и даже вентиляцию.

Попутно обыскали компании, связанные с подрядчиками, включая петербургские «Атлант-Проект» и «Строй-Эксперт». Подробнее об обысках во МХАТе и тех, кто заполучил контракты на реконструкцию театра, можно прочитать в отдельном материале.

Владимир Кехман возглавил МХАТ в 2021 году, сменив Татьяну Доронину. Кроме того, он является руководителем Михайловского театра в Петербурге и принимает участие в его постановках. Прежде он уже становился фигурантом дела о мошенничестве.