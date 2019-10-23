Дорого и остро: три правила хорошей еды от ведущего шоу «На ножах» Константина Ивлева

Один из самых знаменитых телевизионных шеф-поваров России Константин Ивлев изрядно поколесил по Ярославской области. Сколько скандалов было после его визитов в наши рестораны... Но и польза есть.

Разнеся в пух и прах местный общепит, Ивлев сделал выводы: а как надо-то на самом деле?

Фастфуд — это не стыдно

— Фастфуд вытащил людей из кухонь. И люди прекратили стесняться, — считает шеф. Уточнив, что речь идет про качественный фастфуд.



Также он признался, что хорошо относится к фастфуду.



Вкус должен быть яркий