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Дорого и остро: три правила хорошей еды от ведущего шоу «На ножах» Константина Ивлева

Собрали выводы, которые знаменитый шеф сделал, исследуя рестораны Ярославской области

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Константин Ивлев знает толк в хорошей еде

Константин Ивлев знает толк в хорошей еде

Один из самых знаменитых телевизионных шеф-поваров России Константин Ивлев изрядно поколесил по Ярославской области. Сколько скандалов было после его визитов в наши рестораны... Но и польза есть.

Разнеся в пух и прах местный общепит, Ивлев сделал выводы: а как надо-то на самом деле?

Фастфуд — это не стыдно

— Фастфуд вытащил людей из кухонь. И люди прекратили стесняться, — считает шеф. Уточнив, что речь идет про качественный фастфуд.

Также он признался, что хорошо относится к фастфуду.

Вкус должен быть яркий

Ростовскому ресторану «Иван Царевич» крепко досталось за пресный суп. Шеф требует яркого вкуса.

— Ваша солянка — это суп-водица с мясными опарышами. Нет яркого вкуса копчёностей, благородной кислинки, — критиковал Константин Ивлев.

Не скупитесь на продукты

В том же Ростове, но в другом ресторане Ивлев и вовсе раскричался, увидев качество продуктов.

— Это рулетики? Это на отшибись сделано. Повар у вас там что, сапожник что ли? Ветчина самая дешёвая. Сыр дешёвый. Отвратительно, — заявил Ивлев, когда ему подали рулетики из ветчины.

Так что лучше чуть побольше заплатить и наслаждаться вкусом!

Если с критикой в адрес блюд ярославские рестораны ещё как-то смирились, то менять интерьер и концепцию, как это принято в программе, захотели далеко не все. После отъезда съемочной группы в нескольких ресторанах вернули обратно прежний дизайн и зажили по-прежнему. А в адрес программы посыпались упрёки и разоблачения.

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