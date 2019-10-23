Дорого и остро: три правила хорошей еды от ведущего шоу «На ножах» Константина Ивлева

Один из самых знаменитых телевизионных шеф-поваров России Константин Ивлев изрядно поколесил по Ярославской области. Сколько скандалов было после его визитов в наши рестораны... Но и польза есть.
Разнеся в пух и прах местный общепит, Ивлев сделал выводы: а как надо-то на самом деле?
Фастфуд — это не стыдно
— Фастфуд вытащил людей из кухонь. И люди прекратили стесняться, — считает шеф. Уточнив, что речь идет про качественный фастфуд.
Также он признался, что хорошо относится к фастфуду.
Вкус должен быть яркий
Ростовскому ресторану «Иван Царевич» крепко досталось за пресный суп. Шеф требует яркого вкуса.
— Ваша солянка — это суп-водица с мясными опарышами. Нет яркого вкуса копчёностей, благородной кислинки, — критиковал Константин Ивлев.
Не скупитесь на продукты
В том же Ростове, но в другом ресторане Ивлев и вовсе раскричался, увидев качество продуктов.
— Это рулетики? Это на отшибись сделано. Повар у вас там что, сапожник что ли? Ветчина самая дешёвая. Сыр дешёвый. Отвратительно, — заявил Ивлев, когда ему подали рулетики из ветчины.
Так что лучше чуть побольше заплатить и наслаждаться вкусом!
Если с критикой в адрес блюд ярославские рестораны ещё как-то смирились, то менять интерьер и концепцию, как это принято в программе, захотели далеко не все. После отъезда съемочной группы в нескольких ресторанах вернули обратно прежний дизайн и зажили по-прежнему. А в адрес программы посыпались упрёки и разоблачения.