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Животные Обзор Родословная обойдется в копеечку: сколько стоят самые дорогие собаки в Ярославле — фотообзор

Родословная обойдется в копеечку: сколько стоят самые дорогие собаки в Ярославле — фотообзор

Эти мальчики точно будут хорошо себя вести

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Сколько стоят породистые щенята в Ярославле | Источник: Avito.ruСколько стоят породистые щенята в Ярославле | Источник: Avito.ru

Сколько стоят породистые щенята в Ярославле

Источник:

Avito.ru

Кто как не пес — лучший друг человека? Питомцы с мокрыми носиками наполняют наш дом теплом и уютом, с их появлением о скуке и одиночестве можно забыть. Пород собак очень много, и цены на них разные.

Во сколько обойдется покупка щенка с родословной в Ярославле с «Авито»? В этой подборке собрали самые дорогие предложения, которые открыты в городе. Показываем, за кого заводчики просят сотни тысяч рублей.

Малышка по цене путевки на отдых

Рыжая девочка обойдется дорого | Источник: «Авито» / Аvito.ruРыжая девочка обойдется дорого | Источник: «Авито» / Аvito.ru
У нее кудрявая шерстка | Источник: «Авито» / Аvito.ruУ нее кудрявая шерстка | Источник: «Авито» / Аvito.ru

Щенка за 200 тысяч хотите? Малышку породы той-пудель как раз продают за такую цену. Продавец уверяет, что собачка вырастет не более 2,5 килограмма. Также питомица подходит для участия в выставках.

Той-пудель — миниатюрная разновидность пуделя, выведенная путем многолетней селекции внутри одной породы.

Улыбчивые овчарки

Какой фотогеничный! | Источник: «Авито» / Аvito.ruКакой фотогеничный! | Источник: «Авито» / Аvito.ru
У щенят купированы хвосты | Источник: «Авито» / Аvito.ruУ щенят купированы хвосты | Источник: «Авито» / Аvito.ru
Представители породы отличаются улыбающейся мордашкой | Источник: «Авито» / Аvito.ruПредставители породы отличаются улыбающейся мордашкой | Источник: «Авито» / Аvito.ru

Щенков породы миниатюрная американская овчарка выставили на продажу в Ярославле за 180 тысяч рублей. Малышам на фото около двух месяцев. Окрас мраморный.

Миниатюрная американская овчарка — порода пастушьих собак, выведенная в США в конце 1960-х.

Выдающиеся представители породы

Какая прелесть! | Источник: «Авито» / Аvito.ruКакая прелесть! | Источник: «Авито» / Аvito.ru
Все щенята продаются с документами | Источник: «Авито» / Аvito.ruВсе щенята продаются с документами | Источник: «Авито» / Аvito.ru

За американских булли городские продавцы просят 180 тысяч рублей. Щенята родились в конце апреля 2026 года. По словам продавца, родословная песиков отличается выдающимися представителями.

Американский булли — молодая порода собак-компаньонов, выведенная в США в конце 20-го века.

Серьезный пушистик

Какой пронзительный взгляд… | Источник: «Авито» / Аvito.ruКакой пронзительный взгляд… | Источник: «Авито» / Аvito.ru
А вот и улыбочка! | Источник: «Авито» / Аvito.ruА вот и улыбочка! | Источник: «Авито» / Аvito.ru

Мальчика породы померанский шпиц продают на сайте объявлений за 150 тысяч рублей. Продавец уверяет: питомец будет «мегапушистым». Окрас мраморный.

Померанский шпиц — миниатюрная порода собак, относящаяся к декоративным компаньонам. В это сложно поверить, но в 18-м веке более крупных предков породы использовали в Померании (ныне часть Польши и Германии) для охоты, охраны и перевозки грузов. Со временем заводчики начали уменьшать размеры собак, отбирая для разведения самых маленьких.

Мордашка как из мультика

Щенок будто мультяшный | Источник: «Авито» / Аvito.ruЩенок будто мультяшный | Источник: «Авито» / Аvito.ru
Малышке еще и года нет | Источник: «Авито» / Аvito.ruМалышке еще и года нет | Источник: «Авито» / Аvito.ru

Девочку породы мальтийская болонка в Ярославле готовы отдать за 150 тысяч рублей. Малышка родилась в феврале 2026-го, однако уже приучена к гигиене и туалету.

Мальтийская болонка (мальтезе) — порода собак, относящаяся к породам болонок или бишонов.

Прирожденный победитель выставок

Малыш уже знает команды | Источник: «Авито» / Аvito.ruМалыш уже знает команды | Источник: «Авито» / Аvito.ru
Питомец пригоден для продолжения рода | Источник: «Авито» / Аvito.ruПитомец пригоден для продолжения рода | Источник: «Авито» / Аvito.ru

Представитель породы американский стаффордширский терьер выставлен на продажу за 150 тысяч рублей. Мальчику с тигровым окрасом около трех месяцев. Питомец, по словам заводчика, подходит для выставок.

Американский стаффордширский терьер — порода собак, выведенная в США. В Россию порода пришла в 1980-е.

Маленький волчонок

На фото вы видите девочку, ей около года | Источник: «Авито» / Аvito.ruНа фото вы видите девочку, ей около года | Источник: «Авито» / Аvito.ru

На фото вы видите девочку, ей около года

Источник:

«Авито» / Аvito.ru

Щенок, похожий на волчонка, принадлежит породе вольфшпиц. В Ярославле за такого просят 100 тысяч рублей. Как утверждает продавец, в родословной питомицы — чемпионы Европы и Америки.

Вольфшпиц (кеесхонд) — древняя порода собак, появившаяся в Европе в конце 16-го века.

Ранее мы рассказывали, за сколько в Ярославле продают породистых котят. Кстати, ранее мы побывали на выставке кошек и узнали у заводчиков, получается ли строить бизнес на разведении породистых пушистиков.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Щенок Порода Объявление Продажа Цена
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Комментарии
1
Гость
51 минута
до Революции собаки жили лучше людей
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