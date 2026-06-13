Родословная обойдется в копеечку: сколько стоят самые дорогие собаки в Ярославле — фотообзор

Сколько стоят породистые щенята в Ярославле Источник: Avito.ru

Кто как не пес — лучший друг человека? Питомцы с мокрыми носиками наполняют наш дом теплом и уютом, с их появлением о скуке и одиночестве можно забыть. Пород собак очень много, и цены на них разные.

Во сколько обойдется покупка щенка с родословной в Ярославле с «Авито»? В этой подборке собрали самые дорогие предложения, которые открыты в городе. Показываем, за кого заводчики просят сотни тысяч рублей.

Малышка по цене путевки на отдых

Щенка за 200 тысяч хотите? Малышку породы той-пудель как раз продают за такую цену. Продавец уверяет, что собачка вырастет не более 2,5 килограмма. Также питомица подходит для участия в выставках.

Той-пудель — миниатюрная разновидность пуделя, выведенная путем многолетней селекции внутри одной породы.

Улыбчивые овчарки

Щенков породы миниатюрная американская овчарка выставили на продажу в Ярославле за 180 тысяч рублей. Малышам на фото около двух месяцев. Окрас мраморный.

Миниатюрная американская овчарка — порода пастушьих собак, выведенная в США в конце 1960-х.

Выдающиеся представители породы

За американских булли городские продавцы просят 180 тысяч рублей. Щенята родились в конце апреля 2026 года. По словам продавца, родословная песиков отличается выдающимися представителями.

Американский булли — молодая порода собак-компаньонов, выведенная в США в конце 20-го века.

Серьезный пушистик

Мальчика породы померанский шпиц продают на сайте объявлений за 150 тысяч рублей. Продавец уверяет: питомец будет «мегапушистым». Окрас мраморный.

Померанский шпиц — миниатюрная порода собак, относящаяся к декоративным компаньонам. В это сложно поверить, но в 18-м веке более крупных предков породы использовали в Померании (ныне часть Польши и Германии) для охоты, охраны и перевозки грузов. Со временем заводчики начали уменьшать размеры собак, отбирая для разведения самых маленьких.

Мордашка как из мультика

Девочку породы мальтийская болонка в Ярославле готовы отдать за 150 тысяч рублей. Малышка родилась в феврале 2026-го, однако уже приучена к гигиене и туалету.

Мальтийская болонка (мальтезе) — порода собак, относящаяся к породам болонок или бишонов.

Прирожденный победитель выставок

Представитель породы американский стаффордширский терьер выставлен на продажу за 150 тысяч рублей. Мальчику с тигровым окрасом около трех месяцев. Питомец, по словам заводчика, подходит для выставок.

Американский стаффордширский терьер — порода собак, выведенная в США. В Россию порода пришла в 1980-е.

Маленький волчонок

На фото вы видите девочку, ей около года Источник: «Авито» / Аvito.ru

Щенок, похожий на волчонка, принадлежит породе вольфшпиц. В Ярославле за такого просят 100 тысяч рублей. Как утверждает продавец, в родословной питомицы — чемпионы Европы и Америки.

Вольфшпиц (кеесхонд) — древняя порода собак, появившаяся в Европе в конце 16-го века.