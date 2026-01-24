Величественные и роскошные: ярославцы показали своих породистых котов мейн-кунов

Ярославцы показали своих мейн-кунов Источник: Саша Белов, Валерий Павлов

Недавно мы публиковали фоторепортаж из питомника, где выращивают котиков породы мейн-кун. Заводчики говорят, что она приобретает все большую популярность среди тех, кто хочет получить себе необычного питомца.

Как оказалось, среди читателей 76.RU уже есть обладатели этих величественных котяр. И ярославцы с радостью поделились умилительными фотографиями своих любимцев. Смотреть на них — одно удовольствие!

Ранее мы рассказывали про экзотическую выставку кошек, которая прошла в Ярославле в конце декабря. Там собрались заводчики со всей России, чтобы показать всем своих питомцев.