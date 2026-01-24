НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Животные Фоторепортаж Величественные и роскошные: ярославцы показали своих породистых котов мейн-кунов

Величественные и роскошные: ярославцы показали своих породистых котов мейн-кунов

Жители города поделились умилительными фотографиями питомцев

474
Ярославцы показали своих мейн-кунов | Источник: Саша Белов, Валерий ПавловЯрославцы показали своих мейн-кунов | Источник: Саша Белов, Валерий Павлов

Ярославцы показали своих мейн-кунов

Источник:

Саша Белов, Валерий Павлов

Недавно мы публиковали фоторепортаж из питомника, где выращивают котиков породы мейн-кун. Заводчики говорят, что она приобретает все большую популярность среди тех, кто хочет получить себе необычного питомца.

Как оказалось, среди читателей 76.RU уже есть обладатели этих величественных котяр. И ярославцы с радостью поделились умилительными фотографиями своих любимцев. Смотреть на них — одно удовольствие!

Почему бы не занять собой весь подоконник? | Источник: Алина ПобочаяПочему бы не занять собой весь подоконник? | Источник: Алина Побочая

Почему бы не занять собой весь подоконник?

Источник:

Алина Побочая

Этот красавец развлекает себя наблюдением за птицами через окно | Источник: ИгорьЭтот красавец развлекает себя наблюдением за птицами через окно | Источник: Игорь

Этот красавец развлекает себя наблюдением за птицами через окно

Источник:

Игорь

Этот котик выглядит серьезным | Источник: Katarina DemiЭтот котик выглядит серьезным | Источник: Katarina Demi

Этот котик выглядит серьезным

Источник:

Katarina Demi

Судя по всему, этот пушистик не в восторге от вида снега | Источник: АнастасияСудя по всему, этот пушистик не в восторге от вида снега | Источник: Анастасия

Судя по всему, этот пушистик не в восторге от вида снега

Источник:

Анастасия

А этому крошке еще только предстоит вырасти в большого котяру | Источник: Саша БеловА этому крошке еще только предстоит вырасти в большого котяру | Источник: Саша Белов

А этому крошке еще только предстоит вырасти в большого котяру

Источник:

Саша Белов

Ранее мы рассказывали про экзотическую выставку кошек, которая прошла в Ярославле в конце декабря. Там собрались заводчики со всей России, чтобы показать всем своих питомцев.

Кстати, оказалось, что вырастить экзотического кота не так уж и просто. В интервью с 76.RU заводчики откровенно рассказали о том, как устроен бизнес по разведению породистых питомцев. По их словам, для ухода за котами требуются огромные вложения. В этом тексте мы публиковали их откровения.

ПО ТЕМЕ
Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
