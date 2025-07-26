Самые дорогие кошки в России: сколько они стоят и как выглядят

С таким котом отец дяди Федора вряд ли думал бы о женитьбе. Да и о мясе на ужин можно было бы забыть Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Кошки настолько влюбили в себя людей, что двуногие готовы нести любые деньги, чтобы завести пушистого домашнего питомца. И «любые деньги» в этом случае — это не фигура речи. Заводчики предлагают породы, которые сегодня стоят как золотое колье, премиальный автомобиль или даже однокомнатная квартира. Показываем, как выглядят питомцы, цена на которых в России взлетает до пятизначных чисел.

Ашера

Одна из самых дорогих кошек не только в России, но и во всём мире. В 2007 году компания Lifestyle Pets сообщила, что с помощью скрещивания бенгальской, саванны и некоторых диких кошек, таких как африканский сервал, вывели ашеру. Считалось, что это первая дикая кошка, которая внутри сущий домашний котенок, постоянно нуждающийся в любви и ласке людей.

Источник: Wikipedia.ru

Через несколько лет выяснилось, что ашеру всё же нельзя считать полноценно отдельной породой. По результатам ДНК оказалось, что это разновидность саванны, от которой она ничем не отличается. Но любителей диковинок новость совсем не смутила, и они до сих пор готовы отдать от 3 до 15 миллионов рублей за такого красавчика с хорошей родословной.

Саванна

Порода появилась благодаря любви американских заводчиков к экзотике. Скрестив домашнюю сиамскую кошку с африканским сервалом, получилось чудо природы — саванна.

Источник: Wikipedia.ru

Высокая, стройная, пятнистая красавица напоминает уменьшенную копию гепарда, чем чаще всего и привлекает людей. Она отличается невероятной активностью и ловкостью. От нее не спрятать игрушки на шкафу: она легко допрыгнет хоть до потолка. В отличие от многих домашних кошек, саванны очень любят воду и легко поддаются обучению. Цена стартует от 300 000 рублей, но за некоторые экземпляры просят и несколько миллионов.

Као-мани

«Белая драгоценность» — уникальная порода кошек, выведенная в Таиланде. Там она считается символом удачи и благополучия, а также идеальным подарком для особых случаев.

Источник: Wikipedia.ru

Долгое время таких кошек могли разводить и держать только члены королевских семей, а за попытку перевести као-мани через границу полагалась смертная казнь. Сейчас всё не настолько строго. Хотя порода находится на грани исчезновения, в среднем на выставках кот стоит около 150 тысяч рублей.

Источник: samhaseyebrows / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Одна из самых интересных особенностей као-мани — глаза. У многих кошек этой породы гетерохромия: один глаз ярко-голубой, а другой янтарный. Но есть и такие, у которых оба глаза одного цвета. Чистокровные кошки всегда белые, хотя бывают и исключения. Например, у самого известного кота породы као-мани по имени Сэм на мордочке есть черные «брови».

Сингапура

Порода появилась в Сингапуре в 1970-х годах и быстро завоевала популярность благодаря своему мимимишному внешнему виду и огромным глазам. У сингапурцев короткая блестящая шерсть, которая может быть различных оттенков, но чаще всего встречается в цвете сепия, он же светло-серый.

Источник: myprettylittlesingapaws / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Их рекомендуют заводить одиноким людям, которым не хватает компании. Сингапур еще называют «надоедливыми малышами», потому что взрослая кошка продолжает выглядеть как котенок, да и ведет себя так же. Так что почитать книгу в гордом одиночестве или поработать за компьютером без их мяуканья и крохотных лап на клавиатуре будет трудно. Цена у заводчиков за такую непоседу от 80 000 до 120 000 рублей.

Источник: agutinleonid / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Среди всех пород сингапурская кошка больше всего запала в душу Леониду Агутину. Певец долго не соглашался на уговоры Анжелики Варум завести пушистика, и только в 2014 году у них в доме появилась кошка Нюся. Теперь нередко она важно восседает на руках артиста во время его домашних фотосессий.

Бенгальская кошка

Представьте себе неуемного изобретателя, которого заперли в теле кота, и теперь ему нечем заняться — бенгальские кошки именно такие. Чаще всего они не любят сидеть без дела или валяться на подоконнике. Им нравится бегать, играть, обучаться чему-то новому, лазить везде, где можно и нельзя.

Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Порода была выведена в результате скрещивания домашней кошки с азиатским леопардом, что придает бенгальцам их уникальный и завораживающий внешний вид. С характерным пятнистым или мраморным окрасом, напоминающим диких предков, бенгальские кошки выглядят как миниатюрные хищники из джунглей.

Однако за такую красоту и заплатить нужно немало — от 70 000 до 150 000 рублей.

Петерболд

В 1994 году в Санкт-Петербурге российский фелинолог Ольга Миронова скрестила ориентала и донского сфинкса, получив уникальную, пока еще развивающуюся породу, которую назвали в честь Петра I — петерболд.

Источник: Wikipedia.ru

От своих предков кошки сохранили гладкую кожу, на которой или совсем нет шерсти, или она совсем коротка, и необычные уши-локаторы, которые напоминают крылья летучей мыши. Из-за уникального внешнего вида цена на петерболда достигает 100 000 рублей.

Мейн-кун

Мейн-кун — единственная порода в подборке, которая, по мнению ученых, возникла не в результате скрещивания, а под влиянием природных условий. Однако есть и необычные легенды об их появлении. Одна из них гласит, что Мария-Антуанетта, стремясь спасти своих кошек перед своей казнью, отправила их в Америку. В штате Мэн, куда они попали, они могли скреститься либо с местными кошками, либо с енотами, что и привело к появлению мейн-кунов.

Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Крупнейшие домашние кошки впечатляют своими габаритами. Они растут до 3–4 лет, и взрослые самцы могут достигать 12 килограмм и метра в длину. Их отличительные черты: мощные скулы, крупные уши с рысьими кисточками и водоотталкивающая полудлинная шерсть. Цена на мейн-куна может варьироваться от 30 000 до 150 000 рублей.